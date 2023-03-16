Àngels Fitó, nova presidenta de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP)L'ACUP reforçarà la seva funció d'incidència institucional i projecció de les universitats públiques catalanes
La rectora de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Àngels Fitó, és la nova presidenta de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP), càrrec que ocuparà durant tot el 2026. Fitó agafa així el relleu de Laia de Nadal, rectora de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), que ha ocupat el càrrec durant l'any 2025. El canvi ha tingut lloc en l'Assemblea General de l'ACUP celebrada al Campus UOC, al Poblenou de Barcelona, aquest dijous 22 de gener.
En la reunió, també s’ha constituït la nova junta directiva de l'ACUP, que estarà formada per la rectora de la UOC com a presidenta; el rector de la Universitat de Barcelona (UB), Joan Guàrdia, com a vicepresident; la presidenta del Consell Social de la Universitat de Girona (UdG), Maria Assumpció Vila, com a vicepresidenta segona; la presidenta del Consell Social de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Montserrat Guàrdia, com a vicepresidenta tercera, i la rectora de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), Laia de Nadal, com a secretària.
Àngels Fitó és doctora en Ciències Econòmiques per la Universitat de Barcelona i professora sènior de la UOC. Del 2019 al 2023, va ser vicerectora de Competitivitat i Ocupabilitat d'aquesta universitat i posteriorment, el mes d’abril del 2023, en va ser escollida rectora. Ha compaginat l'activitat acadèmica amb altres activitats professionals d'assessorament en finances i gestió, tant en empreses privades com en institucions públiques. És vicedegana del Col·legi d'Economistes de Catalunya; membre del Consell per a la Productivitat i el Lideratge Econòmic del Govern de la Generalitat de Catalunya; presidenta del Centro Internacional de Desarrollo (CINDA), una xarxa internacional d’universitats centrada en l'assegurament de la qualitat de l'educació superior; membre del Consell Assessor de l'Observatori de la Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (Pimec), i presidenta d'OpenEU, l'aliança europea d'universitats que agrupa les principals universitats en línia i a distància.
Reorientació del mandat de l'ACUP
L'ACUP es va crear l'any 2002 i en formen part la Universitat de Barcelona (UB), la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la Universitat Politècnica de Catalunya – Barcelona Tech (UPC), la Universitat Pompeu Fabra (UPF), la Universitat de Girona (UdG), la Universitat de Lleida (UdL), la Universitat Rovira i Virgili (URV) i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Els seus objectius fundacionals són defensar els interessos de les universitats públiques i el rol de les universitats en la societat, projectar les universitats internacionalment i promoure projectes singulars o estratègics de col·laboració.
Els rectors i les rectores de les universitats públiques catalanes i els presidents i les presidentes dels consells socials representen la institució a l'Assemblea General de l'ACUP, màxim òrgan directiu de l'Associació.
Entre els objectius d'aquest nou mandat, hi ha reorientar el posicionament estratègic de l'ACUP per convertir-la en una entitat centrada en la incidència institucional i la projecció de les universitats públiques catalanes. L'objectiu és mantenir un sistema universitari públic català fort i defensar-ne el valor i l'impacte social així com la negociació del nou model de finançament universitari.
En l'Assemblea d'avui s'ha aprovat que, a partir del 2027, els rectors ocuparan la presidència durant dos anys, en lloc de fer-ne la rotació anualment com fins ara.
Àlbum de fotos de l'acte.