El nuevo Comité Permanente de CRUE estará formado por Julián Garde como presidente; Francisco Oliva, rector de la Universidad Pablo de Olavide, y Àngels Fitó, rectora de la UOC, como vicepresidentes; además de Amaya Mendikoetxea, rectora de la Universidad Autónoma de Madrid; Pedro Mercado, rector de la Universidad de Granada; Laia de Nadal, rectora de la Universitat Pompeu Fabra, y Vicente Atxa, rector de Mondragon Unibertsitatea, como vocales.

Para Ftió, esta vicepresdencia supone “el compromiso de seguir trabajando por una universidad fuerte, cohesionada y con capacidad de influencia en los grandes debates de país y de Europa. En un contexto de profundas transformaciones, la CRUE debe reforzar su liderazgo institucional y su capacidad de interlocución, aprovechando la diversidad del sistema como una fortaleza para construir respuestas compartides”.

“En esta línea, la CRUE debe reforzar su papel en los espacios europeos de decisión y avanzar hacia una estrategia internacional más ambiciosa que consolide su presencia en regiones clave como América Latina y Asia, así como en otros espacios emergentes de cooperación académica, científica y cultural”, ha explicado.

La nueva etapa de CRUE estará marcada por un programa estructurado en ocho ejes estratégicos, entre los que destacan el fortalecimiento de la comunidad universitaria, la financiación del sistema universitario, el papel de las universidades como instrumentos de cohesión social y territorial, la consolidación de una mayor presencia internacional del sistema universitario español y el liderazgo en transformación digital y uso ético de la inteligencia artificial.

El nuevo presidente de CRUE también ha planteado como objetivo reforzar el posicionamiento de las universidades como una voz reconocida e influyente en el debate público sobre universidad, ciencia, conocimiento e innovación.

Además del Comité Permanente, la nueva Junta Rectora de CRUE contará con representantes de diferentes universidades españolas al frente de las comisiones sectoriales de asuntos estudiantiles, digitalización, docencia, gerencias, investigación, internacionalización, profesorado, secretarías generales y sostenibilidad.

La incorporación de la rectora de la UOC a la vicepresidencia de CRUE refuerza la presencia de la Universidad en los espacios de representación y definición de las políticas universitarias del Estado, en un contexto marcado por retos como la transformación digital de la educación superior, el aprendizaje a lo largo de la vida, la internacionalización del conocimiento y el impacto de la inteligencia artificial en la docencia y la investigación.