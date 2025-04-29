centro de investigación uoc-tech

Campus
Centro de Investigación en Tecnologías Éticas y Conectividad para la Humanidad (UOC-TECH)

Llevamos a cabo investigación tecnológica de frontera para transformar el mundo digital y ponerlo al servicio de la sociedad

Generamos conocimiento en tecnología e inteligencia artificial para la transformación digital, con un enfoque crítico y ético. Buscamos situar a las personas y a la sociedad en el centro de la innovación. Avanzamos hacia un futuro digital más justo, inclusivo y sostenible.

Investigación que conecta la tecnología con los grandes retos sociales del siglo XXI

Impulsamos investigación interdisciplinaria, transferimos conocimiento y formamos talento para conectar tecnología y sociedad con impacto real y transformador.

Investigación competitiva

Proyectos competitivos nacionales e internacionales.

Transferencia de conocimiento

Colaboración con empresas, instituciones y el tercer sector.

Formación de talento

Formación de nuevo personal investigador y de profesionales.

    Investigación

    Cinco investigadores de la UOC, entre los más citados del mundo en el nuevo ranking de Stanford

    Tecnología

    La UOC coordina el proyecto europeo GAIA para impulsar un internet de las cosas sostenible y con bajo impacto ambiental

    Investigación

    Los hongos prepararon el camino para la vida terrestre centenares de millones de años antes de lo que se pensaba

