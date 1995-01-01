Campus

Tipos de alianzas

Internacionales

El compromiso de recuperar el papel transformador de la universidad en la sociedad nos motiva a colaborar con instituciones y universidades de todo el mundo. Gracias a la colaboración y al trabajo conjunto con estas organizaciones, promovemos una investigación con más impacto y una formación dirigida a capacitar a la ciudadanía con competencias globales con el objetivo de democratizar la internacionalización.

La UOC impulsa colaboraciones académicas internacionales con universidades e instituciones de educación superior que comparten la voluntad de transformar la educación mediante modelos innovadores de aprendizaje en línea, siempre fomentando la cooperación, el intercambio de conocimiento y la mejora de las competencias a lo largo de la vida.

Estas alianzas se concretan en programas de movilidad virtual de estudiantes que permiten cursar asignaturas en línea, en la creación de pasarelas académicas e itinerarios curriculares compartidos, y en la participación en redes y consorcios internacionales, entre otros.

Además, estas colaboraciones incorporan programas de formación y capacitación del profesorado y del personal de gestión de instituciones educativas, asesoramiento especializado en el diseño y el despliegue de modelos de educación en línea, apoyo en procesos de evaluación y calidad, e iniciativas para reforzar las competencias digitales e interculturales de las comunidades educativas.

Estas alianzas contribuyen a fortalecer los ecosistemas de educación superior, ampliar el acceso al aprendizaje a lo largo de la vida y generar un impacto positivo y sostenible en los territorios en los que la UOC colabora.

Estas colaboraciones se centran en el fortalecimiento, el reconocimiento y la calidad de la educación en línea en el ámbito de la educación superior y de la política pública. La UOC acompaña a organismos, ministerios e instituciones públicas en la definición de marcos normativos, criterios e indicadores para el reconocimiento de la educación en línea, así como en el diseño y la implementación de sistemas de aseguramiento de la calidad adaptados a entornos digitales.

Además, colabora en la capacitación de personas expertas y personal técnico para la evaluación y la gestión de la calidad en la educación superior mediante formación especializada y asesoramiento experto. Estas alianzas también incluyen el desarrollo de programas de formación a lo largo de la vida para personal de la Administración pública y la promoción de programas de becas y de ayudas al estudio, todo con el objetivo de facilitar el acceso a una educación superior en línea de calidad.

En la UOC impulsamos alianzas con organismos internacionales e instituciones multilaterales para fortalecer la educación en línea y reconocerla como modelo de calidad en la educación superior.

Desde un enfoque estratégico, promovemos la transferencia de conocimiento especializado, el desarrollo de capacidades institucionales y la formación de profesionales en entornos digitales, en coherencia con los retos sociales, económicos y educativos en los territorios.

Trabajamos para ampliar el acceso a la educación superior en línea mediante programas de becas y ayudas al estudio, y colaborando en la definición de políticas públicas, marcos de referencia y prácticas orientadas al aseguramiento de la calidad y a la mejora continua de los sistemas de educación superior en contextos diversos.

Académicas

La UOC establece alianzas académicas estratégicas con instituciones a escala local e internacional. Colaboramos con instituciones de referencia para impulsar la transformación social y un modelo educativo más inclusivo, con el fin de responder a los retos de la sociedad.

Colaboraciones académicas

Programas académicos colaborativos entre dos instituciones de educación superior. Combinan formación de dos o más instituciones, de forma que ofrecen al estudiantado una experiencia académica enriquecedora, a menudo con una dimensión internacional o interdisciplinaria.

Programas académicos diseñados e impartidos de manera colaborativa con otra institución mediante los que el estudiantado obtiene un único título o certificado expedido por ambas instituciones, o en colaboración de ambas instituciones, al finalizar los estudios.

Certificaciones digitales que avalan una competencia profesional específica, de forma que ofrecen a los empleadores una prueba clara y compartible de tus habilidades. Se obtienen mediante cursos especializados, de formato flexible y un máximo de seis créditos, diseñados para ser la vía más rápida para el desarrollo profesional.

