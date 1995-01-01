Campus

Tipus d'aliances

Internacionals

El compromís de recuperar el paper transformador de la universitat a la societat ens motiva a col·laborar amb institucions i universitats d'arreu del món. Gràcies a la col·laboració i al treball conjunt amb aquestes organitzacions, promovem una recerca amb més impacte i una formació adreçada a capacitar la ciutadania amb competències globals amb l'objectiu de democratitzar la internacionalització.

La UOC impulsa col·laboracions acadèmiques internacionals amb universitats i institucions d'educació superior que comparteixen la voluntat de transformar l'educació mitjançant models innovadors d'aprenentatge en línia, tot fomentant la cooperació, l'intercanvi de coneixement i la millora de les competències al llarg de la vida.

Aquestes aliances es concreten en programes de mobilitat virtual d'estudiants que permeten cursar assignatures en línia, en la creació de passarel·les acadèmiques i itineraris curriculars compartits, i en la participació en xarxes i consorcis internacionals, entre d'altres.

A més, aquestes col·laboracions incorporen programes de formació i capacitació del professorat i del personal de gestió d'institucions educatives, assessorament especialitzat en el disseny i el desplegament de models d'educació en línia, suport en processos d'avaluació i qualitat, i iniciatives per reforçar les competències digitals i interculturals de les comunitats educatives.

Aquestes aliances contribueixen a enfortir els ecosistemes d'educació superior, ampliar l'accés a l'aprenentatge al llarg de la vida i generar un impacte positiu i sostenible en els territoris on la UOC col·labora.

Aquestes col·laboracions se centren en l'enfortiment, el reconeixement i la qualitat de l'educació en línia en l'àmbit de l'educació superior i de la política pública. La UOC acompanya organismes, ministeris i institucions públiques en la definició de marcs normatius, criteris i indicadors per al reconeixement de l'educació en línia, així com en el disseny i la implementació de sistemes d'assegurament de la qualitat adaptats a entorns digitals.

A més, col·labora en la capacitació de persones expertes i personal tècnic per a l'avaluació i la gestió de la qualitat en l'educació superior mitjançant formació especialitzada i assessorament expert. Aquestes aliances també inclouen el desenvolupament de programes de formació al llarg de la vida per a personal de l'Administració pública i la promoció de programes de beques i d'ajuts a l'estudi, tot amb l'objectiu de facilitar l'accés a una educació superior en línia de qualitat.

A la UOC impulsem aliances amb organismes internacionals i institucions multilaterals a fi d'enfortir l'educació en línia i de reconèixer-la com a model de qualitat en l'educació superior.

Des d'un enfocament estratègic, promovem la transferència de coneixement especialitzat, el desenvolupament de capacitats institucionals i la formació de professionals en entorns digitals, en coherència amb els reptes socials, econòmics i educatius als territoris.

Treballem per ampliar l'accés a l'educació superior en línia mitjançant programes de beques i ajuts a l'estudi, i col·laborant en la definició de polítiques públiques, marcs de referència i pràctiques orientades a l'assegurament de la qualitat i a la millora contínua dels sistemes d'educació superior en contextos diversos.

Acadèmiques

La UOC estableix aliances acadèmiques estratègiques amb institucions a escala local i internacional. Col·laborem amb institucions de referència per impulsar la transformació social i un model educatiu més inclusiu, a fi de respondre als reptes de la societat.

Col·laboracions acadèmiques

Programes acadèmics col·laboratius entre dues institucions d'educació superior. Combinen formació de dues o més institucions, de manera que ofereixen a l'estudiantat una experiència acadèmica enriquidora, sovint amb una dimensió internacional o interdisciplinària.

Programes acadèmics dissenyats i impartits de manera col·laborativa amb una altra institució mitjançant els quals l'estudiantat obté un únic títol o certificat expedit per les dues institucions, o en col·laboració d'ambdues institucions, en finalitzar els estudis.

Certificacions digitals que avalen una competència professional específica, de manera que ofereixen als ocupadors una prova clara i compartible de les teves habilitats. S'obtenen mitjançant cursos especialitzats, de format flexible i un màxim de sis crèdits, dissenyats per ser la via més ràpida per al desenvolupament professional.

