centro de investigación uoc-tech

Centro de investigación

Llevamos a cabo investigación tecnológica de frontera para transformar el mundo digital y ponerlo al servicio de la sociedad

Generamos conocimiento en tecnología e inteligencia artificial para la transformación digital, con un enfoque crítico y ético. Buscamos situar a las personas y a la sociedad en el centro de la innovación. Avanzamos hacia un futuro digital más justo, inclusivo y sostenible.