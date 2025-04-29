Centres de recerca
Centre de Recerca Interdisciplinari en Transformacions Socials i Culturals (UOC-TRÀNSIC)
Pensament, recerca, experimentació i innovació des de les ciències socials, les ciències humanes i les arts
El centre explora teòricament i empíricament els canvis socials i culturals des de les ciències socials, les ciències humanes i les arts.
Centre interdisciplinari
Un espai de diàleg, debat i treball més enllà de les fronteres disciplinàries.
Més que recerca
Pensem, investiguem, experimentem i innovem per a la transformació social.
Diversitat metodològica
Combinem i experimentem mètodes qualitatius, quantitatius, digitals i artístics.
Societat i cultura situada
Històricament i geogràficament, en relació amb el canvi global polític, tecnològic i climàtic.
Recerca connectada
Incorporem formes de col·laboració amb actors de la quíntuple hèlix des de l'inici, nacionalment i internacionalment.
