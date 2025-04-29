Centros de investigación
eHealth Centre: Centro de Investigación en Salud Humana y Planetaria (UOC-eHealth)
Utilizamos la tecnología para hacer llegar la salud lo más lejos posible
Impulsamos un nuevo paradigma de salud que supera el modelo centrado en la enfermedad y da un papel central a las personas en la gestión de su bienestar y del planeta, con un enfoque 7P: salud preventiva, proactiva, predictiva, personalizada, participativa, poblacional y planetaria.
Nos movemos hacia una sociedad saludable e inclusiva
Llevamos a cabo investigación interdisciplinaria y con impacto social para transformar los sistemas de salud a través de tecnologías digitales inclusivas, con un enfoque salutogénico, ético y sostenible que pone el empoderamiento de la ciudadanía en el centro.
Investigamos de qué forma las tecnologías digitales…
Contribuyen a mejorar la salud individual y colectiva
Permiten reforzar los sistemas de salud y ayudar a los profesionales
Nos ayudan a tener más capacidad de decisión sobre nuestra propia salud
ACTIVIDADES
NOTICIAS