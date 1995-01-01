Campus
Modelo educativo

Acompañamiento a lo largo de la vida

En la UOC practicamos la formación a lo largo de la vida desde que nacimos, en 1995. Apostamos para movilizar el talento en cualquier lugar y facilitamos el acceso a la educación superior desde cualquier sitio y en cualquier momento.

Sabemos que la educación ya no se limita a una etapa específica de la vida, sino que se extiende durante toda la trayectoria profesional

Entendiendo que el cambio es una constante, en la UOC queremos acompañar a cada miembro de nuestra comunidad para que pueda afrontarlos. El proyecto Insignia nos permite desplegar recursos y servicios para que la experiencia de estudiar en la UOC sea tal y como la proyectamos.

El punto de partida en el aprendizaje

Como universidad, queremos estar presentes cuando el estudiantado imagina su futuro entendiendo su punto de partida, cuando explora opciones, cuando contrasta posibilidades y cuando se orienta para definir hacia dónde quiere avanzar. 

Por este motivo, proporcionamos instrumentos de autoconocimiento, sistemas de orientación inteligente (tanto humanos como digitales) y mapas de itinerarios formativos que conectan con salidas profesionales reales. Promovemos la mentoría con profesionales y alumnis, y facilitamos la reorientación formativa con reconocimiento del aprendizaje previo.

Decidir el camino formativo

Cuando una persona decide empezar su camino formativo, en la UOC la acompañamos de forma activa y personalizada. Codiseñamos un itinerario que se adapta con precisión al perfil, a los intereses y a los objetivos de futuro de cada estudiante.

Ofrecemos orientación experta, así como asistentes inteligentes y herramientas basadas en datos para poder explorar opciones, comparar recorridos y elegir con criterio. Facilitamos la posibilidad de personalizar el itinerario, de construirlo al ritmo de cada persona y de modificarlo si las circunstancias cambian. Porque en la UOC entendemos que formarse a lo largo de la vida exige espacios formativos abiertos, flexibles y significativos.

Itinerario formativo

Consolidación y visibilización de aprendizajes

A lo largo del recorrido formativo del estudiante, nuestro modelo de acompañamiento lo guía en la reflexión sobre su propio aprendizaje. Esta metodología facilita la toma de conciencia de las competencias adquiridas y lo prepara activamente para afrontar con éxito los retos profesionales.

Proponemos actividades aplicadas, que trabajen habilidades transversales, en un entorno accesible e inclusivo. El modelo educativo facilita la visibilización y la reflexión del propio progreso formativo. También avanzamos en el reconocimiento de su bagaje previo con el objetivo de convertir su experiencia en valor acreditado.

Construcción de una identidad profesional

A medida que el estudiante avanza en su recorrido formativo, lo acompañamos para que pueda proyectar lo que ha aprendido y construir su identidad como profesional. De este modo, puede conectar con nuevas oportunidades y posicionarse ante el mundo con seguridad y confianza.
Identidad profesional