Centros de investigación

Imaginar para transformar. Investigación para liderar el cambio educativo

Llevamos a cabo investigación de excelencia sobre los futuros de la educación, entendida como un proceso continuo que se da en múltiples contextos y modalidades a lo largo de la vida. Nuestro compromiso es liderar una investigación que contribuya a la transformación educativa hacia futuros educativos deseables y que responda de forma innovadora e inclusiva a los retos sociales y tecnológicos que vendrán.