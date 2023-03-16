Está demostrado que tener un bajo nivel de educación financiera puede repercutir negativamente en la salud y el bienestar de una persona. En cambio, saber gestionar las finanzas propias de manera eficiente ayuda a reducir las desigualdades sociales y empodera a la ciudadanía para poder tomar decisiones económicas responsables. Sin embargo, España es uno de los países de la OCDE con menor nivel de educación financiera, tanto en la población adulta como en la joven, según la OCDE y la agencia S&PGlobal. A fin de contribuir a mejorar esta situación, la Fundación Caja Ingenieros, la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y el Institut d'Estudis Financers han creado la primera Cátedra de Salud y Educación Financiera, codirigida por los profesores de los Estudios de Economía y Empresa de la UOC Elisabet Ruiz y Josep Lladós .

La nueva cátedra se ha presentado oficialmente el 14 de octubre en el campus UOC, en el Poblenou de Barcelona, en un acto presidido por la consejera de Economía y Finanzas de la Generalitat de Cataluña, Alícia Romero, y que ha contado con la participación institucional de la rectora de la UOC, Àngels Fitó; el director general del Grupo Caja Ingenieros, Juanjo Llopis; el presidente de la Fundación y del Grupo Caja Ingenieros, Félix Masjuan; y el director ejecutivo del Institut d'Estudis Financers (IEF), Ferran Teixes. También han participado en una mesa redonda los codirectores de la cátedra; el director de Educación Financiera del IEF, Jordi Martínez; y el director de la Fundación Caja Ingenieros, Iñaki Irisarri.

Durante su intervención, la consejera de Economía y Finanzas de la Generalitat, Alícia Romero, ha subrayado la importancia de esta iniciativa que nace con el objetivo "de ayudar a la ciudadanía a empoderarse gracias a una educación financiera que les permita ser más libres y tomar mejores decisiones". Para Romero, "la educación en materia de finanzas es un elemento de igualdad muy importante, si queremos una sociedad más justa", motivo por el cual "se ha convertido en una de las prioridades del Gobierno" en esta legislatura. La máxima responsable del Gobierno catalán en el ámbito económico también ha destacado el hecho de que la nueva cátedra sea el fruto de una "alianza muy valiosa" entre tres instituciones: "La UOC, que pone el conocimiento, el rigor científico y académico; Caja Ingenieros, que aporta los valores del cooperativismo; y el IEF, con su pericia", ha concluido.

Para la rectora de la UOC, Àngels Fitó, la cátedra "fortalece nuestro perímetro de alianzas gracias a esta complicidad —de intereses y ambiciones— con la Fundación Caja Ingenieros y el Institut d'Estudis Financers". Y añade: "Que tres instituciones con una vocación pública y social tan clara hayan decidido aunar esfuerzos para abordar un reto de un impacto tan profundo como es la educación financiera de la ciudadanía es, sin duda, una magnífica noticia". Otro valor de la cátedra es la "doble ambición en cuanto al conocimiento: fomenta la investigación especializada en ámbitos decisivos y hace divulgación de ello para garantizar el retorno social", explica. Y el último elemento distintivo de esta cátedra es "comprender la tecnología como una aliada para nuestros objetivos".

Según Félix Masjuan Teixidó, presidente de la Fundación y del Grupo Caja Ingenieros: "Hoy hemos dado un paso más en la trayectoria de nuestra fundación y en nuestro objetivo de impulsar la salud y la cultura financiera hacia la sociedad iniciando, de la mano de la UOC y del IEF, un proyecto que, sin duda, será un referente a escala estatal y que ejemplifica cómo la Fundación Caja Ingenieros combina responsabilidad social, innovación y compromiso con la educación financiera. Es un proyecto que, más allá de educar a las personas en este ámbito, también busca empoderarlas para tomar las mejores decisiones a lo largo de su vida, y que, a la vez, refuerza los valores cooperativos que definen a nuestra entidad".

En palabras de Iñaki Irisarri, director de la Fundación Caja Ingenieros: "En la Fundación Caja Ingenieros estamos en un momento de transformación que reafirma nuestro compromiso con la sociedad y con nuestros socios y socias. Un momento en el que ponemos el foco precisamente en la importancia del valor de cooperar, ejemplificado en la presentación de esta cátedra junto con la UOC y el IEF, que resume el trabajo conjunto y la colaboración como palancas para generar un verdadero impacto en la sociedad, y que ya es la segunda cátedra impulsada desde esta fundación".

Por su parte, Jordi Martínez, director de educación financiera del IEF, explica que "la falta de salud financiera tiene afectaciones en la salud física y emocional de la ciudadanía. Del mismo modo que nos cuidamos física y emocionalmente, es importante que cuidemos nuestra salud financiera. Si una de las tres falla, habrá afectaciones sobre las otras dos".