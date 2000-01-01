Cátedra de Resolución de Conflictos, Mediación y Transformación Digital
La misión de esta cátedra es agregar conocimiento y compartir los recursos que en materia de resolución de conflictos, mediación y transformación digital tienen y generarán la UOC y el Centro de Mediación de Cataluña de la Generalitat de Cataluña, que los conducirán al cumplimiento de las funciones que tienen encomendadas en el ámbito de la gestión y la resolución de conflictos.
El Centro de Mediación de Cataluña, adscrito a la Dirección General de Derecho, Entidades Jurídicas y Mediación, tiene por objeto promover y administrar la mediación y facilitar el acceso a ella. En el desarrollo de sus funciones tiene conocimiento directo y pragmático sobre dificultades, retos, oportunidades de la resolución de conflictos y la mediación, en el que es necesario incorporar la investigación y la innovación.
La Cátedra, adscrita a los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la UOC, tiene por finalidad investigar, innovar y transferir conocimientos vinculados a los ámbitos de la conflictología, la gestión de conflictos, la mediación, la seguridad, la convivencia y el civismo.
Objetivo
La Cátedra tiene como objetivo principal fomentar la docencia, la investigación y la difusión de los conocimientos en el ámbito de la conflictologia y la convivencia pacífica, con especial atención a los ámbitos de la mediación y la gestión de conflictos y las tecnologías móviles como herramientas para el fomento de la convivencia y del vínculo social, y los sistemas para mejorar la prevención y la gestión de conflictos a través de la innovación social.
Dirección y equipo
Director: Xavier Pastor
El equipo de la Cátedra estará formado por el director, una secretaría técnica y un equipo de investigación asignado específicamente para el desarrollo de las actividades anuales aprobadas, del personal docente y de investigación de los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la UOC y del personal del Centro de Mediación de Cataluña.
Comisión de seguimiento
La UOC y el Centro de Mediación constituirán una comisión mixta de seguimiento, formada por dos representantes de cada institución, de los departamentos y/o estudios que se indican a continuación:
- En representación de la UOC, la directora de los Estudios de Derecho y Ciencia Política, o la persona en quien delegue, y el director de la Cátedra.
- En representación del Centro de Mediación de Cataluña, la directora del Centro de Mediación de Cataluña, o la persona en quien delegue, y la jefa del Área Técnica del mismo centro.
La comisión se reunirá una vez al año, como mínimo, para, entre otras cuestiones, aprobar las líneas de actuación estratégica de la cátedra, el presupuesto y el plan de actuación, la memoria y la liquidación del presupuesto anual.
Actividades
- Formación
- Investigación e innovación
- Divulgación e intercambio de conocimiento