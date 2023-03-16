Un coste de vida elevado y el afán consumista reducen la capacidad de ahorro

De entre los tres tipos de conocimientos que se han analizado —conocimientos básicos y generales; inversión y ahorro, y deuda y financiación—, los conocimientos sobre inversión y ahorro son los que presentan una situación peor. El estudio muestra que, en general, hay una gestión aceptable del efectivo, mientras que el ahorro es el punto débil. Así, la población sabe más de deuda y de crédito (67,8 puntos), pero puntúa más bajo en ahorro e inversión (62,5 puntos). Las mayores dificultades se encuentran en la planificación de las finanzas a largo plazo, especialmente entre los colectivos que tienen menos estudios y menos ingresos.

Según Ruiz, que, como Lladós, también es investigadora del grupo de investigación DigiBiz (Digital Business Research Group) del centro UOC-DIGIT de la UOC, "hemos pasado de una sociedad del ahorro, más propia de las generaciones anteriores, a una sociedad consumista y de la deuda, en la que cada vez es más fácil endeudarse. Aunque no tengas dinero, el sistema te financia con aplicaciones que permiten comprar rápidamente y pagar después. Todo ello fomenta que queramos consumir más y más".

Así pues, el comportamiento financiero orientado a ahorrar para poder invertir después es cada vez menos habitual. Vivimos en una sociedad capitalista que nos ofrece muchos más bienes y servicios accesibles que en el pasado: "Al final, todo acaba siendo accesible para todo el mundo", asegura la investigadora.

Mujeres y jóvenes, los grupos más afectados por la desigualdad financiera

El estudio muestra que la vulnerabilidad financiera no es un problema individual, sino estructural. En todas las dimensiones analizadas sobre salud y educación financiera, las mujeres y las personas jóvenes, principalmente, además de los otros colectivos mencionados, obtienen los peores resultados.

Los hombres obtienen 11 puntos más que las mujeres en conocimientos financieros, una brecha que persiste en igualdad de nivel de estudios, situación laboral y renta. Como muestra el informe, es una brecha estructural que ni la educación formal ni la experiencia profesional corrigen. "Las mujeres se sienten menos seguras y confían menos en ellas mismas. Esta menor confianza también se ve a la hora de emprender: ellas emprenden menos porque no confían tanto en sus capacidades, a pesar de estar igual de preparadas que los hombres".

Para Elisabet Ruiz, "hay que orientar las políticas públicas, los programas de educación financiera y las iniciativas sociales destinadas a reducir esta brecha de género. Las mujeres tienden a infravalorarse por muchos motivos, en los que intervienen factores sociales y culturales".

Jóvenes: menos capacidad de ahorro y de acceso a la vivienda

Las personas de entre 25 y 44 años presentan la peor percepción de salud financiera del estudio, especialmente los que tienen entre 25 y 34 años. Sin capacidad de ahorro, obtienen solo 18,2 puntos sobre 100 en bienestar percibido. Su situación financiera ha empeorado respecto a décadas atrás, especialmente por las dificultades para acceder a la vivienda y por el endurecimiento de las condiciones del mercado laboral.

"Las generaciones anteriores podían ahorrar y comprarse una vivienda. Para los jóvenes de hoy en día, esta posibilidad es cada vez más complicada; esto afecta su percepción de bienestar financiero, porque, cuando miran hacia el futuro, no lo ven posible. Es cierto que los hábitos de ahorro y de consumo han cambiado, pero cuando los precios de alquiler o de compra de vivienda se incrementan desproporcionadamente en relación con los salarios, a diferencia de lo que ocurría en generaciones anteriores, el panorama cambia completamente. Esto afecta la percepción de seguridad y de bienestar financiero", explica la investigadora de la UOC.

Acto de presentación de los resultados en la UOC

La profesora Ruiz ha presentado los resultados del primer informe de la Cátedra de Salud y Educación Financiera este lunes, 16 de noviembre, en un acto celebrado en el campus de la UOC. Han participado también el secretario general del Departamento de Economía y Finanzas de la Generalitat de Cataluña, Juli Fernández; el presidente del Grupo Caja Ingenieros, Félix Masjuan, y el vicerrector de Alianzas, Comunidad y Cultura de la UOC, Manel Jiménez.

Fernández ha destacado que "la educación financiera es clave para que los ciudadanos puedan hacer una buena gestión de sus finanzas, prevenir el fraude, ser más autónomos y planificar sus ahorros e inversiones". También ha agradecido la labor que realiza la Cátedra, "alineada con el paso adelante que estamos dando desde el Departamento de Economía y Finanzas por la educación financiera, clave en la lucha por la igualdad de oportunidades".

Por su parte, Masjuan ha dicho: "Este primer informe confirma que hablar de educación financiera es hablar también de igualdad de oportunidades y de bienestar. Desde Caixa Enginyers y nuestra Fundación queremos contribuir a acercar herramientas, conocimiento y acompañamiento a las personas, especialmente a aquellas que tienen más dificultades para afrontar sus decisiones financieras con seguridad y confianza".

Se ha celebrado también una mesa redonda, moderada por el director de la Fundación Caja Ingenieros, Iñaki Irisarri, con la participación de la presidenta del Institut Català de les Dones (ICD) y secretaria general del Departamento de Igualdad y Feminismo, Sònia Guerra; la miembro de la Junta de Gobierno y presidenta de la Comisión de Economía Financiera, Carme García Jarque; la directora de Formación del IEF, Patricia Pérez; la responsable de la Asesoría Jurídica de Càritas Barcelona, Sonia Lacalle, y el codirector de la Cátedra y profesor de los Estudios de Economía y Empresa de la UOC, Josep Lladós.