Càtedra Internacional ARTEMISA de Ciberseguretat
La Càtedra Internacional ARTEMISA de Ciberseguretat té com a propòsit principal brindar a la societat les eines necessàries per comprendre i afrontar els desafiaments de seguretat que es presenten en l'entorn digital, considerant un enfocament multidisciplinari i emfatitzant la importància de la regulació i la legislació en aquest àmbit.
Enfortir la col·laboració entre la universitat i el teixit empresarial és un altre dels objectius de la càtedra. A més, en ARTEMISA es posa l'accent en la importància de fomentar la participació activa i l'empoderament de les dones en aquest camp, amb l'objectiu de contribuir a tancar la bretxa de gènere i promoure la diversitat i la inclusió en la ciberseguretat.
Consorci
Coordinació: Universitat Pompeu Fabra
Consorci: UOC, Institut Politècnic de París, Universitat París-Saclay, Mobile World Capital, Oracle, Lambdaclass, Gluwa i InfoCert S.P.A.
Equip UOC: Helena Rifà-Pous, David Megías, Josep Maria Tamarit, Carles Garrigues, Josep Prieto, Víctor García-Font, Josep Jorba i Jordi Serra.
Activitats
- Generació del coneixement
- Capacitació
- Transferència del coneixement
- Divulgació
Objectius
- Generar coneixement i capacitar professionals capaços d'analitzar, avaluar i mitigar els riscos de seguretat en entorns digitals.
- Promoure l'adopció de bones pràctiques de ciberseguretat en l'àmbit empresarial, governamental i personal.
- Fomentar la participació de més dones en el camp de la ciberseguretat, brindant-los igualtat d'oportunitats i promovent la diversitat i la inclusió.
- Fomentar la recerca i el desenvolupament de noves tècniques i eines en el camp de la ciberseguretat, generant nou coneixement i transferint aquest coneixement a la societat.