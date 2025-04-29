Centres de recerca
Centre de Recerca en Transformació Digital i Governança (UOC-DIGIT)
Innovació digital i governança per transformar l'economia i la societat
Analitzem com les tecnologies digitals transformen àmbits socials, econòmics i polítics amb una mirada plural i interdisciplinària.
Centre Interdisciplinari en Transformació Digital
Estudi de l'adopció i l'impacte de les tecnologies digitals en àmbits personals, laborals, organitzatius, socials i polítics.
Enfocament Integrador i Plural
UOC-DIGIT estudia la interacció de les tecnologies amb societat i regulació.
Impacte en Diversos Àmbits
Estudiem l’efecte de les tecnologies digitals en àmbits empresarials i socials.
Recerca sobre Riscos i Beneficis
El centre integra ciències socials per estudiar la transformació digital i els seus impactes.
