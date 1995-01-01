Internacionales
La UOC impulsa colaboraciones académicas internacionales con universidades e instituciones de educación superior que comparten la voluntad de transformar la educación mediante modelos innovadores de aprendizaje en línea, siempre fomentando la cooperación, el intercambio de conocimiento y la mejora de las competencias a lo largo de la vida.
Estas alianzas se concretan en programas de movilidad virtual de estudiantes que permiten cursar asignaturas en línea, en la creación de pasarelas académicas e itinerarios curriculares compartidos, y en la participación en redes y consorcios internacionales, entre otros.
Además, estas colaboraciones incorporan programas de formación y capacitación del profesorado y del personal de gestión de instituciones educativas, asesoramiento especializado en el diseño y el despliegue de modelos de educación en línea, apoyo en procesos de evaluación y calidad, e iniciativas para reforzar las competencias digitales e interculturales de las comunidades educativas.
Estas alianzas contribuyen a fortalecer los ecosistemas de educación superior, ampliar el acceso al aprendizaje a lo largo de la vida y generar un impacto positivo y sostenible en los territorios en los que la UOC colabora.
Estas colaboraciones se centran en el fortalecimiento, el reconocimiento y la calidad de la educación en línea en el ámbito de la educación superior y de la política pública. La UOC acompaña a organismos, ministerios e instituciones públicas en la definición de marcos normativos, criterios e indicadores para el reconocimiento de la educación en línea, así como en el diseño y la implementación de sistemas de aseguramiento de la calidad adaptados a entornos digitales.
Además, colabora en la capacitación de personas expertas y personal técnico para la evaluación y la gestión de la calidad en la educación superior mediante formación especializada y asesoramiento experto. Estas alianzas también incluyen el desarrollo de programas de formación a lo largo de la vida para personal de la Administración pública y la promoción de programas de becas y de ayudas al estudio, todo con el objetivo de facilitar el acceso a una educación superior en línea de calidad.
En la UOC impulsamos alianzas con organismos internacionales e instituciones multilaterales para fortalecer la educación en línea y reconocerla como modelo de calidad en la educación superior.
Desde un enfoque estratégico, promovemos la transferencia de conocimiento especializado, el desarrollo de capacidades institucionales y la formación de profesionales en entornos digitales, en coherencia con los retos sociales, económicos y educativos en los territorios.
Trabajamos para ampliar el acceso a la educación superior en línea mediante programas de becas y ayudas al estudio, y colaborando en la definición de políticas públicas, marcos de referencia y prácticas orientadas al aseguramiento de la calidad y a la mejora continua de los sistemas de educación superior en contextos diversos.