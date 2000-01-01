CÁTEDRAS

La Cátedra Internacional ARTEMISA de Ciberseguridad tiene como propósito principal brindar a la sociedad las herramientas necesarias para comprender y afrontar los desafíos de seguridad que se presentan en el entorno digital, considerando un enfoque multidisciplinario y enfatizando la importancia de la regulación y la legislación en este ámbito.

Fortalecer la colaboración entre la universidad y el tejido empresarial es otro de los objetivos de la cátedra. Además, en ARTEMISA se hace hincapié en la importancia de fomentar la participación activa y el empoderamiento de las mujeres en este campo, con el objetivo de contribuir a cerrar la brecha de género y promover la diversidad y la inclusión en la ciberseguridad.