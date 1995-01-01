Estudios de Economía y Empresa
Conocimiento y liderazgo para la empresa del futuro
"En los Estudios de Economía y Empresa trabajamos con un objetivo claro: formar a profesionales capaces de liderar y contribuir activamente al éxito de organizaciones y empresas innovadoras en un entorno global."
Xavier Baraza Sánchez. Director de los Estudios de Economía y Empresa
Equipo
PROFESORADO
Personal docente investigador de los Estudios
Divulgación de los estudios
- Blogs y revistas
- Memorias
Actualidad
AgendaVer más
Enlaces de interés
¿Quieres más información?
Envía tus datos y recibirás información de este programa y relativa a productos, servicios y actividades promocionales de la UOC.