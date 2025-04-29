Centro de Investigación en los Futuros de la Educación en la Era Digital (UOC-FuturEd)
Imaginar para transformar. Investigación para liderar el cambio educativo
Llevamos a cabo investigación de excelencia sobre los futuros de la educación, entendida como un proceso continuo que se da en múltiples contextos y modalidades a lo largo de la vida. Nuestro compromiso es liderar una investigación que contribuya a la transformación educativa hacia futuros educativos deseables y que responda de forma innovadora e inclusiva a los retos sociales y tecnológicos que vendrán.
Pensamos hoy la educación de mañana
Mejora de la enseñanza y el aprendizaje
Análisis de datos, learning analytics, docencia en la era digital y uso de tecnologías emergentes para el aprendizaje.
Escenarios de futuro para la educación y el aprendizaje a lo largo de la vida
Exploramos escenarios, políticas y metodologías para promover empleabilidad, inclusión y competencia digital.
Transformación digital de las organizaciones educativas
Impulsamos la gobernanza digital, el liderazgo y la calidad educativa en modelos híbridos y en línea.
Desarrollo de tecnologías para el aprendizaje
Diseñamos y testamos herramientas educativas, de personalización y de inteligencia artificial.