La Fundación Caja Ingenieros, la UOC y el Institut d'Estudis Financers crean una cátedra para educar a la población en la gestión de sus finanzasVarios estudios constatan niveles bajos de educación financiera a escala mundial
La analfabetización financiera afecta más a las mujeres que a los hombres, según la OCDE y la agencia S&PGlobal
Está demostrado que tener un bajo nivel de educación financiera puede repercutir negativamente en la salud y el bienestar de una persona. En cambio, saber gestionar las finanzas propias de manera eficiente ayuda a reducir las desigualdades sociales y empodera a la ciudadanía para poder tomar decisiones económicas responsables. Sin embargo, España es uno de los países de la OCDE con menor nivel de educación financiera, tanto en la población adulta como en la joven, según la OCDE y la agencia S&PGlobal. A fin de contribuir a mejorar esta situación, la Fundación Caja Ingenieros, la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y el Institut d'Estudis Financers han creado la primera Cátedra de Salud y Educación Financiera, codirigida por los profesores de los Estudios de Economía y Empresa de la UOC Elisabet Ruiz y Josep Lladós.
La nueva cátedra se ha presentado oficialmente el 14 de octubre en el campus UOC, en el Poblenou de Barcelona, en un acto presidido por la consejera de Economía y Finanzas de la Generalitat de Cataluña, Alícia Romero, y que ha contado con la participación institucional de la rectora de la UOC, Àngels Fitó; el director general del Grupo Caja Ingenieros, Juanjo Llopis; el presidente de la Fundación y del Grupo Caja Ingenieros, Félix Masjuan; y el director ejecutivo del Institut d'Estudis Financers (IEF), Ferran Teixes. También han participado en una mesa redonda los codirectores de la cátedra; el director de Educación Financiera del IEF, Jordi Martínez; y el director de la Fundación Caja Ingenieros, Iñaki Irisarri.
Durante su intervención, la consejera de Economía y Finanzas de la Generalitat, Alícia Romero, ha subrayado la importancia de esta iniciativa que nace con el objetivo "de ayudar a la ciudadanía a empoderarse gracias a una educación financiera que les permita ser más libres y tomar mejores decisiones". Para Romero, "la educación en materia de finanzas es un elemento de igualdad muy importante, si queremos una sociedad más justa", motivo por el cual "se ha convertido en una de las prioridades del Gobierno" en esta legislatura. La máxima responsable del Gobierno catalán en el ámbito económico también ha destacado el hecho de que la nueva cátedra sea el fruto de una "alianza muy valiosa" entre tres instituciones: "La UOC, que pone el conocimiento, el rigor científico y académico; Caja Ingenieros, que aporta los valores del cooperativismo; y el IEF, con su pericia", ha concluido.
Para la rectora de la UOC, Àngels Fitó, la cátedra "fortalece nuestro perímetro de alianzas gracias a esta complicidad —de intereses y ambiciones— con la Fundación Caja Ingenieros y el Institut d'Estudis Financers". Y añade: "Que tres instituciones con una vocación pública y social tan clara hayan decidido aunar esfuerzos para abordar un reto de un impacto tan profundo como es la educación financiera de la ciudadanía es, sin duda, una magnífica noticia". Otro valor de la cátedra es la "doble ambición en cuanto al conocimiento: fomenta la investigación especializada en ámbitos decisivos y hace divulgación de ello para garantizar el retorno social", explica. Y el último elemento distintivo de esta cátedra es "comprender la tecnología como una aliada para nuestros objetivos".
Según Félix Masjuan Teixidó, presidente de la Fundación y del Grupo Caja Ingenieros: "Hoy hemos dado un paso más en la trayectoria de nuestra fundación y en nuestro objetivo de impulsar la salud y la cultura financiera hacia la sociedad iniciando, de la mano de la UOC y del IEF, un proyecto que, sin duda, será un referente a escala estatal y que ejemplifica cómo la Fundación Caja Ingenieros combina responsabilidad social, innovación y compromiso con la educación financiera. Es un proyecto que, más allá de educar a las personas en este ámbito, también busca empoderarlas para tomar las mejores decisiones a lo largo de su vida, y que, a la vez, refuerza los valores cooperativos que definen a nuestra entidad".
