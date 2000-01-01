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CÁTEDRAS

Cátedra de Salud y Educación Financiera de la Fundación Caja de Ingenieros, UOC e IEF

La Cátedra de Salud y Educación Financiera nace de la colaboración entre la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), la Fundación Caja Ingenieros y el Instituto de Estudios Financieros (IEF). Nuestro objetivo principal es investigar, formar y divulgar para promover una mejor educación financiera a la sociedad.
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Objectivos principales

La Cátedra tiene como finalidad impulsar el conocimiento financiero para conseguir una ciudadanía más empoderada y responsable con sus decisiones económicas.

Nuestros ejes clave son:

  • Promover una mejor educación financiera a la sociedad.
  • Reducir las desigualdades sociales y de género en educación financiera.
  • Mejorar las capacidades de emprendimiento y promoción profesional..
  • Capacitar los formadores para que tengan las habilidades necesarias para empoderar a la ciudadanía en la toma de decisiones financieras.

¿Qué haremos?

Análisis y diagnóstico de la situación actual

Se realizará un estudio para diagnosticar el nivel de educación financiera de los ciudadanos e identificar los grupos vulnerables. Se diseñará y se calculará el índice de salud y bienestar financiero para analizar la evolución.

Estrategias y formación

Se diseñarán diferentes estrategias para mejorar la salud financiera de colectivos como mujeres, jóvenes o gente mayor, rentas bajas y otros colectivos vulnerables. Se elaborará un kit de recursos e itinerarios formativos para diferentes grupos de la sociedad. Además, se implementarán pruebas piloto en colectivos vulnerables para evaluar los resultados y establecer mejores prácticas.

Divulgación y transferencia

Se realizarán jornadas, seminarios y conferencias presenciales y en línea para difundir los resultados y las recomendaciones. También se hará difusión de los diferentes resultados de la Cátedra a través de los distintos canales digitales que mantienen las tres entidades.

Dirección y equipo

Dirección

Equipo académico UOC

Participarán diferentes miembros de los Estudios de Economía y Empresa de la UOC según las necesidades de los proyectos.

Comisión mixta de seguimiento

Equipo de trabajo

  • Clara Vicente Roger, responsable de proyectos de la Fundación Caja de Ingenieros.
  • Jordi Martínez Llorente, director de educación financiera del Instituto de Estudios Financieros.
  • Carles Ruiz Rovira, responsable de proyectos de educación financiera del Instituto de Estudios Financieros.
  • Elena Aldeano Medina, gestora de proyectos en el área de Alianzas, Comunidad y Equidad de la UOC.

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