Son una herramienta clave para mejorar la empleabilidad, formarse o actualizarse en perfiles de futuro (reskilling y upskilling), ya que garantizan que tus competencias estén siempre alineadas con las demandas del mercado de trabajo y los retos actuales de la sociedad.

Desde la UOC promovemos e impulsamos movilidades virtuales en alianza con instituciones educativas y redes universitarias de todas partes para ampliar las opciones del estudiantado de disfrutar de experiencias internacionales, con el fin de contribuir a la adquisición de competencias globales.

Las movilidades virtuales promueven el intercambio de experiencias académicas con estudiantado y profesorado de todo el mundo. Estas experiencias enriquecen el currículum y refuerzan las competencias globales, sociales y digitales, elementos clave en el perfil profesional de futuro.

Las movilidades virtuales en colaboración con otra institución de educación superior o bien en red son experiencias educativas en las que estudiantes de universidades de todo el mundo pueden cursar una o varias asignaturas en las aulas virtuales de la universidad de destino. Estas asignaturas, una vez superadas, son reconocidas en su expediente educativo en la universidad de origen. Las movilidades virtuales pueden ser IN (la UOC como universidad de destino) o OUT (la UOC como universidad de origen).

Las pasarelas académicas UOC son un mecanismo de movilidad estructurada que permite al estudiantado de otra institución cursar una parte de su oferta formativa directamente en el Campus Virtual de la UOC.

Experiencia y valor

El estudiantado se integra completamente en las aulas de la UOC y comparte la metodología propia con el resto de la comunidad UOC. Esta inmersión favorece un intercambio cultural inmediato y refuerza la adquisición de competencias globales. Además, este tipo de colaboración genera una cooperación académica entre instituciones en la que los pares académicos también viven la experiencia internacional.

Reconocimiento y titulación

La universidad de origen lleva a cabo el reconocimiento total de los créditos superados en la UOC, de acuerdo con la tabla definida entre pares académicos de ambas instituciones.

Las prácticas son una actividad formativa clave en la que el estudiantado aporta su conocimiento y talento a una organización. A su vez, esta experiencia le permite complementar su formación académica y adquirir las competencias y habilidades esenciales que impulsarán su carrera profesional.

Modalidades disponibles:

  • Curriculares: integradas en el plan de estudios y obligatorias para la obtención del título.
  • Extracurriculares: de carácter voluntario; buscan ampliar la experiencia profesional y la empleabilidad.

Acompañamos a las instituciones en la mejora competencial de los equipos a través de la formación. Ofrecemos soluciones flexibles para empresas, la Administración pública, instituciones educativas y el tercer sector con el objetivo de reforzar el conocimiento clave y los perfiles de cada organización.

Tipo de acompañamiento y formación:

  • Formación abierta (portafolios UOC): acceso a programas especializados de la UOC (másteres, diplomas de experto, asignaturas libres, etc.) con integración en las aulas estándares de la UOC.
  • Formación a medida: diseño de programas personalizados para cada organización enfocados a competencias específicas.
  • Sesiones específicas: seminarios web y presenciales, y encuentros puntuales con expertos de la UOC.

Acompañamos, con conocimiento y experiencia, a gobiernos, instituciones y comunidades docentes de todo el mundo en diferentes ámbitos de conocimiento.

En el ámbito de la transformación digital educativa, acompañamos a las instituciones educativas en el análisis y el desarrollo de su propio modelo de educación en línea. En los últimos años hemos llevado a cabo esta actividad con diferentes instituciones a escala internacional.

Colaboramos con instituciones que quieren incorporar componentes de la educación en línea a sus modelos educativos a través de la transferencia de conocimiento en este ámbito, el análisis de las distintas realidades existentes, la formación especializada en el ámbito de la educación y las TIC, y la calidad de la educación superior. 

