Innovació en el model educatiu
A la UOC innovem el model educatiu i fem evolucionar constantment l'entorn d'aprenentatge en què té lloc per adaptar-nos als canvis tecnològics i socials.
L'eLearning Innovation Center (eLinC) és el nostre centre d'innovació educativa. Assessora el professorat en el disseny de programes i assignatures, acompanya en la implementació de noves solucions tecnopedagògiques i impulsa la millora dels processos de docència i aprenentatge.
L'eLinC també dona suport als processos d'innovació docent i promou l'ús de l'anàlisi de les dades per orientar millores basades en evidències.
Així, l'eLinC facilita un ecosistema en què les idees i les noves tendències es poden provar i analitzar, i en què també es pot avaluar l'impacte que tenen en la docència i l'aprenentatge, amb l'objectiu d'aportar dades per a la millora contínua del procés d'ensenyament-aprenentatge.
El centre d'innovació també lidera i impulsa projectes institucionals d'innovació clau que defineixen un nou model educatiu augmentat.
Aquesta proposta situa l'acompanyament al llarg de la vida com a insígnia de la nostra activitat.
Això significa que l'acompanyament personalitzat a l'estudiant és la base per dissenyar el procés d'aprenentatge, fomentar habilitats clau i definir l'avaluació d'aquests aprenentatges, i també per abordar la resta de moments vitals i professionals de la nostra comunitat.
Tot plegat, ho fem escoltant l'estudiant i, també, la resta d'actors de dins i fora de la Universitat (ocupadors, personal investigador, personal docent col·laborador, etc.).
El model educatiu augmentat i el projecte institucional Insígnia, que l'impulsa, busquen empoderar les persones perquè puguin projectar i gestionar la seva carrera professional, amb decisions fonamentades d'acord amb els seus interessos i les seves competències, i tenint en compte les oportunitats formatives al llarg de la vida i la demanda de coneixements i habilitats del mercat.
A la UOC, repensem el futur de l'educació en línia
Una de les iniciatives organitzades per l'eLinC i impulsades pel Vicerectorat de Docència i Aprenentatge és el #UOC2TheFuture.
Es tracta d'un espai híbrid de trobada anual per a la comunitat UOC en què professorat, estudiantat i agents col·laboradors de la Universitat debaten sobre els escenaris emergents d'innovació educativa i comparteixen projectes i experiències de caràcter innovador amb la finalitat de millorar l'educació superior en línia.
Diàlegs sobre el futur de la educació
És un cicle de debats virtuals sobre el futur de l'educació impulsat per l'Observatori de l’Institut pel Futur de l’Educació del Tecnològic de Monterrey, el Vicerectorat Acadèmic de la Pontifícia Universitat Catòlica del Perú i l'eLearning Innovation Center de la UOC.