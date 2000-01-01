Estrategias y formación

Se diseñarán diferentes estrategias para mejorar la salud financiera de colectivos como mujeres, jóvenes o gente mayor, rentas bajas y otros colectivos vulnerables. Se elaborará un kit de recursos e itinerarios formativos para diferentes grupos de la sociedad. Además, se implementarán pruebas piloto en colectivos vulnerables para evaluar los resultados y establecer mejores prácticas.