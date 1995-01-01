El punt de partida en l'aprenentatge
Com a universitat, volem ser-hi quan l'estudiantat imagina el seu futur entenent el seu punt de partida, quan explora opcions, quan contrasta possibilitats i quan s'orienta per definir cap on vol avançar.
Per això, proporcionem instruments d'autoconeixement, sistemes d'orientació intel·ligent (tant humans com digitals) i mapes d'itineraris formatius que connecten amb sortides professionals reals. Promovem la mentoria amb professionals i alumnis, i facilitem la reorientació formativa amb reconeixement de l'aprenentatge previ.