Internacionals
La UOC impulsa col·laboracions acadèmiques internacionals amb universitats i institucions d'educació superior que comparteixen la voluntat de transformar l'educació mitjançant models innovadors d'aprenentatge en línia, tot fomentant la cooperació, l'intercanvi de coneixement i la millora de les competències al llarg de la vida.
Aquestes aliances es concreten en programes de mobilitat virtual d'estudiants que permeten cursar assignatures en línia, en la creació de passarel·les acadèmiques i itineraris curriculars compartits, i en la participació en xarxes i consorcis internacionals, entre d'altres.
A més, aquestes col·laboracions incorporen programes de formació i capacitació del professorat i del personal de gestió d'institucions educatives, assessorament especialitzat en el disseny i el desplegament de models d'educació en línia, suport en processos d'avaluació i qualitat, i iniciatives per reforçar les competències digitals i interculturals de les comunitats educatives.
Aquestes aliances contribueixen a enfortir els ecosistemes d'educació superior, ampliar l'accés a l'aprenentatge al llarg de la vida i generar un impacte positiu i sostenible en els territoris on la UOC col·labora.
Aquestes col·laboracions se centren en l'enfortiment, el reconeixement i la qualitat de l'educació en línia en l'àmbit de l'educació superior i de la política pública. La UOC acompanya organismes, ministeris i institucions públiques en la definició de marcs normatius, criteris i indicadors per al reconeixement de l'educació en línia, així com en el disseny i la implementació de sistemes d'assegurament de la qualitat adaptats a entorns digitals.
A més, col·labora en la capacitació de persones expertes i personal tècnic per a l'avaluació i la gestió de la qualitat en l'educació superior mitjançant formació especialitzada i assessorament expert. Aquestes aliances també inclouen el desenvolupament de programes de formació al llarg de la vida per a personal de l'Administració pública i la promoció de programes de beques i d'ajuts a l'estudi, tot amb l'objectiu de facilitar l'accés a una educació superior en línia de qualitat.
A la UOC impulsem aliances amb organismes internacionals i institucions multilaterals a fi d'enfortir l'educació en línia i de reconèixer-la com a model de qualitat en l'educació superior.
Des d'un enfocament estratègic, promovem la transferència de coneixement especialitzat, el desenvolupament de capacitats institucionals i la formació de professionals en entorns digitals, en coherència amb els reptes socials, econòmics i educatius als territoris.
Treballem per ampliar l'accés a l'educació superior en línia mitjançant programes de beques i ajuts a l'estudi, i col·laborant en la definició de polítiques públiques, marcs de referència i pràctiques orientades a l'assegurament de la qualitat i a la millora contínua dels sistemes d'educació superior en contextos diversos.