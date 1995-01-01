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Estudios de Economía y Empresa

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Conocimiento y liderazgo para la empresa del futuro

"En los Estudios de Economía y Empresa trabajamos con un objetivo claro: formar a profesionales capaces de liderar y contribuir activamente al éxito de organizaciones y empresas innovadoras en un entorno global."

Xavier Baraza Sánchez. Director de los Estudios de Economía y Empresa

Conocimiento y liderazgo para la empresa del futuro

Desde el comienzo de nuestra actividad, en el curso 1995-1996, en los Estudios de Economía y Empresa trabajamos con un objetivo claro: formar a profesionales capaces de liderar y contribuir activamente al éxito de organizaciones y empresas innovadoras en un entorno global.

Queremos ser un referente en la formación a lo largo de la vida, dirigida al desarrollo de las competencias que permiten a los profesionales afrontar los nuevos retos del entorno empresarial y generar un impacto positivo en las organizaciones y la sociedad.

Nuestra oferta formativa, en constante renovación, responde a las necesidades del mercado laboral con programas de grado, posgrado y máster en ámbitos como la administración y dirección de empresas, la economía, el marketing, las relaciones laborales y la ocupación, el turismo y otras áreas estratégicas para el desarrollo de las organizaciones.

Este compromiso se fundamenta en una actividad docente, investigadora y de innovación rigurosa, orientada a ofrecer una formación de calidad y a contribuir a la mejora continua de nuestra tarea académica.

Xavier Baraza Sánchez
Director de los Estudios de Economía y Empresa

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