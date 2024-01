Teixits intel·ligents i sensors de suor

L'activitat física regular és fonamental per prevenir i manejar les cardiopaties, la diabetis de tipus 2 i el càncer. D'acord amb l'OMS, també contribueix a reduir els símptomes de la depressió i l'ansietat, disminuir la deterioració cognitiva, millorar la memòria i potenciar la salut cerebral. Tot i això, segons l'organització, una de cada quatre persones adultes i quatre de cada cinc adolescents a escala mundial no fan prou activitat física.

"En determinats casos, com ara en persones d'edat avançada, persones amb malalties o en entorns amb climes adversos (per exemple, de molta calor), existeix una probabilitat més gran que l'activitat física pugui desenvolupar efectes negatius per la salut, com la deshidratació", explica Joan Melià Seguí, qui també és professor dels Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació. Per això, amb l'objectiu de millorar les condicions per universalitzar la pràctica d'una activitat física beneficiosa per la salut, cal democratitzar el monitoratge de paràmetres bàsics com ara la hidratació.

Per al personal investigador, això implica aconseguir integrar a la roba d'ús diari una tecnologia de baix cost, flexible i sense bateries ni circuits complexos, que permeti un mesurament desatès i no invasiu de la salut. Així, l'equip de la UOC estudia les possibilitats d'integrar tecnologies d'identificació per radiofreqüència (RFID) en teixits intel·ligents que recaptin informació sobre la hidratació de la persona que els faci servir per mitjà de la suor.

"Per monitorar la hidratació, de manera no invasiva i integrable en roba d'ús quotidià, necessitem complir diversos requisits", detalla Melià Seguí. "En primer lloc, necessitem un fluid corporal ric en biomarcadors relacionats amb la hidratació, que es generi a bastament durant l'activitat física i que entri fàcilment en contacte amb la roba. La suor conté potencialment gran quantitat d'informació rellevant, encara que tradicionalment hagi estat un recurs infrautilitzat per al control de la salut no invasiu."

Un altre dels requisits és trobar una tecnologia que permeti recaptar dades, però passi pràcticament desapercebuda per qui la porta. "Necessitem una tecnologia de dimensions reduïdes i de molt baix cost que permeti tant el mesurament per mitjà d'un sensor com la comunicació de les dades mitjançant tecnologies compatibles amb la internet de les coses", afegeix l'investigador. "La RFID, en les seves diferents versions, és una tecnologia que pot funcionar sense bateria, ja que les etiquetes s'alimenten a partir de les ones de radiofreqüència de l'equip lector, i el disseny del qual permet fer mesuraments bàsics, a canvi d'un cost de producció molt baix."