Captación de talento

Los Servicios de Carrera Profesional y Empleo de la UOC ofrecen soluciones personalizadas para acceder al talento que necesitas. A través de la bolsa de trabajo o la Feria Virtual de Empleo, te facilitamos el acceso tanto a estudiantes como a profesionales de la red Alumni para cubrir las necesidades de tu organización.

Facilitamos a tu organización una visión global del mercado de trabajo con el asesoramiento sobre los perfiles competenciales, los niveles salariales y las demandas laborales, gracias a la experiencia y las herramientas tecnológicas innovadoras desarrolladas por la UOC.

Investigación, transferencia y emprendimiento

En la UOC investigamos, con una marcada especialización en el ámbito digital, para incidir en la construcción de la sociedad del futuro y contribuir a las transformaciones necesarias para hacer frente a los desafíos globales.

Proyectos de investigación y transferencia

Las organizaciones pueden colaborar con la UOC en el codiseño y la ejecución de proyectos de investigación e innovación, tanto en convocatorias competitivas como mediante acuerdos bilaterales.

Participación conjunta en proyectos de transferencia de conocimiento a través del desarrollo de pruebas concepto y de prototipos, entre otros.

El Plan de Doctorados Industriales es un programa promovido por la Generalitat de Cataluña para fomentar el desarrollo de proyectos de investigación estratégicos dentro de una empresa. En este programa, el doctorando o doctoranda lleva a cabo su formación investigadora, objeto de una tesis doctoral, en colaboración con una universidad.

Los doctorados industriales permiten a la empresa abordar un reto estratégico con el apoyo de un equipo investigador de la UOC y de una persona doctoranda que trabaja de manera dedicada. Esta fórmula facilita la captación de talento altamente cualificado, impulsa proyectos de investigación e innovación (I+i) alineados con las necesidades de la organización y reduce costes y riesgos gracias a la cofinanciación pública y al acompañamiento científico de la universidad.

Contratación de servicios de investigación

Los grupos de investigación de la UOC ofrecen a terceros —empresas, Administraciones públicas o entidades sociales— servicios de I+i basados en su experiencia científica e investigadora. Estos servicios, siempre orientados a aplicar el conocimiento universitario a necesidades reales de la sociedad, pueden ser informes, estudios, asesoramientos, pruebas técnicas, formación especializada o desarrollo de herramientas, entre otros.

En el Hub UOC, la universidad dispone de laboratorios de I+i y espacios equipados con la tecnología más innovadora. Las organizaciones pueden contratar estos espacios, según las tarifas de uso acordadas, para acceder a tecnología y know-how de última generación sin tener que hacer inversiones en infraestructura propia.

La UOC pone a disposición de las empresas un portafolios de resultados de I+i protegidos (propiedad intelectual e industrial) que se pueden licenciar para su uso y explotación. Incluye, entre otros, software y plataformas digitales, metodologías y protocolos, contenidos educativos y recursos tecnológicos desarrollados en proyectos de investigación.

Colaboraciones institucionales en investigación

Las cátedras de I+i son nuestra fórmula de colaboración estratégica con entidades externas (empresas, fundaciones, Administraciones públicas y otras entidades). Tienen como propósito fundamental la generación, la transferencia y el intercambio de conocimiento para potenciar el vínculo entre la comunidad universitaria de la UOC y el entorno socioeconómico.

Esta es una apuesta a medio y largo plazo que desarrolla un amplio espectro de actividades (formación, investigación, transferencia de conocimiento y tecnología) con el fin de generar e intercambiar conocimiento en un ámbito específico. Las cátedras son un vehículo estable para la innovación y el conocimiento compartido.

Las empresas pueden dar su apoyo, mediante patrocinio o mecenazgo, a jornadas, programas y actividades de I+i de la UOC (congresos, seminarios, premios, programas de emprendimiento, etc.). Esta colaboración refuerza el posicionamiento de la empresa como agente innovador y comprometido con el conocimiento, incrementa su visibilidad de marca en entornos especializados y le facilita el acceso a redes de investigación, talento y ecosistemas de innovación vinculados a la UOC.

