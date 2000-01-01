Campus
CÀTEDRES

Càtedra de Salut i Educació Financera de Fundació Caixa d'Enginyers, UOC i IEF

La Càtedra de Salut i Educació Financera neix de la col·laboració entre la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), la Fundació Caixa Enginyers i l'Institut d'Estudis Financers (IEF). El nostre objectiu principal és investigar, formar i divulgar per tal de promoure una millor educació financera a la societat.
J6z3gUXqiXE

Objectius principals

La Càtedra té com a finalitat impulsar el coneixement financer per aconseguir una ciutadania més empoderada i responsable amb les seves decisions econòmiques. 

Els nostres eixos clau són:

  • Promoure una millor educació financera a la societat.
  • Reduir les desigualtats socials i de gènere en educació financera.
  • Millorar les capacitats d'emprenedoria i promoció professional.
  • Capacitar els formadors perquè tinguin les habilitats necessàries per empoderar la ciutadania en la presa de decisions financeres.

Què farem?

Anàlisi i diagnòstic de la situació actual

Es realitzarà un estudi per diagnosticar el nivell d'educació financera dels ciutadans i identificar els grups vulnerables. Es dissenyarà i es calcularà l'índex de salut i benestar financer per tal d'analitzar-ne l'evolució.

Estratègies i formació

Es dissenyaran diferents estratègies per millorar la salut financera de col·lectius com dones, joves o gent gran, rendes baixes i altres col·lectius vulnerables. S'elaborarà un kit de recursos i itineraris formatius per a diferents grups de la societat. A més, s'implementaran proves pilot en col·lectius vulnerables per avaluar els resultats i establir millors pràctiques.

Divulgació i transferència

Es realitzaran jornades, seminaris i conferències presencials i en línia per difondre els resultats i les recomanacions. També es farà difusió dels diferents resultats de la Càtedra a través dels diferents canals digitals que mantenen les tres entitats.

Direcció i equip

Direcció

Equip acadèmic UOC

Hi participaran diferents membres dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC segons les necessitats dels projectes.

Comissió mixta de seguiment

Equip de treball

  • Clara Vicente Roger, responsable de projectes de la Fundació Caixa d'Enginyers.
  • Jordi Martínez Llorente, director d'educació financera de l'Institut d'Estudis Financers.
  • Carles Ruiz Rovira, responsable de projectes d'educació financera de l'Institut d'Estudis Financers.
  • Elena Aldeano Medina, gestora de projectes de l'àrea d'Aliances, Comunitat i Equitat de la UOC. 

Actualitat