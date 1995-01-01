Campus
Model educatiu

Acompanyament al llarg de la vida

A la UOC practiquem la formació al llarg de la vida des que vam néixer, l'any 1995. Apostem per mobilitzar el talent allà on sigui i facilitem l'accés a l'educació superior des de qualsevol lloc i en qualsevol moment.

Sabem que l'educació ja no es limita a una etapa específica de la vida, sinó que s'estén durant tota la trajectòria professional

Entenent que el canvi és una constant, a la UOC volem acompanyar cada membre de la nostra comunitat a l'hora d'afrontar aquests canvis. El projecte Insígnia ens permet desplegar recursos i serveis perquè l'experiència d'estudiar a la UOC sigui tal com la projectem.

El punt de partida en l'aprenentatge

Com a universitat, volem ser-hi quan l'estudiantat imagina el seu futur entenent el seu punt de partida, quan explora opcions, quan contrasta possibilitats i quan s'orienta per definir cap on vol avançar. 

Per això, proporcionem instruments d'autoconeixement, sistemes d'orientació intel·ligent (tant humans com digitals) i mapes d'itineraris formatius que connecten amb sortides professionals reals. Promovem la mentoria amb professionals i alumnis, i facilitem la reorientació formativa amb reconeixement de l'aprenentatge previ.

Decidir el camí formatiu

Quan una persona decideix començar el seu camí formatiu, a la UOC l'acompanyem de manera activa i personalitzada. Codissenyem un itinerari que s'adapta amb precisió al perfil, als interessos i als objectius de futur de cada estudiant.

Oferim orientació experta, i també assistents intel·ligents i eines basades en dades per poder explorar opcions, comparar recorreguts i triar amb criteri. Facilitem la possibilitat de personalitzar l'itinerari, de construir-lo al ritme de cadascú i de modificar-lo si les circumstàncies canvien. Perquè a la UOC entenem que formar-se al llarg de la vida exigeix espais formatius oberts, flexibles i significatius.

Itinerari formatiu

Consolidació i visibilització d'aprenentatges

Mentre l'estudiant fa el seu recorregut formatiu, el nostre model d'acompanyament el guia en la reflexió sobre el seu propi aprenentatge. Aquesta metodologia facilita la presa de consciència de les competències adquirides i el prepara activament per afrontar amb èxit els reptes professionals.

Proposem activitats aplicades, que treballen habilitats transversals, en un entorn accessible i inclusiu. El model educatiu facilita la visibilització i la reflexió del mateix progrés formatiu. També avancem en el reconeixement del seu bagatge previ amb l'objectiu de convertir la seva experiència en valor acreditat.

Construcció d'una identitat professional

A mesura que l'estudiant avança en el seu recorregut formatiu, l'acompanyem perquè pugui projectar el que ha après i construir la seva identitat com a professional. D'aquesta manera, pot connectar amb noves oportunitats i posicionar-se davant del món amb seguretat i confiança.
Identitat professional