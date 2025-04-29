Campus
Centro de Investigación en los Futuros de la Educación en la Era Digital (UOC-FuturEd)

Imaginar para transformar. Investigación para liderar el cambio educativo

Llevamos a cabo investigación de excelencia sobre los futuros de la educación, entendida como un proceso continuo que se da en múltiples contextos y modalidades a lo largo de la vida. Nuestro compromiso es liderar una investigación que contribuya a la transformación educativa hacia futuros educativos deseables y que responda de forma innovadora e inclusiva a los retos sociales y tecnológicos que vendrán.

centro de investigación uoc-futured

Pensamos hoy la educación de mañana

Exploramos nuevas maneras de enseñar, aprender y organizar la educación, creando conocimiento y tecnologías para afrontar los retos de mañana. Nos enfocamos en cuatro líneas de investigación principales:

Mejora de la enseñanza y el aprendizaje

Análisis de datos, learning analytics, docencia en la era digital y uso de tecnologías emergentes para el aprendizaje.

Escenarios de futuro para la educación y el aprendizaje a lo largo de la vida

Exploramos escenarios, políticas y metodologías para promover empleabilidad, inclusión y competencia digital.

Transformación digital de las organizaciones educativas

Impulsamos la gobernanza digital, el liderazgo y la calidad educativa en modelos híbridos y en línea.

Desarrollo de tecnologías para el aprendizaje

Diseñamos y testamos herramientas educativas, de personalización y de inteligencia artificial.

    De izquierda a derecha, los cinco investigadores de la UOC: Hug March, Lluís Garay, Marga Triguero-Mas, Gemma Chiva-Blanch y Xavier Vilajosana (foto: UOC)
    Investigación

    Cinco investigadores de la UOC, entre los más citados del mundo en el nuevo ranking de Stanford

    Investigación

    La UOC orienta su investigación a cinco misiones para afrontar los retos globales

    Investigación

    Redes sociales y partidos políticos, ¿un espejo distorsionado?

