La UOC, als òrgans de govern de 1EdTech Europe per impulsar els estàndards en l'educació digitalPastora Martínez Samper, comissionada per a l'acció internacional, i Francesc Santanach, de l'Oficina de Dades, s'incorporen a l'Executive Board i l'Advisory Board de 1EdTech Europe, respectivament
La participació en aquesta xarxa permet a la Universitat reforçar la seva contribució als debats sobre interoperabilitat, estàndards oberts i transformació digital de l'educació superior a Europa
La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) reforça la seva participació en els espais europeus que treballen per avançar en la transformació digital de l'educació. Pastora Martínez Samper, comissionada per a l'acció internacional de la UOC, ha estat nomenada membre de l'Executive Board de 1EdTech Europe, mentre que Francesc Santanach, de l'Oficina de Dades de la UOC, s'incorpora a l'Advisory Board.
1EdTech Europe està vinculada al consorci global 1EdTech, que reuneix universitats, institucions educatives, organismes públics i proveïdors tecnològics d'arreu del món. La presència de la UOC en els seus òrgans de governança i assessorament reforça la seva capacitat d'incidir en el futur de la tecnologia educativa a Europa, com a universitat nativa digital i amb una trajectòria consolidada en educació en línia i transformació digital. També facilita la connexió amb el sector EdTech, altres institucions i responsables de polítiques públiques europeus.
"Participar en aquests espais ens permet reforçar aliances i contribuir als debats que estan transformant l'educació superior a Europa. La col·laboració entre universitats, institucions i empreses tecnològiques és essencial per avançar cap a solucions digitals més obertes, connectades i adaptades a les necessitats reals de les institucions, l'estudiantat i el conjunt del sistema d'educació superior", afirma la comissionada Pastora Martínez Samper.
Precisament, 1EdTech Europe es va constituir com a entitat jurídica independent de 1EdTech Global el maig del 2026 per donar resposta als reptes específics de l'educació digital a Europa. L'organització adapta estàndards internacionals al context europeu, tenint en compte aspectes com la protecció de dades, la intel·ligència artificial o l'accessibilitat.
A la pràctica, aquests estàndards permeten que plataformes, eines i sistemes educatius diferents es connectin, comparteixin informació i treballin conjuntament, un dels reptes per avançar cap a una educació superior més digital i connectada.
"Els estàndards oberts que promou 1EdTech faciliten l'intercanvi de dades entre els sistemes de les universitats, independentment de les tecnologies que utilitzem. Això ens dona més flexibilitat per introduir canvis i avançar en la transformació digital de les nostres institucions. Participar en la definició d'aquests estàndards, d'acord amb les directrius europees, ens permet també contribuir activament a la transformació digital de l'educació a Europa", explica Francesc Santanach, de l'Oficina de Dades de la UOC.
La incorporació a 1EdTech Europe obre, a més, noves possibilitats de col·laboració en projectes institucionals europeus vinculats a la tecnologia educativa, les dades i la interoperabilitat, àmbits relacionats amb l'estratègia de transformació digital de la UOC. Alhora, reforça la presència de la Universitat en l'ecosistema empresarial EdTech europeu, en un espai que treballa per impulsar l'adopció d'estàndards compartits entre institucions educatives i proveïdors tecnològics.
Connectar institucions d'educació superior a escala europea
Aquesta capacitat de connectar sistemes i compartir dades és rellevant per a aliances universitàries com OpenEU, coordinada per la UOC, que treballen per facilitar la cooperació entre institucions i avançar cap a itineraris d'aprenentatge més flexibles i transfronterers.
En aquest context, iniciatives europees com el European higher education interoperability framework (HEIF) busquen establir un marc comú que faciliti l'intercanvi de dades entre les universitats europees i contribueixi a millorar la qualitat educativa. Aquest marc i els estàndards oberts que promou 1EdTech Europe són complementaris per avançar cap a un ecosistema universitari europeu més connectat i interoperable. OpenEU és una de les aliances early adopters d'aquesta iniciativa, compromesa amb l'adopció primerenca de solucions que afavoreixin la interoperabilitat en l'educació superior.
Més d'una dècada de col·laboració amb 1EdTech
La UOC participa en 1EdTech des del 2014 i hi aporta la seva experiència com a universitat nativa digital, especialment en models d'educació en línia i integració de sistemes.
Aquesta col·laboració s'ha concretat al llarg dels anys en iniciatives vinculades a la innovació educativa, els estàndards oberts i la interoperabilitat. L'objectiu és compartir coneixement, connectar institucions i afavorir l'adopció d'estàndards comuns que facilitin l'intercanvi de dades, la connexió entre plataformes i el desenvolupament de models educatius més flexibles i centrats en l'estudiantat.