Centro de Investigación en Transformación Digital y Gobernanza (UOC-DIGIT)
Innovación digital y gobernanza para transformar la economía y la sociedad
Analizamos cómo las tecnologías digitales transforman ámbitos sociales, económicos y políticos con una mirada interdisciplinaria.
Centro Interdisciplinario en Transformación Digital
Estudio de la adopción y el impacto de las tecnologías digitales en ámbitos personales, laborales, organizativos, sociales y políticos.
Enfoque Integrador y Plural
UOC-DIGIT estudia la interacción de las tecnologías con la sociedad y la regulación.
Impacto en Diversos Ámbitos
Estudiamos el efecto de las tecnologías digitales en ámbitos empresariales y sociales.
Investigación sobre Riesgos y Beneficios
El centro integra ciencias sociales para estudiar la transformación digital y sus impactos.
ACTIVIDADES
