Càtedra per a la Resolució de Conflictes, Mediació i Transformació Digital
La missió d'aquesta càtedra és agregar coneixement i compartir els recursos que en matèria de resolució de conflictes, mediació i transformació digital tenen i generaran la UOC i el Centre de Mediació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya, que els conduiran al compliment de les funcions que tenen encomanades en l'àmbit de la gestió i la resolució de conflictes.
El Centre de Mediació de Catalunya, adscrit a la Direcció General de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació, té per objecte promoure i administrar la mediació i facilitar-hi l'accés. En el desenvolupament de les seves funcions té coneixement directe i pragmàtic sobre dificultats, reptes, oportunitats de la resolució de conflictes i la mediació, en el qual és necessari incorporar la recerca i la innovació.
La Càtedra, adscrita als Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC, té per finalitat investigar, innovar i transferir coneixements vinculats als àmbits de la conflictologia, la gestió de conflictes, la mediació, la seguretat, la convivència i el civisme.
Objectiu
La Càtedra té com a objectiu principal fomentar la docència, la recerca i la difusió dels coneixements en l'àmbit de la conflictologia i la convivència pacífica, amb especial atenció als àmbits de la mediació i la gestió de conflictes i les tecnologies mòbils com a eines per al foment de la convivència i del vincle social, i els sistemes per millorar la prevenció i la gestió de conflictes a través de la innovació social.
Direcció i equip
Director: Xavier Pastor
L'equip de la Càtedra estarà format pel director, una secretaria tècnica i un equip d'investigació assignat específicament per al desenvolupament de les activitats anuals aprovades, del personal docent i d'investigació dels Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC i del personal del Centre de Mediació de Catalunya.
Comissió de seguiment
La UOC i el Centre de Mediació constituiran una comissió mixta de seguiment, formada per dos representants de cada institució, dels departaments i/o estudis que s'indiquen a continuació:
- En representació de la UOC, la directora dels Estudis de Dret i Ciència Política, o la persona en qui delegui, i el director de la Càtedra.
- En representació del Centre de Mediació de Catalunya, la directora del Centre de Mediació de Catalunya, o la persona en qui delegui, i la cap de l'Àrea Tècnica del mateix centre.
La comissió es reunirà un cop a l'any, com a mínim, per, entre altres qüestions, aprovar les línies d'actuació estratègica de la càtedra, el pressupost i el pla d'actuació, la memòria i la liquidació del pressupost anual.
Activitats
- Formació
- Recerca i innovació
- Divulgació i intercanvi de coneixement