Són una eina clau per millorar l'ocupabilitat, formar-se o actualitzar-se en perfils de futur (reskilling i upskilling), ja que garanteixen que les teves competències estiguin sempre alineades amb les demandes del mercat de treball i els reptes actuals de la societat.

Des de la UOC promovem i impulsem mobilitats virtuals en aliança amb institucions educatives i xarxes universitàries d'arreu per ampliar les opcions de l'estudiantat de gaudir d'experiències internacionals, que, alhora, contribueixen a l'adquisició de competències globals.

Les mobilitats virtuals promouen l'intercanvi d'experiències acadèmiques amb estudiantat i professorat d'arreu del món. Aquestes experiències enriqueixen el currículum i reforcen les competències globals, socials i digitals, elements clau en el perfil professional de futur.

Les mobilitats virtuals en col·laboració amb una altra institució d'educació superior o bé en xarxa són experiències educatives en les quals estudiants d'universitats d'arreu del món poden cursar una o diverses assignatures en les aules virtuals de la universitat de destinació. Aquestes assignatures, un cop superades, són reconegudes en el seu expedient educatiu a la universitat d'origen. Les mobilitats virtuals poden ser IN (la UOC com a universitat de destinació) o OUT (la UOC com a universitat d'origen).

Les passarel·les acadèmiques UOC són un mecanisme de mobilitat estructurada que permet a l'estudiantat d'una altra institució cursar una part de la seva oferta formativa directament al Campus Virtual de la UOC.

Experiència i valor

L'estudiantat s'integra completament en les aules de la UOC i comparteix la metodologia pròpia amb la resta de la comunitat UOC. Aquesta immersió afavoreix un intercanvi cultural immediat i reforça l'adquisició de competències globals. A més, aquest tipus de col·laboració genera una cooperació acadèmica entre institucions en la qual els parells acadèmics també viuen l'experiència internacional.

Reconeixement i titulació

La universitat d'origen porta a terme el reconeixement total dels crèdits superats a la UOC, d'acord amb la taula definida entre parells acadèmics d'ambdues institucions.

Les pràctiques són una activitat formativa clau en la qual l'estudiantat aporta el seu coneixement i talent a una organització. A la vegada, aquesta experiència li permet complementar la seva formació acadèmica i adquirir les competències i habilitats essencials que impulsaran la seva carrera professional.

Modalitats disponibles:

  • Curriculars: integrades en el pla d'estudis i obligatòries per a l'obtenció del títol.
  • Extracurriculars: de caràcter voluntari; busquen ampliar l'experiència professional i l'ocupabilitat.

Acompanyem les institucions en la millora competencial dels equips a través de la formació. Oferim solucions flexibles per a empreses, l'Administració pública, institucions educatives i el tercer sector amb l'objectiu de reforçar el coneixement clau i els perfils de cada organització.

Tipus d'acompanyament i formació:

  • Formació oberta (portafolis UOC): accés a programes especialitzats de la UOC (màsters, diplomes d'expert, assignatures lliures, etc.) amb integració en les aules estàndard de la UOC.
  • Formació a mida: disseny de programes personalitzats per a cada organització enfocats a competències específiques.
  • Sessions específiques: seminaris web i presencials, i trobades puntuals amb experts de la UOC.

Acompanyem, amb coneixement i experiència, governs, institucions i comunitats docents d'arreu del món en diferents àmbits de coneixement.

En l'àmbit de la transformació digital educativa, acompanyem les institucions educatives en l'anàlisi i el desenvolupament del seu propi model d'educació en línia. Els darrers anys hem portat a terme aquesta activitat amb diferents institucions a escala internacional.

Col·laborem amb institucions que volen incorporar components de l'educació en línia als seus models educatius a través de la transferència de coneixement en aquest àmbit, l'anàlisi de les diferents realitats existents i formació especialitzada en l'àmbit de l'educació, les TIC i la qualitat de l'educació superior. 