Colaboraciones institucionales en emprendimiento

Las organizaciones pueden colaborar con la UOC en sus programas de emprendimiento, ya sea como socias estratégicas, mentoras o inversoras. Esta colaboración les permite acceder a un flujo continuo de proyectos emprendedores y soluciones innovadoras, codiseñar retos con la UOC y detectar nuevas oportunidades de negocio e inversión vinculadas al talento de la comunidad UOC.

Compromiso social y cooperación

Nuestras alianzas multiplican nuestro impacto social. Colaboramos con el tercer sector y con las ONG para acercar la docencia, la innovación y la investigación a los retos actuales de la sociedad. Fomentamos el intercambio de conocimiento con las entidades y las instituciones que trabajan para la transformación social, la sostenibilidad, la igualdad y la justicia social. Hacemos que el conocimiento de la UOC sea el motor de un futuro mejor.

Programa de voluntariado de la UOC con entidades sociales 

El Programa de voluntariado social de la UOC conecta la comunidad de estudiantes con el tercer sector, las ONG y la Administración pública para romper con las desigualdades e impulsar la mejora de nuestro entorno. A lo largo de su trayectoria académica, el estudiantado tiene la oportunidad de participar activamente en programas y proyectos sociales del tercer sector. La acción del voluntariado universitario es un campo de aprendizaje para la adquisición de competencias transversales y la integración de los valores de solidaridad, convivencia, equidad, democracia participativa, justicia y ciudadanía activa. 

Programa de mentoría para el estudiantado refugiado

El Programa de mentoría para el estudiantado refugiado va dirigido a personas que han visto truncada su vida académica y profesional a causa del exilio forzado de sus países de origen. Personas voluntarias de la comunidad UOC acompañan al estudiantado refugiado becado en su adaptación al mundo universitario y al modelo educativo en línea.

El aprendizaje servicio universitario (ApSU) es una propuesta educativa que combina procesos de aprendizaje y de servicio a la comunidad en un proyecto con impacto real. Proporciona al estudiantado una experiencia formativa auténtica y conectada con la realidad, además de una oportunidad para aplicar los conocimientos teóricos desde una perspectiva social, crítica y solidaria. Durante el curso, las entidades sociales colaboran con el estudiantado para encontrar soluciones prácticas a los problemas o retos identificados, con un impacto inmediato y directo en la comunidad en la que se interviene, a diferencia de investigaciones más teóricas. El ApSU aporta a las entidades acceso a metodologías modernas, herramientas de investigación y técnicas avanzadas que les permiten mejorar sus iniciativas o procesos, lo que beneficia a los colectivos con los que colaboran.

En la UOC, el ApSU se puede llevar a cabo en el marco de una asignatura o de los trabajos finales participativos. 

Trabajos finales participativos 

Impulsamos una universidad comprometida con la transformación social mediante la investigación aplicada. Los trabajos finales participativos conectan al estudiantado, el profesorado y las entidades sin ánimo de lucro para dar respuesta a retos reales de nuestro entorno. A través de procesos de cocreación con la sociedad, esta modalidad permite generar soluciones que contribuyen al desarrollo sostenible, refuerzan el compromiso comunitario y promueven la formación de una ciudadanía crítica y global.

La Agencia: prácticas virtuales con compromiso ético y social

Promovemos un espacio de aprendizaje y colaboración en el que el estudiantado de la UOC trabaja con entidades sociales para dar respuesta a sus retos comunicativos. Se trata de una iniciativa de ApSU que combina la formación práctica con el compromiso social para impulsar una comunicación transformadora y con impacto real en el territorio.

Programa de acogida para personas refugiadas o solicitantes de asilo

Colabora con el programa para garantizar el acceso de las personas refugiadas a una educación de calidad, inclusiva y equitativa mediante becas y ayudas al estudio, servicios de atención psicosocial o asesoramiento legal. 

