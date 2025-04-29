Campus
Fem recerca tecnològica de frontera per transformar el món digital i posar-lo al servei de la societat

Generem coneixement en tecnologia i intel·ligència artificial per a la transformació digital, amb un enfocament crític i ètic. Busquem situar les persones i la societat al centre de la innovació. Avancem cap a un futur digital més just, inclusiu i sostenible.

centre recerca uoc-tech

Recerca que connecta la tecnologia amb els grans reptes socials del segle XXI

Impulsem recerca interdisciplinària, transferim coneixement i formem talent per connectar tecnologia i societat amb impacte real i transformador.

Recerca competitiva

Projectes competitius nacionals i internacionals.

Transferència de coneixement

Col·laboració amb empreses, institucions i el tercer sector.

Formació de talent

Formació de nou personal investigador i de professionals.

    D'esquerra a dreta, els cinc investigadors de la UOC: Hug March, Lluís Garay, Marga Triguero-Mas, Gemma Chiva-Blanch i Xavier Vilajosana (foto: UOC)
    Recerca

    Cinc investigadors de la UOC, entre els més citats del món en el nou rànquing de Stanford

    Tecnologia

    La UOC coordina el projecte europeu GAIA per impulsar un internet de les coses sostenible i amb baix impacte ambiental

    Recerca

    Els fongs van preparar el camí per a la vida terrestre centenars de milions d'anys abans del que es pensava