Captació de talent

Els Serveis de Carrera Professional i Ocupació de la UOC ofereixen solucions personalitzades per accedir al talent que necessites. A través de la borsa de treball o la Fira Virtual d'Ocupació, et facilitem l'accés tant a estudiants com a professionals de la xarxa Alumni per cobrir les necessitats de la teva organització.

Facilitem a la teva organització una visió global del mercat de treball amb l'assessorament sobre els perfils competencials, els nivells salarials i les demandes laborals, gràcies a l'expertesa i les eines tecnològiques innovadores desenvolupades per la UOC.

Recerca, transferència i emprenedoria

A la UOC investiguem, amb una marcada especialització en l'àmbit digital, per incidir en la construcció de la societat del futur i contribuir a les transformacions necessàries per fer front als desafiaments globals.

Projectes de recerca i transferència

Les organitzacions poden col·laborar amb la UOC en el codisseny i l'execució de projectes de recerca i innovació, tant en convocatòries competitives com mitjançant acords bilaterals.

Participació conjunta en projectes de transferència de coneixement a través del desenvolupament de proves concepte i de prototips, entre d'altres.

El Pla de Doctorats Industrials és un programa promogut per la Generalitat de Catalunya per fomentar el desenvolupament de projectes de recerca estratègics dins d'una empresa. En aquest programa, el doctorand o doctoranda du a terme la seva formació investigadora, objecte d'una tesi doctoral, en col·laboració amb una universitat.

Els doctorats industrials permeten a l'empresa abordar un repte estratègic amb el suport d'un equip investigador de la UOC i d'una persona doctoranda que hi treballa de manera dedicada. Aquesta fórmula facilita la captació de talent altament qualificat, impulsa projectes de recerca i innovació (R+I) alineats amb les necessitats de l'organització i redueix costos i riscos gràcies al cofinançament públic i a l'acompanyament científic de la Universitat.

Contractació de serveis de recerca

Els grups de recerca de la UOC ofereixen a tercers —empreses, Administracions públiques o entitats socials— serveis d'R+I basats en la seva experiència científica i investigadora. Aquests serveis, sempre orientats a aplicar el coneixement universitari a necessitats reals de la societat, poden ser informes, estudis, assessoraments, proves tècniques, formació especialitzada o desenvolupament d'eines, entre d'altres.

Al Hub UOC, la Universitat disposa de laboratoris d'R+I i espais equipats amb la tecnologia més innovadora. Les organitzacions poden contractar aquests espais, segons les tarifes d'ús acordades, per accedir a tecnologia i know-how de darrera generació sense haver de fer inversions en infraestructura pròpia.

La UOC posa a disposició de les empreses un portafolis de resultats d'R+I protegits (propietat intel·lectual i industrial) que es poden llicenciar per al seu ús i explotació. Inclou, entre d'altres, programari i plataformes digitals, metodologies i protocols, continguts educatius i recursos tecnològics desenvolupats en projectes de recerca.

Col·laboracions institucionals en recerca

Les càtedres d'R+I són la nostra fórmula de col·laboració estratègica amb entitats externes (empreses, fundacions, Administracions públiques i altres entitats). Tenen com a propòsit fonamental la generació, la transferència i l'intercanvi de coneixement per potenciar el vincle entre la comunitat universitària de la UOC i l'entorn socioeconòmic.

Aquesta és una aposta a mitjà i llarg termini que desenvolupa un ampli espectre d'activitats (formació, recerca, transferència de coneixement i tecnologia) amb la finalitat de generar i intercanviar coneixement en un àmbit específic. Les càtedres esdevenen un vehicle estable per a la innovació i el coneixement compartit.

Les empreses poden donar suport, mitjançant patrocini o mecenatge, a jornades, programes i activitats d'R+I de la UOC (congressos, seminaris, premis, programes d'emprenedoria, etc.). Aquesta col·laboració reforça el posicionament de l'empresa com a agent innovador i compromès amb el coneixement, incrementa la seva visibilitat de marca en entorns especialitzats i li facilita l'accés a xarxes de recerca, talent i ecosistemes d'innovació vinculats a la UOC.

