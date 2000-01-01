CÁTEDRAS

La misión de esta cátedra es agregar conocimiento y compartir los recursos que en materia de resolución de conflictos, mediación y transformación digital tienen y generarán la UOC y el Centro de Mediación de Cataluña de la Generalitat de Cataluña, que los conducirán al cumplimiento de las funciones que tienen encomendadas en el ámbito de la gestión y la resolución de conflictos.

El Centro de Mediación de Cataluña, adscrito a la Dirección General de Derecho, Entidades Jurídicas y Mediación, tiene por objeto promover y administrar la mediación y facilitar el acceso a ella. En el desarrollo de sus funciones tiene conocimiento directo y pragmático sobre dificultades, retos, oportunidades de la resolución de conflictos y la mediación, en el que es necesario incorporar la investigación y la innovación.

La Cátedra, adscrita a los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la UOC, tiene por finalidad investigar, innovar y transferir conocimientos vinculados a los ámbitos de la conflictología, la gestión de conflictos, la mediación, la seguridad, la convivencia y el civismo.