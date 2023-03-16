La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) refuerza su participación en los espacios europeos que trabajan para avanzar en la transformación digital de la educación. Pastora Martínez Samper, comisionada para la acción internacional de la UOC, ha sido nombrada miembro del Executive Board de 1EdTech Europe , mientras que Francesc Santanach, de la Oficina de Datos de la UOC, se incorpora al Advisory Board.

1EdTech Europe está vinculada al consorcio global 1EdTech , que reúne a universidades, instituciones educativas, organismos públicos y proveedores tecnológicos de todo el mundo. La presencia de la UOC en sus órganos de gobernanza y asesoramiento refuerza su capacidad de incidir en el futuro de la tecnología educativa en Europa, como universidad nativa digital y con una trayectoria consolidada en educación en línea y transformación digital. También facilita la conexión con el sector EdTech, otras instituciones y responsables de políticas públicas europeos.

"Participar en estos espacios nos permite reforzar alianzas y contribuir a los debates que están transformando la educación superior en Europa. La colaboración entre universidades, instituciones y empresas tecnológicas es esencial para avanzar hacia soluciones digitales más abiertas, conectadas y adaptadas a las necesidades reales de las instituciones, el estudiantado y el conjunto del sistema de educación superior", afirma la comisionada Pastora Martínez Samper.

Precisamente, 1EdTech Europe se constituyó como entidad jurídica independiente de 1EdTech Global en mayo de 2026 para dar respuesta a los retos específicos de la educación digital en Europa. La organización adapta estándares internacionales al contexto europeo, teniendo en cuenta aspectos como la protección de datos, la inteligencia artificial o la accesibilidad.

En la práctica, estos estándares permiten que distintas plataformas, herramientas y sistemas educativos se conecten, compartan información y trabajen codo con codo, uno de los retos para avanzar hacia una educación superior más digital y conectada.

"Los estándares abiertos que promueve 1EdTech facilitan el intercambio de datos entre los sistemas de las universidades, con independencia de las tecnologías que utilicemos. Esto nos da más flexibilidad para introducir cambios y avanzar en la transformación digital de nuestras instituciones. Participar en la definición de estos estándares, de acuerdo con las directrices europeas, nos permite también contribuir activamente a la transformación digital de la educación en Europa", explica Francesc Santanach, de la Oficina de Datos de la UOC.

La incorporación a 1EdTech Europe abre, además, nuevas posibilidades de colaboración en proyectos institucionales europeos vinculados a la tecnología educativa, los datos y la interoperabilidad, ámbitos relacionados con la estrategia de transformación digital de la UOC. A la vez, refuerza la presencia de la universidad en el ecosistema empresarial EdTech europeo, en un espacio que trabaja para impulsar la adopción de estándares compartidos entre instituciones educativas y proveedores tecnológicos.

Conectar instituciones de educación superior a escala europea

Esta capacidad de conectar sistemas y compartir datos es importante para alianzas universitarias como OpenEU , coordinada por la UOC, que trabajan para facilitar la cooperación entre instituciones y avanzar hacia itinerarios de aprendizaje más flexibles e internacionales.

En este contexto, iniciativas europeas como el European higher education interoperability framework (HEIF) buscan establecer un marco común que facilite el intercambio de datos entre las universidades europeas y contribuya a mejorar la calidad educativa. Este marco y los estándares abiertos que promueve 1EdTech Europe son complementarios para avanzar hacia un ecosistema universitario europeo más conectado e interoperable. OpenEU es una de las alianzas early adopters de esta iniciativa, comprometida con la adopción temprana de soluciones que favorezcan la interoperabilidad en la educación superior.

Más de una década de colaboración con 1EdTech

La UOC participa en 1EdTech desde 2014 y aporta su experiencia como universidad nativa digital, especialmente en modelos de educación en línea e integración de sistemas.

Esta colaboración se ha concretado a lo largo de los años en iniciativas vinculadas a la innovación educativa, los estándares abiertos y la interoperabilidad. El objetivo es compartir conocimiento, conectar instituciones y favorecer la adopción de estándares comunes que faciliten el intercambio de datos, la conexión entre plataformas y el desarrollo de modelos educativos más flexibles y centrados en el estudiantado.