Centre de Recerca en Tecnologies Ètiques i Connectivitat per a la Humanitat (UOC-TECH)
Fem recerca tecnològica de frontera per transformar el món digital i posar-lo al servei de la societat
Generem coneixement en tecnologia i intel·ligència artificial per a la transformació digital, amb un enfocament crític i ètic. Busquem situar les persones i la societat al centre de la innovació. Avancem cap a un futur digital més just, inclusiu i sostenible.
Recerca que connecta la tecnologia amb els grans reptes socials del segle XXI
Impulsem recerca interdisciplinària, transferim coneixement i formem talent per connectar tecnologia i societat amb impacte real i transformador.
Recerca competitiva
Projectes competitius nacionals i internacionals.
Transferència de coneixement
Col·laboració amb empreses, institucions i el tercer sector.
Formació de talent
Formació de nou personal investigador i de professionals.
