Càtedra de Salut i Educació Financera de Fundació Caixa d'Enginyers, UOC i IEF
Objectius principals
La Càtedra té com a finalitat impulsar el coneixement financer per aconseguir una ciutadania més empoderada i responsable amb les seves decisions econòmiques.
Els nostres eixos clau són:
- Promoure una millor educació financera a la societat.
- Reduir les desigualtats socials i de gènere en educació financera.
- Millorar les capacitats d'emprenedoria i promoció professional.
- Capacitar els formadors perquè tinguin les habilitats necessàries per empoderar la ciutadania en la presa de decisions financeres.
Què farem?
Anàlisi i diagnòstic de la situació actual
Es realitzarà un estudi per diagnosticar el nivell d'educació financera dels ciutadans i identificar els grups vulnerables. Es dissenyarà i es calcularà l'índex de salut i benestar financer per tal d'analitzar-ne l'evolució.
Estratègies i formació
Es dissenyaran diferents estratègies per millorar la salut financera de col·lectius com dones, joves o gent gran, rendes baixes i altres col·lectius vulnerables. S'elaborarà un kit de recursos i itineraris formatius per a diferents grups de la societat. A més, s'implementaran proves pilot en col·lectius vulnerables per avaluar els resultats i establir millors pràctiques.
Divulgació i transferència
Es realitzaran jornades, seminaris i conferències presencials i en línia per difondre els resultats i les recomanacions. També es farà difusió dels diferents resultats de la Càtedra a través dels diferents canals digitals que mantenen les tres entitats.
Direcció i equip
Direcció
- Elisabet Ruiz Dotras, directora de la Càtedra (UOC)
- Josep Lladós Masllorens, director de la Càtedra (UOC)
Equip acadèmic UOC
Hi participaran diferents membres dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC segons les necessitats dels projectes.
Comissió mixta de seguiment
- August Corrons, sotsdirector d'aliances, comunitat i cultura dels Estudis d'Economia i Empresa (UOC)
- Xavier Baraza, director dels Estudis d'Economia i Empresa (UOC)
- Iñaki Irisarri Nafarrate, director de la Fundació Caixa Enginyers
- Josep Maria Vilarrubia Tapia, director de Research Caixa Enginyers
- Ferran Teixes, director general de l'IEF
- Eric Marles, director de formació de l'IEF
Equip de treball
- Clara Vicente Roger, responsable de projectes de la Fundació Caixa d'Enginyers.
- Jordi Martínez Llorente, director d'educació financera de l'Institut d'Estudis Financers.
- Carles Ruiz Rovira, responsable de projectes d'educació financera de l'Institut d'Estudis Financers.
- Elena Aldeano Medina, gestora de projectes de l'àrea d'Aliances, Comunitat i Equitat de la UOC.