Pensament, recerca, experimentació i innovació des de les ciències socials, les ciències humanes i les arts

El centre explora teòricament i empíricament els canvis socials i culturals des de les ciències socials, les ciències humanes i les arts.

Centre interdisciplinari

Un espai de diàleg, debat i treball més enllà de les fronteres disciplinàries.

Més que recerca

Pensem, investiguem, experimentem i innovem per a la transformació social.

Diversitat metodològica

Combinem i experimentem mètodes qualitatius, quantitatius, digitals i artístics.

Societat i cultura situada

Històricament i geogràficament, en relació amb el canvi global polític, tecnològic i climàtic.

Recerca connectada

Incorporem formes de col·laboració amb actors de la quíntuple hèlix des de l'inici, nacionalment i internacionalment.