Col·laboracions institucionals en emprenedoria

Les organitzacions poden col·laborar amb la UOC en els seus programes d'emprenedoria, ja sigui com a sòcies estratègiques, mentores o inversores. Aquesta col·laboració els permet accedir a un flux continu de projectes emprenedors i solucions innovadores, codissenyar reptes amb la Universitat i detectar noves oportunitats de negoci i inversió vinculades al talent de la comunitat UOC.

Compromís social i cooperació

Les nostres aliances multipliquen el nostre impacte social. Col·laborem amb el tercer sector i amb les ONG per acostar la docència, la innovació i la recerca als reptes actuals de la societat. Fomentem l'intercanvi de coneixement amb les entitats i les institucions que treballen per a la transformació social, la sostenibilitat, la igualtat i la justícia social. Fem que el coneixement de la UOC sigui el motor d'un futur millor.

Programa de voluntariat de la UOC amb entitats socials 

El Programa de voluntariat social de la UOC connecta la comunitat d'estudiants amb el tercer sector, les ONG i l'Administració pública per trencar amb les desigualtats i impulsar la millora del nostre entorn. Al llarg de la seva trajectòria acadèmica, l'estudiantat té l'oportunitat de participar activament en programes i projectes socials del tercer sector. L'acció del voluntariat universitari és un camp d'aprenentatge per a l'adquisició de competències transversals i la integració dels valors de solidaritat, convivència, equitat, democràcia participativa, justícia i ciutadania activa. 

Programa de mentoria per a l'estudiantat refugiat

El Programa de mentoria per a l'estudiantat refugiat va dirigit a persones que han vist truncada la seva vida acadèmica i professional a causa de l'exili forçat dels seus països d'origen. Persones voluntàries de la comunitat UOC acompanyen l'estudiantat refugiat becat en la seva adaptació al món universitari i al model educatiu en línia.

L'aprenentatge servei universitari (ApSU) és una proposta educativa que combina processos d'aprenentatge i de servei a la comunitat en un projecte amb impacte real. Proporciona a l'estudiantat una experiència formativa autèntica i connectada amb la realitat, a més d'una oportunitat per aplicar els coneixements teòrics des d'una perspectiva social, crítica i solidària. Durant el curs, les entitats socials col·laboren amb l'estudiantat per trobar solucions pràctiques als problemes o reptes identificats, amb un impacte immediat i directe en la comunitat en la qual s'intervé, a diferència de recerques més teòriques. L'ApSU aporta a les entitats accés a metodologies modernes, eines d'investigació i tècniques avançades que els permeten millorar les seves iniciatives o processos, la qual cosa beneficia els col·lectius amb els quals col·laboren.

A la UOC, l'ApSU es pot portar a terme en el marc d'una assignatura o dels treballs finals participatius. 

Treballs finals participatius 

Impulsem una universitat compromesa amb la transformació social mitjançant la recerca aplicada. Els treballs finals participatius connecten l'estudiantat, el professorat i les entitats sense ànim de lucre per donar resposta a reptes reals del nostre entorn. A través de processos de cocreació amb la societat, aquesta modalitat permet generar solucions que contribueixen al desenvolupament sostenible, reforcen el compromís comunitari i promouen la formació d'una ciutadania crítica i global.

L'Agència: pràctiques virtuals amb compromís ètic i social

Promovem un espai d'aprenentatge i col·laboració en el qual l'estudiantat de la UOC treballa amb entitats socials per donar resposta als seus reptes comunicatius. Es tracta d'una iniciativa d'ApSU que combina la formació pràctica amb el compromís social per impulsar una comunicació transformadora i amb impacte real al territori.

Programa d'acollida per a persones refugiades o sol·licitants d'asil

Col·labora amb el programa per garantir l'accés de les persones refugiades a una educació de qualitat, inclusiva i equitativa mitjançant beques i ajuts a l'estudi, serveis d'atenció psicosocial o assessorament legal. 

Projectes de justícia global

Impulsem projectes transformadors per a la justícia global destinats a reforçar la cooperació universitària per al desenvolupament des de la recerca crítica, la docència innovadora i l'acció comunitària. Fomentem la consciència crítica i el paper actiu de la comunitat acadèmica en el context global integrant el coneixement acadèmic i la pràctica social i generant sinergies amb altres organitzacions, entitats del tercer sector, universitats d'Amèrica Llatina i institucions educatives dels països del Sud. 