Proyectos de justicia global

Impulsamos proyectos transformadores para la justicia global destinados a reforzar la cooperación universitaria para el desarrollo desde la investigación crítica, la docencia innovadora y la acción comunitaria. Fomentamos la conciencia crítica y el papel activo de la comunidad académica en el contexto global integrando el conocimiento académico y la práctica social y generando sinergias con otras organizaciones, entidades del tercer sector, universidades de América Latina e instituciones educativas del sur global. 

Proyectos de sostenibilidad y salud

Promovemos espacios más sostenibles y saludables, así como actividades participativas en colaboración con entidades e instituciones para integrar en la cultura universitaria el compromiso con el medio ambiente, la convivencia, el bienestar y la salud de la comunidad y del planeta.

Redes

La UOC está activa en las redes nacionales e internacionales clave. Esta colaboración es esencial para dar respuesta a los retos de futuro y garantizar el acceso a una educación superior de calidad.

Internacionales

Para garantizar el acceso a una educación superior de calidad y reivindicar el papel de la universidad como agente imprescindible de transformación social, es necesaria la cooperación entre universidades e instituciones de educación superior.

Vivimos en un mundo global donde la cooperación entre instituciones y organismos internacionales es indispensable para afrontar los retos de futuro y garantizar el acceso a una educación superior de calidad. Por ello, en la UOC formamos parte de las redes nacionales de educación superior y también de otras redes internacionales de referencia en el ámbito de la educación y la investigación.

Desde octubre de 2024, la rectora de la UOC, Àngels Fitó, preside el Comité Ejecutivo del CINDA, una red iberoamericana especializada que reúne a universidades de más de quince países. Desde allí se gestan colaboraciones interuniversitarias, se difunde y se genera conocimiento, y se contribuye al desarrollo de políticas de educación superior y de gestión universitaria.

La Asociación Internacional de Universidades (IAU, por sus siglas en inglés), fundada en 1950 con el apoyo de la UNESCO, es una red global que agrupa a universidades de todo el mundo para fomentar la colaboración internacional y reforzar el papel transformador de la educación superior ante los retos globales. Promueve el diálogo, la cooperación y el alineamiento del sistema universitario con los objetivos de desarrollo sostenible (ODS). La IAU, que tiene más de 600 miembros de 130 países, facilita el intercambio de conocimiento y buenas prácticas en internacionalización, calidad educativa, equidad, gobernanza, investigación e innovación a través de congresos, seminarios y estudios temáticos. También defiende valores universitarios como la diversidad, la libertad académica y la sostenibilidad.

La Asociación Europea de Universidades de Educación a Distancia (EADTU, por sus siglas en inglés) es una red formada por universidades en línea y a distancia europeas que trabaja con la misión de influir en la política pública en cuestiones de formación en línea y a distancia, además de captar fondos para proyectos innovadores vinculados con el ámbito de la educación virtual.

La Asociación de Universidades Europeas (EUA, por sus siglas en inglés), con más de 850 miembros de 48 países diferentes, es la organización de representación de las universidades más grande de Europa. Tiene como objetivos influir en las políticas públicas europeas relacionadas con la educación superior, la investigación y la innovación, y servir de espacio para la cooperación entre las universidades miembros.

La Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUAL) es una red de instituciones de educación superior que promueve y refuerza las relaciones entre las instituciones miembros y otros organismos internacionales. La UOC trabaja activamente con esta red para resituar el papel de la universidad en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

La Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado (AUIP) es una organización internacional que agrupa a universidades de Iberoamérica, España y Portugal con el fin de fomentar el estudio de posgrado y doctorado en la región. Su misión principal es mejorar la calidad de estos estudios y promover la movilidad académica de estudiantes, profesores e investigadores mediante la gestión de becas, la creación de redes de colaboración y el apoyo a programas de formación e investigación avanzada.

Académicas y de investigación

La UOC participa activamente en diferentes redes académicas para impulsar la excelencia académica e incrementar el impacto global de la investigación a través de la colaboración con otras instituciones de educación superior y centros de investigación.

