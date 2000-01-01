Innovación en el modelo educativo
En la UOC innovamos el modelo educativo y hacemos evolucionar constantemente el entorno de aprendizaje en el que tiene lugar para adaptarnos a los cambios tecnológicos y sociales.
El eLearning Innovation Center (eLinC) es nuestro centro de innovación educativa. Asesora al profesorado en el diseño de programas y asignaturas, acompaña en la implementación de nuevas soluciones tecnopedagógicas e impulsa la mejora de los procesos de docencia y aprendizaje.
El eLinC también apoya los procesos de innovación docente y promueve el uso del análisis de los datos para orientar mejoras basadas en evidencias.
De este modo, el eLinC facilita un ecosistema en el que las ideas y las nuevas tendencias pueden probarse y analizarse, y en el que también es posible evaluar su impacto en la docencia y el aprendizaje, con el objetivo de aportar datos para la mejora continua del proceso de enseñanza-aprendizaje.
El centro de innovación también lidera e impulsa proyectos institucionales de innovación clave que definen un nuevo modelo educativo aumentado.
Esta propuesta sitúa el acompañamiento a lo largo de la vida como insignia de nuestra actividad.
Esto significa que el acompañamiento personalizado al estudiante es la base para diseñar el proceso de aprendizaje, fomentar habilidades clave y definir la evaluación de estos aprendizajes, y también para abordar los demás momentos vitales y profesionales de nuestra comunidad.
Hacemos todo esto escuchando al estudiante y, también, a los demás actores de dentro y fuera de la UOC (empleadores, personal investigador, personal docente colaborador, etc.).
El modelo educativo aumentado y el proyecto institucional Insignia, que lo impulsa, buscan empoderar a las personas para que puedan proyectar y gestionar su carrera profesional, con decisiones fundamentadas de acuerdo con sus intereses y sus competencias, y teniendo en cuenta las oportunidades formativas a lo largo de la vida y la demanda de conocimientos y habilidades del mercado.
En la UOC, repensamos el futuro de la educación en línea
Una de las iniciativas organizadas por el eLinC e impulsadas por el Vicerrectorado de Docencia y Aprendizaje es el #UOC2TheFuture.
Se trata de un espacio híbrido de encuentro anual para la comunidad UOC en el que profesorado, estudiantado y agentes colaboradores de la universidad debaten sobre los escenarios emergentes de innovación educativa y comparten proyectos y experiencias de carácter innovador con el objetivo de mejorar la educación superior en línea.
Diálogos sobre el futuro de la educación
Es un ciclo de debates virtuales sobre el futuro de la educación impulsado por el Observatorio del Instituto para el Futuro de la Educación del Tecnológico de Monterrey, el Vicerrectorado Académico de la Pontificia Universidad Católica del Perú y el eLearning Innovation Center de la UOC.