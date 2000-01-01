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CÀTEDRES

Càtedra UNESCO Pau Casals

La Càtedra UNESCO Pau Casals vol impulsar la recerca i el coneixement, la difusió i el debat contemporanis sobre la dimensió musical i humanística de Pau Casals i el seu extraordinari llegat, així com els valors que va defensar al llarg de la seva vida. 

La Càtedra es proposa promoure el coneixement de la seva dimensió artística i d'una personalitat profundament compromesa amb la dignitat de les persones, els drets humans, la pau i la democràcia.

Objectius

La Càtedra té com a objectiu principal fomentar la docència, la recerca i la difusió del coneixement en l'àmbit de la figura de Pau Casals i de la seva música, així com la defensa de la pau i dels drets humans.

Els àmbits centrals d'actuació que es proposen són:

  1. El llegat musical de Pau Casals. Pau Casals, músic total: intèrpret, director i compositor.
  2. El llegat humanístic de Pau Casals i la lectura contemporània de la defensa de la pau, la democràcia i els drets humans.

En aquest marc, la Càtedra pretén:

  • Impulsar la recerca, la difusió i el coneixement musicològic i historiogràfic de l'obra artística i de les facetes de Pau Casals com a intèrpret, director d'orquestra i compositor.
  • Impulsar la recerca, la producció i la difusió de coneixement i el debat contemporani sobre la relació entre la música, la defensa dels valors de la pau, els drets humans i la democràcia.
  • Contribuir a enfortir la cultura en el marc dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de les Nacions Unides i de l'Agenda 2030.

Direcció

Director: Dr. Joan Fuster Sobrepere
Doctor en Història i gestor cultural. Professor dels Estudis d'Arts i Humanitats de la UOC

Codirector: Dr. Alfons Martinell Sempere
Professor emèrit de la Universitat de Girona. Director honorífic de la Càtedra UNESCO de Polítiques Culturals i Cooperació

Activitats

Transferència i difusió

  • Organització de jornades de divulgació científica i humanística
  • Col·laboració en la promoció d'esdeveniments científics, culturals, socials o humanístics
  • Foment de publicacions sobre temes d'interès
  • Suport a les tesis doctorals en l'àmbit d'interès de la Càtedra
  • Distinció i reconeixement d'iniciatives d'interès internacional relacionades amb el llegat musical i humanístic de Pau Casals

Formació

  • Beques docents
  • Premis a treballs finals
  • Participació en l'organització de programes formatius
  • Conferències i seminaris
  • Incentivació de la cooperació educativa (estudiants en pràctiques)
  • Col·laboració en els plans de formació de les empreses o entitats
  • Promoció de trobades de personal expert en l'àrea d'interès de la Càtedra

Recerca i innovació social

  • Beques i ajuts per a la recerca
  • Desenvolupament de línies de recerca conjunta
  • Realització de treballs de recerca i innovació
  • Realització de tesis doctorals en cooperació amb les empreses o entitats
  • Promoció de trobades nacionals i internacionals de personal expert sobre temes d'interès
  • Cooperació per obtenir projectes de recerca en l'àmbit català, espanyol i europeu
  • Foment de l'emprenedoria i la transferència de coneixement

Signatura de la Càtedra

Signatura del conveni entre la UOC i la Fundació Pau Casals | UOC
ZH341H35HUo

Acte complet

Acte de signatura del conveni UOC - Fundació Pau Casals
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