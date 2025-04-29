Centres de recerca
eHealth Centre: Centre de Recerca en Salut Humana i Planetària (UOC-eHealth)
Utilitzem la tecnologia per fer arribar la salut tan lluny com sigui possible
Impulsem un nou paradigma de salut que supera el model centrat en la malaltia i dona un paper central a les persones en la gestió del seu benestar i del planeta, amb un enfocament 7P: salut preventiva, proactiva, predictiva, personalitzada, participativa, poblacional i planetària.
Ens movem cap a una societat saludable i inclusiva
Fem recerca interdisciplinària i amb impacte social per transformar els sistemes de salut a través de tecnologies digitals inclusives, amb un enfocament salutogènic, ètic i sostenible que posa l'empoderament de la ciutadania al centre.
Investiguem de quina manera les tecnologies digitals...
Contribueixen a millorar la salut individual i col·lectiva
Permeten reforçar els sistemes de salut i ajudar els professionals
Ens ajuden a tenir més capacitat de decisió sobre la nostra pròpia salut
Activitats
AgendaNo et perdis la resta d'activitats
Notícies
ActualitatTota l'actualitat
Aliances i col·laboracions
Centre col·laborador de la OMS en e-health
Centre col·laborador de la OMS en e-health