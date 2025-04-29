Centros de investigación
Centro de Investigación Interdisciplinario en Transformaciones Sociales y Culturales (UOC-TRÀNSIC)
Pensamiento, investigación, experimentación e innovación desde las ciencias sociales, las ciencias humanas y las artes
El centro explora teórica y empíricamente los cambios sociales y culturales desde las ciencias sociales, las ciencias humanas y las artes.
Centro interdisciplinario
Un espacio de diálogo, debate y trabajo más allá de las fronteras disciplinarias.
Más que investigación
Pensamos, investigamos, experimentamos e innovamos para la transformación social.
Diversidad metodológica
Combinamos y experimentamos métodos cualitativos, cuantitativos, digitales y artísticos.
Sociedad y cultura situada
Histórica y geográficamente, en relación con el cambio global político, tecnológico y climático.
Investigación conectada
Incorporamos formas de colaboración con actores de la quíntupla hélice desde el inicio, nacional e internacionalmente.