La Red Europea de Aprendizaje en Línea y a Distancia (EDEN, por sus siglas en inglés) es la red europea más grande de instituciones y profesionales dedicados al ámbito de la educación a distancia, digital y abierta. Tiene como objetivo compartir el conocimiento y dar apoyo a la colaboración entre los profesionales del ámbito de la educación no presencial.

La red Sistemas de Información de las Universidades Europeas (EUNIS, por sus siglas en inglés), fundada en 1993, es una organización sin ánimo de lucro con sede en París que agrupa a profesionales responsables de la gestión, el desarrollo y la política de las tecnologías de la información (TI) en la educación superior en Europa. Su misión principal es contribuir al desarrollo de sistemas de información de alta calidad facilitando la colaboración y el intercambio de conocimientos y experiencias entre sus instituciones miembros (universidades y organizaciones nacionales y regionales) con el objetivo de impulsar la transformación digital y mejorar el panorama de las TI en el sector educativo superior europeo.

La Asociación Española de Universidades con Titulaciones de Información y Comunicación (ATIC), creada en 2011, es una organización sin ánimo de lucro continuadora de la labor de la antigua Conferencia de Decanos que agrupa a las universidades y facultades españolas que imparten titulaciones de grado y posgrado en el ámbito de las ciencias de la información y la comunicación. Su misión principal es promover y fomentar la calidad de estos estudios universitarios ofreciendo un espacio de cooperación para el intercambio de ideas y experiencias entre sus miembros y estableciendo vínculos con instituciones, organismos y asociaciones nacionales e internacionales del sector. El objetivo final es impulsar la excelencia académica, la investigación y la relevancia social de las profesiones del sector de la comunicación.

La Asociación Europea de Facultades de Derecho (ELFA, por sus siglas en inglés), fundada en 1995, es una asociación internacional que agrupa a más de 150 facultades de derecho de Europa y otros continentes con el objetivo primordial de mejorar la calidad de la educación jurídica y la investigación en el ámbito del derecho europeo y comparado. Actúa como un foro internacional inclusivo para el debate, la coordinación de reformas educativas, el intercambio de buenas prácticas y el fomento de la cooperación entre universidades, además de representar los intereses de sus miembros ante las instituciones europeas, los organismos nacionales de educación y otras asociaciones de profesionales del derecho.

La Red Interuniversitaria de Posgrados en Turismo (REDIntur) es una asociación de universidades españolas que imparte programas oficiales de posgrado (máster y doctorado) en el ámbito del turismo. Su objetivo principal es la cooperación académica, la investigación y la mejora continua de estos estudios. Mediante la adaptación a las exigencias del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) y la colaboración con el sector turístico, busca activamente facilitar el intercambio de experiencias, promover la movilidad de estudiantado y profesorado, y coordinar proyectos de I+D+i (como la plataforma de información científica SICTUR) para impulsar la calidad de la docencia y la investigación en turismo.

La Red Iberoamericana de Tecnologías Móviles en Salud (RITMOS) es una red internacional de investigación y cooperación que cuenta con el apoyo del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED). Está liderada por la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) e integra a más de 22 universidades, grupos de investigación y organismos de salud de Latinoamérica y Europa. Su objetivo principal es impulsar el desarrollo, la investigación y la transferencia de conocimiento en el ámbito de la salud móvil (mSalud). Para ello, promueve el uso de dispositivos y tecnologías móviles con el fin de mejorar los procesos asistenciales, la prevención, el bienestar del paciente y la gestión de enfermedades crónicas en la región iberoamericana, especialmente en zonas con recursos limitados.

La Red de Universidades por la Infancia y Adolescencia (RUIA) es un proyecto de colaboración interdisciplinaria en materia de infancia y adolescencia entre las universidades españolas y con los poderes y las Administraciones públicas, entidades privadas y la sociedad española en su conjunto. Su propósito principal es desarrollar, promocionar y garantizar los derechos de la infancia y la adolescencia mediante la investigación, la innovación, la formación y la divulgación y transferencia del conocimiento.

