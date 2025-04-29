Campus
Imaginar per transformar. Recerca per liderar el canvi educatiu

Fem recerca d'excel·lència sobre els futurs de l'educació, entesa com a procés continu que es dona en múltiples contextos i modalitats al llarg de la vida. El nostre compromís és liderar una recerca que contribueixi a la transformació educativa cap a futurs educatius desitjables i que respongui de manera innovadora i inclusiva als reptes socials i tecnològics que vindran.

Pensem avui l'educació de demà

Explorem noves maneres d'ensenyar, aprendre i organitzar l'educació, creant coneixement i tecnologies per afrontar els reptes de demà. Ens enfoquem en quatre línies de recerca principals: 

Millora de l'ensenyament i l'aprenentatge

Anàlisi de dades, learning analytics, docència en l'era digital i ús de tecnologies emergents per a l'aprenentatge.

Escenaris de futur per a l'educació i l'aprenentatge al llarg de la vida

Explorem escenaris, polítiques i metodologies per promoure ocupabilitat, inclusió i competència digital.

Transformació digital de les organitzacions educatives

Impulsem la governança digital, el lideratge i la qualitat educativa en models híbrids i en línia.

Desenvolupament de tecnologies per a l'aprenentatge

Dissenyem i testem eines educatives, de personalització i d'intel·ligència artificial.

    La UOC ha celebrat avui els seus 30 anys de recerca amb una mirada cap al futur (fotos: UOC)
    Recerca

    La UOC orienta la seva recerca a cinc missions per afrontar els reptes globals

    Educació

    Una intervenció en l'alumnat repetidor millora la participació i la persistència en les assignatures per aprovar

    Educació

    Una recerca assenyala que editar la Wikipedia afavoreix l'aprenentatge

    ETHE

    International Journal of Educational Technology in Higher Education.

    EDEN DLE

    EDEN Digital Learning Europe.

    Pla de doctorats industrials

    Generalitat de Catalunya.

