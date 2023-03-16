La rectora de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) , Àngels Fitó, ha sido nombrada presidenta de la Asociación Europea de Universidades de Educación a Distancia (EADTU) , la principal red europea para la educación superior en línea, abierta y a distancia. Fitó, que ejercía la vicepresidencia de la organización desde 2025, fue elegida durante la Asamblea General de la EADTU, celebrada el 28 de octubre en el marco de la Innovating Higher Education Conference 2026 (I·HE2026) en La Haya (Países Bajos).

El nombramiento reconoce la trayectoria de la UOC como institución pionera en la educación digital, con más de treinta años de experiencia, y su liderazgo en el impulso de nuevos modelos de aprendizaje innovadores, flexibles y accesibles. También refuerza su participación en un espacio estratégico de cooperación interuniversitaria y de influencia en las políticas europeas de educación superior digital.

Al asumir la presidencia de EADTU, Àngels Fitó ha reconocido la tarea llevada a cabo por la organización y ha puesto de relieve la importancia de las personas en la transformación de las instituciones. "Espero poder seguir construyendo sobre esta sólida base, junto con todos vosotros. Porque las instituciones no se transforman por sí solas. Son las personas las que lo hacen. Y no me cabe duda de que nuestra experiencia colectiva nos permitirá reforzar el papel de la EADTU como socio estratégico en la construcción de un sistema europeo de educación superior más inclusivo, resiliente y relevante", ha afirmado la rectora.

Fitó toma el relevo de Theo Bastiaens, rector de la Universidad Abierta de los Países Bajos , que presidía la EADTU desde octubre de 2022. Durante la misma Asamblea General, también ha sido nombrado vicepresidente de EADTU Stefan Stürmer, rector de la Universidad a Distancia de Hagen . Esta nueva etapa da continuidad al compromiso de la UOC con una red europea que cuenta con 28 miembros, representa a más de 150 universidades europeas y trabaja para impulsar una educación superior en línea, abierta y a distancia de calidad, accesible, flexible e inclusiva, y para fomentar la cooperación entre las universidades.

Los retos de la transformación de la educación superior europea

La presidencia de Fitó llega en un momento de transformación de la educación superior europea, marcado por retos como la integración responsable de la inteligencia artificial, la evolución de los modelos de aprendizaje digital y la necesidad de facilitar itinerarios formativos más flexibles y personalizados.

En este contexto, la EADTU seguirá trabajando en ámbitos como el aprendizaje a lo largo de la vida, las microcredenciales, la diversidad, la equidad digital y la inclusión educativa, la calidad de la educación superior no presencial y la transformación digital. Precisamente, la I·HE2026 de este año pone el foco en el reto de pasar de la innovación a un impacto sistémico, para ofrecer una educación superior accesible, de calidad y sostenible a gran escala.