Projectes de sostenibilitat i salut

Promovem espais més sostenibles i saludables, així com activitats participatives en col·laboració amb entitats i institucions per integrar en la cultura universitària el compromís amb el medi ambient, la convivència, el benestar i la salut de la comunitat i del planeta.

Xarxes

La UOC és activa a les xarxes nacionals i internacionals clau. Aquesta col·laboració és essencial per donar resposta als reptes de futur i garantir l'accés a una educació superior de qualitat.

Internacionals

Per tal de garantir l'accés a una educació superior de qualitat i de reivindicar el paper de la universitat com a agent imprescindible de transformació social, és necessària la cooperació entre universitats i institucions d'ensenyament superior.

Vivim en un món global on la cooperació entre institucions i organismes internacionals és indispensable per afrontar els reptes de futur i garantir l'accés a una educació superior de qualitat. Per això, a la UOC formem part de les xarxes nacionals d'ensenyament superior i també d'altres xarxes internacionals de referència en l'àmbit de l'educació i la recerca.

Des de l'octubre de 2024, la rectora de la UOC, Àngels Fitó, presideix el Comitè Executiu del CINDA, una xarxa iberoamericana especialitzada que aplega universitats de més de quinze països. Des d'allà es gesten col·laboracions interuniversitàries, es difon i es genera coneixement, i es contribueix al desenvolupament de polítiques d'ensenyament superior i de gestió universitària.

L'Associació Internacional d'Universitats (IAU, per les sigles en anglès), fundada el 1950 amb el suport de la UNESCO, és una xarxa global que agrupa universitats de tot el món per fomentar la col·laboració internacional i reforçar el paper transformador de l'educació superior davant els reptes globals. Promou el diàleg, la cooperació i l'alineament del sistema universitari amb els objectius de desenvolupament sostenible (ODS). La IAU, que té més de 600 membres de 130 països, facilita l'intercanvi de coneixement i bones pràctiques en internacionalització, qualitat educativa, equitat, governança, recerca i innovació a través de congressos, seminaris i estudis temàtics. També defensa valors universitaris com la diversitat, la llibertat acadèmica i la sostenibilitat.

L'Associació Europea d'Universitats d'Educació a Distància (EADTU, per les sigles en anglès) és una xarxa formada per universitats en línia i a distància europees que treballa amb la missió d'influir en la política pública en qüestions de formació en línia i a distància, a més de captar fons per a projectes innovadors vinculats amb l'àmbit de l'educació virtual. 

L'Associació d'Universitats Europees (EUA, per les sigles en anglès), amb més de 850 membres de 48 països diferents, és l'organització de representació de les universitats més gran d'Europa. Té com a objectius influir en les polítiques públiques europees relacionades amb l'ensenyament superior, la recerca i la innovació, i servir d'espai per a la cooperació entre les universitats membres.

La Unió d'Universitats d'Amèrica Llatina i el Carib (UDUAL) és una xarxa d'institucions d'educació superior que promou i reforça les relacions entre les institucions membres i altres organismes internacionals. La UOC hi treballa activament per ressituar el paper de la universitat en l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides.

L'Associació Universitària Iberoamericana de Postgrau (AUIP) és una organització internacional que agrupa universitats d'Iberoamèrica, Espanya i Portugal amb la finalitat de fomentar l'estudi de postgrau i doctorat a la regió. La seva missió principal és millorar la qualitat d'aquests estudis i promoure la mobilitat acadèmica d'estudiants, professors i investigadors mitjançant la gestió de beques, la creació de xarxes de col·laboració i el suport a programes de formació i recerca avançada.

Acadèmiques i de recerca

La UOC participa activament en diferents xarxes acadèmiques per impulsar l'excel·lència acadèmica i incrementar l'impacte global de la recerca a través de la col·laboració amb altres institucions d'educació superior i centres de recerca.

La Xarxa Europea d'Aprenentatge en Línia i a Distància (EDEN, per les sigles en anglès) és la xarxa europea més gran d'institucions i professionals dedicats a l'àmbit de l'ensenyament a distància, digital i obert. Té com a objectiu compartir el coneixement i donar suport a la col·laboració entre els professionals de l'àmbit de l'ensenyament no presencial.

