La Universitat Oberta de Catalunya ( UOC ) i l'empresa barcelonina LENIUM han engegat una recerca conjunta per dissenyar un sistema de reg que, en un context de sequera com l'actual, pot esdevenir una contribució rellevant per fomentar una agricultura més sostenible i adaptada al canvi climàtic. El projecte, finançat amb el programa Nuclis per a projectes R+D en l'àmbit de canvi climàtic de l'any 2023 de l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ) de la Generalitat de Catalunya, està enfocat al cultiu en hivernacles i té com a objectiu la creació d'un dispositiu per a la captació i retenció d'aigua procedent de la humitat ambiental que, després, s'aprofitarà per regar els cultius de l'hivernacle en funció de les necessitats que determini una xarxa de sensors soterrats.

El projecte Sistema Eficient de Reg a partir d'Humitat Ambient (SER HUMÀ) té una durada de tres anys, el darrer dels quals es dedicarà a proves de cultiu real en un hivernacle de 250 metres quadrats a les instal·lacions de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) a Cabrils. Joan Melià, professor dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació i investigador del grup de recerca Wireless Networks ( WINE ), de l'Internet Interdisciplinary Institute ( IN3 ), lidera la participació de la UOC. Com a expert en identificació per radiofreqüència, serà el responsable de dissenyar el sistema de sensors de l'hivernacle per tal de controlar-ne el grau d'humitat.