Innovación en el modelo educativo

En la UOC innovamos el modelo educativo y hacemos evolucionar constantemente el entorno de aprendizaje en el que tiene lugar para adaptarnos a los cambios tecnológicos y sociales.

El eLearning Innovation Center (eLinC) es nuestro centro de innovación educativa. Asesora al profesorado en el diseño de programas y asignaturas, acompaña en la implementación de nuevas soluciones tecnopedagógicas e impulsa la mejora de los procesos de docencia y aprendizaje.

El eLinC también apoya los procesos de innovación docente y promueve el uso del análisis de los datos para orientar mejoras basadas en evidencias.

De este modo, el eLinC facilita un ecosistema en el que las ideas y las nuevas tendencias pueden probarse y analizarse, y en el que también es posible evaluar su impacto en la docencia y el aprendizaje, con el objetivo de aportar datos para la mejora continua del proceso de enseñanza-aprendizaje.

El centro de innovación también lidera e impulsa proyectos institucionales de innovación clave que definen un nuevo modelo educativo aumentado.