La xarxa Sistemes d'Informació de les Universitats Europees (EUNIS, per les sigles en anglès), fundada el 1993, és una organització sense ànim de lucre amb seu a París que agrupa professionals responsables de la gestió, el desenvolupament i la política de les tecnologies de la informació (TI) en l'educació superior a Europa. La seva missió principal és contribuir al desenvolupament de sistemes d'informació d'alta qualitat facilitant la col·laboració i l'intercanvi de coneixements i experiències entre les seves institucions membres (universitats i organitzacions nacionals i regionals) amb l'objectiu d'impulsar la transformació digital i millorar el panorama de les TI en el sector educatiu superior europeu.

L'Associació Espanyola d'Universitats amb Titulacions d'Informació i Comunicació (ATIC), creada el 2011, és una organització sense ànim de lucre continuadora de la tasca de l'antiga Conferència de Degans que agrupa les universitats i facultats espanyoles que imparteixen titulacions de grau i postgrau en l'àmbit de les ciències de la informació i la comunicació. La seva missió principal és promoure i fomentar la qualitat d'aquests estudis universitaris oferint un espai de cooperació per a l'intercanvi d'idees i experiències entre els seus membres i establint vincles amb institucions, organismes i associacions nacionals i internacionals del sector. L'objectiu final és impulsar l'excel·lència acadèmica, la recerca i la rellevància social de les professions del sector de la comunicació.

L'Associació Europea de Facultats de Dret (ELFA, per les sigles en anglès), fundada el 1995, és una associació internacional que agrupa més de 150 facultats de dret d'Europa i altres continents amb l'objectiu primordial de millorar la qualitat de l'educació jurídica i la recerca en l'àmbit del dret europeu i comparat. Actua com un fòrum internacional inclusiu per al debat, la coordinació de reformes educatives, l'intercanvi de bones pràctiques i el foment de la cooperació entre universitats, a més de representar els interessos dels seus membres davant les institucions europees, els organismes nacionals d'educació i altres associacions de professionals del dret.

La Xarxa Interuniversitària de Postgraus en Turisme (REDIntur) és una associació d'universitats espanyoles que imparteix programes oficials de postgrau (màster i doctorat) en l'àmbit del turisme. El seu objectiu principal és la cooperació acadèmica, la recerca i la millora contínua d'aquests estudis. Mitjançant l'adaptació a les exigències de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) i la col·laboració amb el sector turístic, busca activament facilitar l'intercanvi d'experiències, promoure la mobilitat d'estudiantat i professorat, i coordinar projectes d'R+D+I (com la plataforma d'informació científica SICTUR) per impulsar la qualitat de la docència i la recerca en turisme.

La Xarxa Iberoamericana de Tecnologies Mòbils en Salut (RITMOS) és una xarxa internacional de recerca i cooperació que té el suport del Programa Iberoamericà de Ciència i Tecnologia per al Desenvolupament (CYTED). Està liderada per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i integra més de 22 universitats, grups de recerca i organismes de salut de Llatinoamèrica i Europa. El seu objectiu principal és impulsar el desenvolupament, la recerca i la transferència de coneixement en l'àmbit de la salut mòbil (mSalut). Per a això, promou l'ús de dispositius i tecnologies mòbils amb la finalitat de millorar els processos assistencials, la prevenció, el benestar del pacient i la gestió de malalties cròniques a la regió iberoamericana, especialment en zones amb recursos limitats.

La Xarxa d'Universitats per la Infància i Adolescència (RUIA) és un projecte de col·laboració interdisciplinària en matèria d'infància i adolescència entre les universitats espanyoles i amb els poders i les Administracions públiques, entitats privades i la societat espanyola en conjunt. El seu propòsit principal és desenvolupar, promoure i garantir els drets de la infància i l'adolescència mitjançant la recerca, la innovació, la formació i la divulgació i transferència del coneixement.

