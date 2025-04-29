centro de investigación uoc-tech

Centro de investigación
Centro de Investigación en Tecnologías Éticas y Conectividad para la Humanidad (UOC-TECH)
Llevamos a cabo investigación tecnológica de frontera para transformar el mundo digital y ponerlo al servicio de la sociedad
Generamos conocimiento en tecnología e inteligencia artificial para la transformación digital, con un enfoque crítico y ético. Buscamos situar a las personas y a la sociedad en el centro de la innovación. Avanzamos hacia un futuro digital más justo, inclusivo y sostenible.
Investigación que conecta la tecnología con los grandes retos sociales del siglo XXI
Impulsamos investigación interdisciplinaria, transferimos conocimiento y formamos talento para conectar tecnología y sociedad con impacto real y transformador.
Investigación competitiva
Proyectos competitivos nacionales e internacionales.
Transferencia de conocimiento
Colaboración con empresas, instituciones y el tercer sector.
Formación de talento
Formación de nuevo personal investigador y de profesionales.
ACTIVIDADES
AgendaNo te pierdas el resto de actividades
NOTICIAS