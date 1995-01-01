La UOC impulsa colaboraciones académicas internacionales con universidades e instituciones de educación superior que comparten la voluntad de transformar la educación mediante modelos innovadores de aprendizaje en línea, siempre fomentando la cooperación, el intercambio de conocimiento y la mejora de las competencias a lo largo de la vida.

Estas alianzas se concretan en programas de movilidad virtual de estudiantes que permiten cursar asignaturas en línea, en la creación de pasarelas académicas e itinerarios curriculares compartidos, y en la participación en redes y consorcios internacionales, entre otros.

Además, estas colaboraciones incorporan programas de formación y capacitación del profesorado y del personal de gestión de instituciones educativas, asesoramiento especializado en el diseño y el despliegue de modelos de educación en línea, apoyo en procesos de evaluación y calidad, e iniciativas para reforzar las competencias digitales e interculturales de las comunidades educativas.

Estas alianzas contribuyen a fortalecer los ecosistemas de educación superior, ampliar el acceso al aprendizaje a lo largo de la vida y generar un impacto positivo y sostenible en los territorios en los que la UOC colabora.