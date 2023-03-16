Àngels Fitó, nueva presidenta de la Asociación Europea de Universidades de Educación a Distancia (EADTU)La rectora de la UOC asume la presidencia de la principal red europea de universidades para la educación superior en línea, abierta y a distancia, después de ejercer su vicepresidencia desde 2025
La elección de Fitó reconoce la trayectoria pionera de la UOC en la educación digital y refuerza su liderazgo en la definición del futuro de la educación superior en Europa
El nombramiento se ha formalizado durante la Asamblea General de la EADTU, coincidiendo con la Innovating Higher Education Conference 2026 (I·HE2026), en La Haya
La rectora de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Àngels Fitó, ha sido nombrada presidenta de la Asociación Europea de Universidades de Educación a Distancia (EADTU), la principal red europea para la educación superior en línea, abierta y a distancia. Fitó, que ejercía la vicepresidencia de la organización desde 2025, fue elegida durante la Asamblea General de la EADTU, celebrada el 28 de octubre en el marco de la Innovating Higher Education Conference 2026 (I·HE2026) en La Haya (Países Bajos).
El nombramiento reconoce la trayectoria de la UOC como institución pionera en la educación digital, con más de treinta años de experiencia, y su liderazgo en el impulso de nuevos modelos de aprendizaje innovadores, flexibles y accesibles. También refuerza su participación en un espacio estratégico de cooperación interuniversitaria y de influencia en las políticas europeas de educación superior digital.
Al asumir la presidencia de EADTU, Àngels Fitó ha reconocido la tarea llevada a cabo por la organización y ha puesto de relieve la importancia de las personas en la transformación de las instituciones. "Espero poder seguir construyendo sobre esta sólida base, junto con todos vosotros. Porque las instituciones no se transforman por sí solas. Son las personas las que lo hacen. Y no me cabe duda de que nuestra experiencia colectiva nos permitirá reforzar el papel de la EADTU como socio estratégico en la construcción de un sistema europeo de educación superior más inclusivo, resiliente y relevante", ha afirmado la rectora.
Fitó toma el relevo de Theo Bastiaens, rector de la Universidad Abierta de los Países Bajos, que presidía la EADTU desde octubre de 2022. Durante la misma Asamblea General, también ha sido nombrado vicepresidente de EADTU Stefan Stürmer, rector de la Universidad a Distancia de Hagen. Esta nueva etapa da continuidad al compromiso de la UOC con una red europea que cuenta con 28 miembros, representa a más de 150 universidades europeas y trabaja para impulsar una educación superior en línea, abierta y a distancia de calidad, accesible, flexible e inclusiva, y para fomentar la cooperación entre las universidades.
Los retos de la transformación de la educación superior europea
La presidencia de Fitó llega en un momento de transformación de la educación superior europea, marcado por retos como la integración responsable de la inteligencia artificial, la evolución de los modelos de aprendizaje digital y la necesidad de facilitar itinerarios formativos más flexibles y personalizados.
En este contexto, la EADTU seguirá trabajando en ámbitos como el aprendizaje a lo largo de la vida, las microcredenciales, la diversidad, la equidad digital y la inclusión educativa, la calidad de la educación superior no presencial y la transformación digital. Precisamente, la I·HE2026 de este año pone el foco en el reto de pasar de la innovación a un impacto sistémico, para ofrecer una educación superior accesible, de calidad y sostenible a gran escala.
La UOC refuerza su presencia en los organismos universitarios internacionales
El nombramiento se suma a las responsabilidades institucionales que Àngels Fitó ejerce en otros organismos universitarios. La rectora también es presidenta de OpenEU, la alianza universitaria europea coordinada por la UOC, del Centro Interuniversitario de Desarrollo (CINDA) y de la Asociación Catalana de Universidades Públicas (ACUP). Además, es vicepresidenta de la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE).
Esta participación activa en redes y organismos universitarios pone de manifiesto el compromiso de la UOC para tejer alianzas y complicidades con otras instituciones educativas y la voluntad de aportar su experiencia a los debates sobre el futuro de la educación superior, especialmente en los ámbitos de la transformación digital, la innovación educativa y el acceso al conocimiento.
Sobre la EADTU
La Asociación Europea de Universidades de Educación a Distancia (EADTU, por sus siglas en inglés) es la principal red universitaria europea para la educación superior en línea, abierta y a distancia. Cuenta con 28 miembros institucionales y representa a más de 150 universidades europeas y a cerca de tres millones de estudiantes. La asociación promueve la innovación educativa, la calidad de la enseñanza, el acceso flexible e inclusivo a la educación superior y la cooperación entre las universidades. Entre sus ámbitos de actuación destacan la formación a lo largo de la vida, las microcredenciales, la movilidad internacional, la formación del profesorado y la garantía de calidad de la educación en línea.