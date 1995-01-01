El punto de partida en el aprendizaje
Como universidad, queremos estar presentes cuando el estudiantado imagina su futuro entendiendo su punto de partida, cuando explora opciones, cuando contrasta posibilidades y cuando se orienta para definir hacia dónde quiere avanzar.
Por este motivo, proporcionamos instrumentos de autoconocimiento, sistemas de orientación inteligente (tanto humanos como digitales) y mapas de itinerarios formativos que conectan con salidas profesionales reales. Promovemos la mentoría con profesionales y alumnis, y facilitamos la reorientación formativa con reconocimiento del aprendizaje previo.