El Consorcio Europeo de Investigación Política (ECPR, por sus siglas en inglés), fundado en 1970, es la principal sociedad académica independiente de Europa dedicada a promover y fomentar la investigación, la formación y la cooperación transnacional en el campo de la ciencia política y sus subdisciplinas a escala global.

Institucionales

La UOC, como parte integrante del sistema universitario de Cataluña y del sistema universitario español, participa en las principales redes institucionales de los ámbitos catalán y estatal, así como en grupos de trabajo técnicos y diferentes redes temáticas.

La Asociación Catalana de Universidades Públicas (ACUP) es la entidad que agrupa y representa a las ocho universidades públicas de Cataluña. Su objetivo es sumar esfuerzos y coordinar iniciativas, programas y proyectos comunes para mejorar la calidad, el desarrollo estratégico y la proyección internacional del sistema universitario catalán, siempre actuando como un motor clave para el progreso social y económico de Cataluña.

El Consejo Interuniversitario de Cataluña (CIC), dependiente de la Generalitat, es el órgano institucional de coordinación, consulta y planificación del sistema universitario de Cataluña. Su función principal es armonizar las políticas de las universidades (públicas y privadas) y el Gobierno de la Generalitat.

La Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE) es una asociación sin ánimo de lucro que representa la voz y los intereses de la mayoría de las universidades de España (públicas y privadas). Su misión esencial es actuar como interlocutor principal entre las instituciones de educación superior y el Gobierno con el fin de promover la calidad de la educación, la investigación, la innovación y la transferencia de conocimiento en el sistema universitario español.

La Red Vives de Universidades es una institución que agrupa a 22 universidades de los territorios de habla catalana con el objetivo de crear un espacio universitario común para la cooperación.

La Red Universitaria de Estudios de Posgrado y Educación Permanente (RUEPEP) es una asociación al amparo de la Ley Orgánica 1/2002 que está dirigida principalmente a responsables de formación de posgrado y educación permanente de las universidades españolas. El objetivo principal de la RUEPEP es promover el contacto entre las universidades españolas en el tema específico de los estudios de posgrado y la educación permanente, tanto desde el punto de vista académico como de su gestión especializada.

La Red Española de Fundaciones Universidad-Empresa (RedFUE) es una asociación sin ánimo de lucro que agrupa a las fundaciones constituidas para ser el nexo estratégico entre las universidades y las empresas españolas, con el objetivo principal de fomentar la cooperación, la transferencia de conocimiento, la innovación y la empleabilidad del talento joven. Actúa como una plataforma para articular programas conjuntos de formación especializada, prácticas empresariales, emprendimiento y proyectos de investigación aplicada, con el fin de que la relación entre el ámbito académico y el productivo se traduzca en progreso económico y social.

La Red de Unidades de Igualdad de Género para la Excelencia Universitaria (RUIGEU), creada en 2009, es una asociación que congrega a todas las unidades, las oficinas, los observatorios, las comisiones y los secretariados de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres de las universidades públicas españolas (y algunas privadas adheridas). Su misión principal es promover la igualdad real y efectiva en el ámbito universitario actuando como una plataforma de cooperación para el intercambio de buenas prácticas, la coordinación de políticas comunes, la elaboración de informes y propuestas ante la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE) y los órganos competentes, y la defensa de los derechos de igualdad y no discriminación en la educación superior y la investigación.

La Red de Universidades por la Diversidad (RUD) es una asociación de universidades españolas, tanto públicas como privadas, que colaboran activamente para promover la inclusión, la diversidad, la igualdad y el respeto a las diferentes orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género dentro del ámbito universitario. Su objetivo principal es trabajar conjuntamente para erradicar la discriminación por motivos de LGTBI-fobia; impulsar la sensibilización, la formación y la investigación sobre la diversidad afectivo-sexual y de género, e implementar políticas y protocolos que garanticen un entorno seguro y acogedor para toda la comunidad universitaria (estudiantes, personal docente e investigador y personal de administración y servicios).

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