En palabras de Iñaki Irisarri, director de la Fundación Caja Ingenieros: "En la Fundación Caja Ingenieros estamos en un momento de transformación que reafirma nuestro compromiso con la sociedad y con nuestros socios y socias. Un momento en el que ponemos el foco precisamente en la importancia del valor de cooperar, ejemplificado en la presentación de esta cátedra junto con la UOC y el IEF, que resume el trabajo conjunto y la colaboración como palancas para generar un verdadero impacto en la sociedad, y que ya es la segunda cátedra impulsada desde esta fundación".
Por su parte, Jordi Martínez, director de educación financiera del IEF, explica que "la falta de salud financiera tiene afectaciones en la salud física y emocional de la ciudadanía. Del mismo modo que nos cuidamos física y emocionalmente, es importante que cuidemos nuestra salud financiera. Si una de las tres falla, habrá afectaciones sobre las otras dos".
Estrés y menos bienestar social: consecuencias de la analfabetización financiera
La alfabetización financiera de una sociedad es clave, no solo para la salud financiera de un país, sino también porque es una herramienta importante para luchar contra la desigualdad y la pobreza. Los problemas financieros provocan elevados niveles de estrés en la persona, y a menudo se traducen en baja productividad y absentismo laboral, además de una disminución del bienestar social, que también impacta negativamente en la salud. De hecho, el factor socioeconómico está reconocido como uno de los condicionantes más importantes de la salud de una persona, junto con su genética y sus hábitos de estilo de vida.
"Tener poca educación financiera implicará, seguramente, que no planifiquemos bien nuestro dinero y que, ante un imprevisto económico, no tengamos ahorros para hacerle frente. Algo que llevará a tener que adoptar malas decisiones, por la necesidad, y que derivará en un estrés financiero y un nivel de insatisfacción vital. Todo ello provoca un fuerte estrés y un impacto negativo en la salud", afirma Elisabet Ruiz.
Las causas de esta falta de educación financiera son diversas, explican desde la UOC: "A menudo, ni las familias ni los educadores poseen las herramientas y los conocimientos adecuados para educar financieramente. Tampoco ayuda a tener una buena salud financiera el hecho de vivir en una sociedad cada vez más consumista y basada en la inmediatez. Vivimos en un mundo cada vez más parecido al modelo americano, donde puedes comprar sin tener dinero, endeudándote, y donde las redes sociales crean necesidades fuera de nuestro alcance", asegura la profesora de la UOC.
Primeros pasos: diagnóstico de la situación
Diversos estudios internacionales han demostrado que la analfabetización financiera afecta a unos colectivos más que a otros: a las mujeres más que a los hombres —por un tema cultural y de motivación o interés, aunque no se conocen bien las causas—, la población con rentas bajas, la gente mayor y las personas con un bajo nivel educativo. Los primeros pasos de la cátedra consistirán en llevar a cabo un análisis para diagnosticar el nivel de educación financiera de la ciudadanía y establecer la definición de un índice de salud y bienestar financiero en Cataluña que permita realizar un estudio de su evolución.
Se trabajará por detectar las necesidades de los grupos sociales más vulnerables, con el fin de proporcionar herramientas y recursos que los ayuden a capacitarse financieramente. "Con este trabajo de diagnóstico queremos ver qué influencia tienen factores como el entorno familiar y social, el comportamiento y los hábitos individuales, las redes sociales y los conocimientos en el nivel de salud financiera. Nuestro objetivo final es mejorar la educación financiera para incidir en la salud y el bienestar financiero de la población", comenta Ruiz.
De cara al segundo y el tercer año, la cátedra se plantea nuevas actividades de investigación, docencia y transferencia de conocimientos, entre las que destaca la elaboración de un itinerario de formación y alfabetización financiera para los educadores y educadoras. También se prevé la implantación de pruebas piloto en colectivos de mayor vulnerabilidad, con el objetivo de aumentar su nivel de formación en la gestión de sus finanzas. La investigación irá a cargo de personal de los Estudios de Economía y Empresa, junto con la Fundación Caja Ingenieros y el Institut d'Estudis Financers.