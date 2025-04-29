Centre de Recerca en els Futurs de l’Educació en l’Era Digital (UOC-FuturEd)
Imaginar per transformar. Recerca per liderar el canvi educatiu
Fem recerca d'excel·lència sobre els futurs de l'educació, entesa com a procés continu que es dona en múltiples contextos i modalitats al llarg de la vida. El nostre compromís és liderar una recerca que contribueixi a la transformació educativa cap a futurs educatius desitjables i que respongui de manera innovadora i inclusiva als reptes socials i tecnològics que vindran.
Pensem avui l'educació de demà
Millora de l'ensenyament i l'aprenentatge
Anàlisi de dades, learning analytics, docència en l'era digital i ús de tecnologies emergents per a l'aprenentatge.
Escenaris de futur per a l'educació i l'aprenentatge al llarg de la vida
Explorem escenaris, polítiques i metodologies per promoure ocupabilitat, inclusió i competència digital.
Transformació digital de les organitzacions educatives
Impulsem la governança digital, el lideratge i la qualitat educativa en models híbrids i en línia.
Desenvolupament de tecnologies per a l'aprenentatge
Dissenyem i testem eines educatives, de personalització i d'intel·ligència artificial.