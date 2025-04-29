Campus
Centros de investigación

Centro de Investigación Interdisciplinario en Transformaciones Sociales y Culturales (UOC-TRÀNSIC)

Pensamiento, investigación, experimentación e innovación desde las ciencias sociales, las ciencias humanas y las artes

El centro explora teórica y empíricamente los cambios sociales y culturales desde las ciencias sociales, las ciencias humanas y las artes.

centro de investigación uoc-transic

Centro interdisciplinario

Un espacio de diálogo, debate y trabajo más allá de las fronteras disciplinarias.

Más que investigación

Pensamos, investigamos, experimentamos e innovamos para la transformación social.

Diversidad metodológica

Combinamos y experimentamos métodos cualitativos, cuantitativos, digitales y artísticos.

Sociedad y cultura situada

Histórica y geográficamente, en relación con el cambio global político, tecnológico y climático.

Investigación conectada

Incorporamos formas de colaboración con actores de la quíntupla hélice desde el inicio, nacional e internacionalmente.

