Inici
Recerca i innovació
Centres de recerca
Centres de recerca
L’activitat investigadora de la UOC desplega a través de més de 50 grups, organitzats en cinc centres de recerca.
Centre de recerca
Centre de Recerca en Transformació Digital i Governança (UOC-DIGIT)
Centre de recerca
Centre de Recerca en els Futurs de l’Educació en l’Era Digital (UOC-FuturEd)
Centre de recerca
Centre de Recerca Interdisciplinari en Transformacions Socials i Culturals (UOC-TRÀNSIC)
Centre de recerca
eHealth Centre: Centre de Recerca en Salut Humana i Planetària (UOC-eHealth)
Centre de recerca
Centre de Recerca en Tecnologies Ètiques i Connectivitat per a la Humanitat (UOC-TECH)