Estudis d'Economia i Empresa
Coneixement i lideratge per a l'empresa del futur
"En els Estudis d'Economia i Empresa treballem amb un objectiu clar: formar professionals capaços de liderar i contribuir activament a l'èxit d'organitzacions i empreses innovadores en un entorn global."
Xavier Baraza Sánchez. Director dels Estudis d'Economia i Empresa
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