Càtedra UNESCO Pau Casals
La Càtedra UNESCO Pau Casals vol impulsar la recerca i el coneixement, la difusió i el debat contemporanis sobre la dimensió musical i humanística de Pau Casals i el seu extraordinari llegat, així com els valors que va defensar al llarg de la seva vida.
La Càtedra es proposa promoure el coneixement de la seva dimensió artística i d'una personalitat profundament compromesa amb la dignitat de les persones, els drets humans, la pau i la democràcia.
Objectius
La Càtedra té com a objectiu principal fomentar la docència, la recerca i la difusió del coneixement en l'àmbit de la figura de Pau Casals i de la seva música, així com la defensa de la pau i dels drets humans.
Els àmbits centrals d'actuació que es proposen són:
- El llegat musical de Pau Casals. Pau Casals, músic total: intèrpret, director i compositor.
- El llegat humanístic de Pau Casals i la lectura contemporània de la defensa de la pau, la democràcia i els drets humans.
En aquest marc, la Càtedra pretén:
- Impulsar la recerca, la difusió i el coneixement musicològic i historiogràfic de l'obra artística i de les facetes de Pau Casals com a intèrpret, director d'orquestra i compositor.
- Impulsar la recerca, la producció i la difusió de coneixement i el debat contemporani sobre la relació entre la música, la defensa dels valors de la pau, els drets humans i la democràcia.
- Contribuir a enfortir la cultura en el marc dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de les Nacions Unides i de l'Agenda 2030.
Direcció
Director: Dr. Joan Fuster Sobrepere
Doctor en Història i gestor cultural. Professor dels Estudis d'Arts i Humanitats de la UOC
Codirector: Dr. Alfons Martinell Sempere
Professor emèrit de la Universitat de Girona. Director honorífic de la Càtedra UNESCO de Polítiques Culturals i Cooperació
Activitats
Transferència i difusió
- Organització de jornades de divulgació científica i humanística
- Col·laboració en la promoció d'esdeveniments científics, culturals, socials o humanístics
- Foment de publicacions sobre temes d'interès
- Suport a les tesis doctorals en l'àmbit d'interès de la Càtedra
- Distinció i reconeixement d'iniciatives d'interès internacional relacionades amb el llegat musical i humanístic de Pau Casals
Formació
- Beques docents
- Premis a treballs finals
- Participació en l'organització de programes formatius
- Conferències i seminaris
- Incentivació de la cooperació educativa (estudiants en pràctiques)
- Col·laboració en els plans de formació de les empreses o entitats
- Promoció de trobades de personal expert en l'àrea d'interès de la Càtedra
Recerca i innovació social
- Beques i ajuts per a la recerca
- Desenvolupament de línies de recerca conjunta
- Realització de treballs de recerca i innovació
- Realització de tesis doctorals en cooperació amb les empreses o entitats
- Promoció de trobades nacionals i internacionals de personal expert sobre temes d'interès
- Cooperació per obtenir projectes de recerca en l'àmbit català, espanyol i europeu
- Foment de l'emprenedoria i la transferència de coneixement