Cátedra Internacional ARTEMISA de Ciberseguridad
La Cátedra Internacional ARTEMISA de Ciberseguridad tiene como propósito principal brindar a la sociedad las herramientas necesarias para comprender y afrontar los desafíos de seguridad que se presentan en el entorno digital, considerando un enfoque multidisciplinario y enfatizando la importancia de la regulación y la legislación en este ámbito.
Fortalecer la colaboración entre la universidad y el tejido empresarial es otro de los objetivos de la cátedra. Además, en ARTEMISA se hace hincapié en la importancia de fomentar la participación activa y el empoderamiento de las mujeres en este campo, con el objetivo de contribuir a cerrar la brecha de género y promover la diversidad y la inclusión en la ciberseguridad.
Consorcio
Coordinación: Universidad Pompeu Fabra
Consorcio: UOC, Instituto Politécnico de París, Universidad París-Saclay, Mobile World Capital, Oracle, Lambdaclass, Gluwa y InfoCert S.P.A.
Equipo UOC: Helena Rifà-Pous, David Megías, Josep Maria Tamarit, Carles Garrigues, Josep Prieto, Víctor García-Font, Josep Jorba y Jordi Serra.
Actividades
- Generación del conocimiento
- Capacitación
- Transferencia del conocimiento
- Divulgación
Objetivos
- Generar conocimiento y capacitar profesionales capaces de analizar, evaluar y mitigar los riesgos de seguridad en entornos digitales.
- Promover la adopción de buenas prácticas de ciberseguridad en el ámbito empresarial, gubernamental y personal.
- Fomentar la participación de más mujeres en el campo de la ciberseguridad, brindándoles igualdad de oportunidades y promoviendo la diversidad y la inclusión.
- Fomentar la investigación y el desarrollo de nuevas técnicas y herramientas en el campo de la ciberseguridad, generando nuevo conocimiento y transfiriendo dicho conocimiento a la sociedad.