Cátedra de Salud y Educación Financiera de la Fundación Caja de Ingenieros, UOC e IEF
Objectivos principales
La Cátedra tiene como finalidad impulsar el conocimiento financiero para conseguir una ciudadanía más empoderada y responsable con sus decisiones económicas.
Nuestros ejes clave son:
- Promover una mejor educación financiera a la sociedad.
- Reducir las desigualdades sociales y de género en educación financiera.
- Mejorar las capacidades de emprendimiento y promoción profesional..
- Capacitar los formadores para que tengan las habilidades necesarias para empoderar a la ciudadanía en la toma de decisiones financieras.
¿Qué haremos?
Análisis y diagnóstico de la situación actual
Se realizará un estudio para diagnosticar el nivel de educación financiera de los ciudadanos e identificar los grupos vulnerables. Se diseñará y se calculará el índice de salud y bienestar financiero para analizar la evolución.
Estrategias y formación
Se diseñarán diferentes estrategias para mejorar la salud financiera de colectivos como mujeres, jóvenes o gente mayor, rentas bajas y otros colectivos vulnerables. Se elaborará un kit de recursos e itinerarios formativos para diferentes grupos de la sociedad. Además, se implementarán pruebas piloto en colectivos vulnerables para evaluar los resultados y establecer mejores prácticas.
Divulgación y transferencia
Se realizarán jornadas, seminarios y conferencias presenciales y en línea para difundir los resultados y las recomendaciones. También se hará difusión de los diferentes resultados de la Cátedra a través de los distintos canales digitales que mantienen las tres entidades.
Dirección y equipo
Dirección
- Elisabet Ruiz Dotras, directora de la Cátedra (UOC)
- Josep Lladós Masllorens, director de la Cátedra (UOC)
Equipo académico UOC
Participarán diferentes miembros de los Estudios de Economía y Empresa de la UOC según las necesidades de los proyectos.
Comisión mixta de seguimiento
- August Corrons, subdirector de alianzas, comunidad y cultura de los Estudios de Economía y Empresa (UOC)
- Xavier Baraza, director de los Estudios de Economía y Empresa (UOC)
- Iñaki Irisarri Nafarrate, director de la Fundación Caja Ingenieros
- Josep Maria Vilarrubia Tapia, director de Research Caja Ingenieros
- Ferran Teixes, director general del IEF
- Eric Marles, director de formación del IEF
Equipo de trabajo
- Clara Vicente Roger, responsable de proyectos de la Fundación Caja de Ingenieros.
- Jordi Martínez Llorente, director de educación financiera del Instituto de Estudios Financieros.
- Carles Ruiz Rovira, responsable de proyectos de educación financiera del Instituto de Estudios Financieros.
- Elena Aldeano Medina, gestora de proyectos en el área de Alianzas, Comunidad y Equidad de la UOC.