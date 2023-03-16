Àngels Fitó, nova vicepresidenta de la CRUELa rectora de la UOC s’incorpora al Comitè Permanent de la principal organització que representa les universitats espanyoles
La rectora de la Universitat Oberta de Catalunya, Àngels Fitó, ha estat nomenada vicepresidenta de la Conferència de Rectors i Rectores de les Universitats Espanyoles (CRUE), la principal associació del sistema universitari espanyol, integrada per 77 universitats públiques i privades.
El nomenament s’ha aprovat aquest dimarts, 19 de maig, durant l’Assemblea General de la CRUE celebrada a l’Escola Tècnica Superior de Mines i Energia de la Universitat Politècnica de Madrid, en el marc de l’elecció de Julián Garde López-Brea, rector de la Universitat de Castella-la Manxa, com a nou president de l’organització.
“La CRUE ha de reforçar el seu lideratge institucional i la seva capacitat d’interlocució.”
El nou Comitè Permanent de la CRUE estarà format per Julián Garde com a president; Francisco Oliva, rector de la Universitat Pablo de Olavide, i Àngels Fitó, rectora de la UOC, com a vicepresidents; a més d’Amaya Mendikoetxea, rectora de la Universitat Autònoma de Madrid; Pedro Mercado, rector de la Universitat de Granada; Laia de Nadal, rectora de la Universitat Pompeu Fabra, i Vicente Atxa, rector de Mondragon Unibertsitatea, com a vocals.
Per a Fitó, aquesta vicepresidència suposa “el compromís de continuar treballant per una universitat forta, cohesionada i amb capacitat d’influència en els grans debats de país i d’Europa. En un context de transformacions profundes, la CRUE ha de reforçar el seu lideratge institucional i la seva capacitat d’interlocució, aprofitant la diversitat del sistema com una fortalesa per construir respostes compartides”.
“En aquesta línia, la CRUE ha de reforçar el seu paper en els espais europeus de decisió, especialment a l’European University Association (EUA), i avançar cap a una estratègia internacional més ambiciosa que consolidi la seva presència en regions clau com l’Amèrica Llatina i l’Àsia, així com en altres espais emergents de cooperació acadèmica, científica i cultural”, ha explicat.
La nova etapa de la CRUE estarà marcada per un programa estructurat en vuit eixos estratègics, entre els quals destaquen l’enfortiment de la comunitat universitària, el finançament del sistema universitari, el paper de les universitats com a instruments de cohesió social i territorial, la consolidació d’una major presència internacional del sistema universitari espanyol i el lideratge en transformació digital i ús ètic de la intel·ligència artificial.
El nou president de la CRUE també ha plantejat com a objectiu reforçar el posicionament de les universitats com una veu reconeguda i influent en el debat públic sobre universitat, ciència, coneixement i innovació.
A més del Comitè Permanent, la nova Junta Rectora de la CRUE comptarà amb representants de diferents universitats espanyoles al capdavant de les comissions sectorials d’afers estudiantils, digitalització, docència, gerències, recerca, internacionalització, professorat, secretaries generals i sostenibilitat.
La incorporació de la rectora de la UOC a la vicepresidència de la CRUE reforça la presència de la Universitat en els espais de representació i definició de les polítiques universitàries de l’Estat, en un context marcat per reptes com la transformació digital de l’educació superior, l’aprenentatge al llarg de la vida, la internacionalització del coneixement i l’impacte de la intel·ligència artificial en la docència i la recerca.