Innovació digital i governança per transformar l'economia i la societat

Analitzem com les tecnologies digitals transformen àmbits socials, econòmics i polítics amb una mirada plural i interdisciplinària.

Centre Interdisciplinari en Transformació Digital

Estudi de l'adopció i l'impacte de les tecnologies digitals en àmbits personals, laborals, organitzatius, socials i polítics.

Enfocament Integrador i Plural

UOC-DIGIT estudia la interacció de les tecnologies amb societat i regulació.

Impacte en Diversos Àmbits

Estudiem l’efecte de les tecnologies digitals en àmbits empresarials i socials.

Recerca sobre Riscos i Beneficis

El centre integra ciències socials per estudiar la transformació digital i els seus impactes.

