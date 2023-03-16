Àngels Fitó, nova presidenta de l'Associació Europea d'Universitats d'Educació a Distància (EADTU)La rectora de la UOC assumeix la presidència de la principal xarxa europea d'universitats per a l'educació superior en línia, oberta i a distància, després d'exercir-ne la vicepresidència des del 2025
L'elecció de Fitó reconeix la trajectòria pionera de la UOC en l'educació digital i reforça el seu lideratge en la definició del futur de l'educació superior a Europa
El nomenament s'ha formalitzat durant l'Assemblea General de l'EADTU, coincidint amb la Innovating Higher Education Conference 2026 (I·HE2026), a la Haia
La rectora de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Àngels Fitó, ha estat nomenada presidenta de l'Associació Europea d'Universitats d'Educació a Distància (EADTU), la principal xarxa europea per a l'educació superior en línia, oberta i a distància. Fitó, que exercia la vicepresidència de l'organització des del 2025, ha estat elegida durant l'Assemblea General de l'EADTU, celebrada el 28 d'octubre en el marc de la Innovating Higher Education Conference 2026 (I·HE2026) a la Haia (Països Baixos).
El nomenament reconeix la trajectòria de la UOC com a institució pionera en l'educació digital, amb més de trenta anys d'experiència, i el seu lideratge en l'impuls de nous models d'aprenentatge innovadors, flexibles i accessibles. També reforça la seva participació en un espai estratègic de cooperació interuniversitària i d'influència en les polítiques europees d'educació superior digital.
En assumir la presidència d'EADTU, Àngels Fitó ha reconegut la tasca desenvolupada fins ara per l'organització i ha posat en relleu la importància de les persones en la transformació de les institucions. "Espero continuar construint sobre aquesta base sòlida, conjuntament amb tots vosaltres. Perquè les institucions no es transformen per si mateixes. Les transformen les persones. I no tinc cap dubte que la nostra experiència col·lectiva ens permetrà enfortir el paper de l'EADTU com a soci estratègic en la construcció d'un sistema d'educació superior europeu més inclusiu, resilient i rellevant", ha afirmat la rectora.
Fitó pren el relleu de Theo Bastiaens, rector de la Universitat Oberta dels Països Baixos, que presidia l'EADTU des de l'octubre del 2022. Durant la mateixa Assemblea General, també ha estat nomenat vicepresident d'EADTU Stefan Stürmer, rector de la Universitat a Distància de Hagen. Aquesta nova etapa dona continuïtat al compromís de la UOC amb una xarxa europea que compta amb 28 membres, representa més de 150 universitats europees i treballa per impulsar una educació superior en línia, oberta i a distància de qualitat, accessible, flexible i inclusiva, i per fomentar la cooperació entre les universitats.
Els reptes de la transformació de l'educació superior europea
La presidència de Fitó arriba en un moment de transformació de l'educació superior europea, marcat per reptes com la integració responsable de la intel·ligència artificial, l'evolució dels models d'aprenentatge digital i la necessitat de facilitar itineraris formatius més flexibles i personalitzats.
En aquest context, l'EADTU continuarà treballant en àmbits com l'aprenentatge al llarg de la vida, les microcredencials, la diversitat, l'equitat digital i la inclusió educativa, la qualitat de l'educació superior no presencial i la transformació digital. Precisament, la I·HE2026 d'enguany posa el focus en el repte de passar de la innovació a un impacte sistèmic, per oferir una educació superior accessible, de qualitat i sostenible a gran escala.
La UOC reforça la seva presència en els organismes universitaris internacionals
El nomenament se suma a les responsabilitats institucionals que Àngels Fitó exerceix en altres organismes universitaris. La rectora també és presidenta d'OpenEU, l'aliança universitària europea coordinada per la UOC, del Centre Interuniversitari de Desenvolupament (CINDA) i de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP). A més, és vicepresidenta de la Conferència de Rectors i Rectores de les Universitats Espanyoles (CRUE).
Aquesta participació activa en xarxes i organismes universitaris posa de manifest el compromís de la UOC per teixir aliances i complicitats amb altres institucions educatives i la voluntat d'aportar la seva experiència als debats sobre el futur de l'educació superior, especialment en els àmbits de la transformació digital, la innovació educativa i l'accés al coneixement.
Sobre l'EADTU
L'Associació Europea d'Universitats d'Educació a Distància (EADTU, per les seves sigles en anglès) és la principal xarxa universitària europea per a l'educació superior en línia, oberta i a distància. Compta amb 28 membres institucionals i representa més de 150 universitats europees i prop de tres milions d'estudiants. L'associació promou la innovació educativa, la qualitat de l'ensenyament, l'accés flexible i inclusiu a l'educació superior i la cooperació entre les universitats. Entre els seus àmbits d'actuació destaquen la formació al llarg de la vida, les microcredencials, la mobilitat internacional, la formació del professorat i la garantia de qualitat de l'educació en línia.