El Consorci Europeu de Recerca Política (ECPR, per les sigles en anglès), fundat el 1970, és la principal societat acadèmica independent d'Europa dedicada a promoure i fomentar la recerca, la formació i la cooperació transnacional en el camp de la ciència política i les seves subdisciplines a escala mundial.

Institucionals

La UOC, com a part integrant del sistema universitari de Catalunya i del sistema universitari espanyol, participa en les principals xarxes institucionals dels àmbits català i estatal, així com en grups de treball tècnics i diferents xarxes temàtiques.

L'Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP) és l'entitat que agrupa i representa les vuit universitats públiques de Catalunya. El seu objectiu és sumar esforços i coordinar iniciatives, programes i projectes comuns per millorar la qualitat, el desenvolupament estratègic i la projecció internacional del sistema universitari català, tot actuant com un motor clau per al progrés social i econòmic de Catalunya.

El Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), dependent de la Generalitat, és l'òrgan institucional de coordinació, consulta i planificació del sistema universitari de Catalunya. La seva funció principal és harmonitzar les polítiques de les universitats (públiques i privades) i el Govern de la Generalitat.

La Conferència de Rectors i Rectores de les Universitats Espanyoles (CRUE) és una associació sense ànim de lucre que representa la veu i els interessos de la majoria de les universitats d'Espanya (públiques i privades). La seva missió essencial és actuar com a interlocutor principal entre les institucions d'educació superior i el Govern a fi de promoure la qualitat de l'ensenyament, la recerca, la innovació i la transferència de coneixement en el sistema universitari espanyol.

La Xarxa Vives d'Universitats és una institució que agrupa 22 universitats dels territoris de parla catalana amb l'objectiu de crear un espai universitari comú per a la cooperació.

La Xarxa Universitària d'Estudis de Postgrau i Educació Permanent (RUEPEP) és una associació a l'empara de la Llei orgànica 1/2002 que està dirigida principalment a responsables de formació de postgrau i educació permanent de les universitats espanyoles. L'objectiu principal de la RUEPEP és promoure el contacte entre les universitats espanyoles en el tema específic dels estudis de postgrau i l'educació permanent, tant des del punt de vista acadèmic com de la seva gestió especialitzada.

La Xarxa Espanyola de Fundacions Universitat-Empresa (RedFUE) és una associació sense ànim de lucre que agrupa les fundacions constituïdes per ser el nexe estratègic entre les universitats i les empreses espanyoles, amb l'objectiu principal de fomentar la cooperació, la transferència de coneixement, la innovació i l'ocupabilitat del talent jove. Actua com una plataforma per articular programes conjunts de formació especialitzada, pràctiques empresarials, emprenedoria i projectes de recerca aplicada, amb la finalitat que la relació entre l'àmbit acadèmic i el productiu es tradueixi en progrés econòmic i social.

La Xarxa d'Unitats d'Igualtat de Gènere per a l'Excel·lència Universitària (RUIGEU), creada el 2009, és una associació que congrega totes les unitats, les oficines, els observatoris, les comissions i els secretariats d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes de les universitats públiques espanyoles (i algunes privades adherides). La seva missió principal és promoure la igualtat real i efectiva en l'àmbit universitari actuant com una plataforma de cooperació per a l'intercanvi de bones pràctiques, la coordinació de polítiques comunes, l'elaboració d'informes i propostes davant la Conferència de Rectors i Rectores de les Universitats Espanyoles (CRUE) i els òrgans competents, i la defensa dels drets d'igualtat i no-discriminació en l'educació superior i la recerca.

La Xarxa d'Universitats per la Diversitat (RUD) és una associació d'universitats espanyoles, tant públiques com privades, que col·laboren activament per promoure la inclusió, la diversitat, la igualtat i el respecte a les diferents orientacions sexuals, identitats i expressions de gènere dins de l'àmbit universitari. El seu objectiu principal és treballar conjuntament per erradicar la discriminació per motius d'LGTBI-fòbia; impulsar la sensibilització, la formació i la recerca sobre la diversitat afectivosexual i de gènere, i implementar polítiques i protocols que garanteixin un entorn segur i acollidor per a tota la comunitat universitària (estudiants, personal docent i investigador i personal d'administració i serveis).

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