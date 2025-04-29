Campus
Centros de investigación

Centro de Investigación en Transformación Digital y Gobernanza (UOC-DIGIT)

Innovación digital y gobernanza para transformar la economía y la sociedad

Analizamos cómo las tecnologías digitales transforman ámbitos sociales, económicos y políticos con una mirada interdisciplinaria.

centro de investigación uoc-digit

Centro Interdisciplinario en Transformación Digital

Estudio de la adopción y el impacto de las tecnologías digitales en ámbitos personales, laborales, organizativos, sociales y políticos.

Enfoque Integrador y Plural

UOC-DIGIT estudia la interacción de las tecnologías con la sociedad y la regulación.

Impacto en Diversos Ámbitos

Estudiamos el efecto de las tecnologías digitales en ámbitos empresariales y sociales.

Investigación sobre Riesgos y Beneficios

El centro integra ciencias sociales para estudiar la transformación digital y sus impactos.

ACTIVIDADES

Agenda

No te pierdas el resto de actividades
    NOTICIAS

    Actualidad

    Toda la actualidad
    De izquierda a derecha, los cinco investigadores de la UOC: Hug March, Lluís Garay, Marga Triguero-Mas, Gemma Chiva-Blanch y Xavier Vilajosana (foto: UOC)
    Investigación

    Cinco investigadores de la UOC, entre los más citados del mundo en el nuevo ranking de Stanford

    Investigación

    La UOC orienta su investigación a cinco misiones para afrontar los retos globales

    Investigación

    Redes sociales y partidos políticos, ¿un espejo distorsionado?

    ¿Quieres colaborar con nosotros?

    Contacta