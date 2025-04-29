Campus
Utilitzem la tecnologia per fer arribar la salut tan lluny com sigui possible

Impulsem un nou paradigma de salut que supera el model centrat en la malaltia i dona un paper central a les persones en la gestió del seu benestar i del planeta, amb un enfocament 7P: salut preventiva, proactiva, predictiva, personalitzada, participativa, poblacional i planetària.

Ens movem cap a una societat saludable i inclusiva

Fem recerca interdisciplinària i amb impacte social per transformar els sistemes de salut a través de tecnologies digitals inclusives, amb un enfocament salutogènic, ètic i sostenible que posa l'empoderament de la ciutadania al centre. 

Investiguem de quina manera les tecnologies digitals...

Contribueixen a millorar la salut individual i col·lectiva

Permeten reforçar els sistemes de salut i ajudar els professionals

Ens ajuden a tenir més capacitat de decisió sobre la nostra pròpia salut

    D'esquerra a dreta, els cinc investigadors de la UOC: Hug March, Lluís Garay, Marga Triguero-Mas, Gemma Chiva-Blanch i Xavier Vilajosana (foto: UOC)
    Recerca

    Cinc investigadors de la UOC, entre els més citats del món en el nou rànquing de Stanford

    Recerca

    La UOC orienta la seva recerca a cinc missions per afrontar els reptes globals

    Salut

    L'alimentació restringida en el temps impacta positivament en la salut i el rendiment dels esportistes

    Aliances i col·laboracions

    Centre col·laborador de la OMS en e-health

    SDG 3 cluster for Health & Wellbeing

