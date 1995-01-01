Campus

Estudis d'Economia i Empresa

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Coneixement i lideratge per a l'empresa del futur

"En els Estudis d'Economia i Empresa treballem amb un objectiu clar: formar professionals capaços de liderar i contribuir activament a l'èxit d'organitzacions i empreses innovadores en un entorn global."

Xavier Baraza Sánchez. Director dels Estudis d'Economia i Empresa

Coneixement i lideratge per a l'empresa del futur

Des del començament de la nostra activitat, el curs 1995-1996, en els Estudis d'Economia i Empresa treballem amb un objectiu clar: formar professionals capaços de liderar i contribuir activament a l'èxit d'organitzacions i empreses innovadores en un entorn global.

Volem ser un referent en la formació al llarg de la vida, adreçada al desenvolupament de les competències que permeten als professionals afrontar els nous reptes de l'entorn empresarial i generar un impacte positiu en les organitzacions i la societat.

La nostra oferta formativa, en constant renovació, respon a les necessitats del mercat laboral amb programes de grau, postgrau i màster en àmbits com l'administració i direcció d'empreses, l'economia, el màrqueting, les relacions laborals i l'ocupació, el turisme i altres àrees estratègiques per al desenvolupament de les organitzacions.

Aquest compromís es fonamenta en una activitat docent, investigadora i d'innovació rigorosa, orientada a oferir una formació de qualitat i a contribuir a la millora contínua de la nostra tasca acadèmica.

Xavier Baraza Sánchez
Director dels Estudis d'Economia i Empresa

Equip

PROFESSORAT

Personal docent investigador dels Estudis

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PERSONAL DE GESTIÓ

Mariona Lozano Ramos
Administradora d’Estudis
mlozanora@uoc.edu

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