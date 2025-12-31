Fets i xifres
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Rànquing CYDLa universitat online més ben valorada
La UOC continua sent la universitat en línia més ben valorada de l'Estat espanyol pel Rànquing CYD 2026.
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Rànquing THELa millor universitat online
La UOC és la universitat en línia de l'Estat més ben posicionada al rànquing THE World University Rankings 2027.
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Rànquing CWUREntre les millors universitats del món
La UOC està en el 7 % de les millors universitats del món, segons el World University Rankings 2026 (CWUR).
Xifres
- #SomUOC
- Estudia a la UOC
- Recerca
- Pressupost
ComunitatPortal de Transparència
97.500 estudiants
el curs 2024-2025
1a. universitat de Catalunya
en nombre d'estudiants
+ 130 països
91 %
estudia i treballa
38 %
entre 25 i 34 anys
58 %
dones
2.803 estudiants amb una discapacitat igual o superior al 33 %
Som la segona universitat en nombre d'estudiants amb discapacitat d'Espanya
37,9 % de l'estudiantat de les universitats catalanes que resideix en zones rurals estudia a la UOC
Coneixes la Xarxa UOC Rural?
133.500 graduats i graduades
+150 països
57 %
dones
77 %
tornaria a triar la UOC
81 %
tornaria a triar la mateixa titulació
213 persones
actives el 31/12/2025
1.002 persones
actives el 31/12/2025
6.541 persones
el curs 2025-26. Professorat col·laborador i tutors i tutores
454 persones
actives el 31/12/2025
90 % és personal docent investigador doctor
69 % és personal docent investigador acreditat
Oferta formativaEstudia
29
graus
54
màsters universitaris
9
programes de doctorat
11
cursos de formació professional
244
cursos de formació permanent
77
altres programes propis
4
cursos de l'Escola de Programació
40
cursos del UOC Skills Lab
5
cursos preparatoris per a màsters universitaris
64
cursos del Centre d'Idiomes Moderns (CIM)
3
cursos d'accés a la universitat
215
assignatures per cursar lliurement
Recerca amb impacteRecerca
+ 500
investigadors i investigadores
Articulem la nostra recerca aplicada i interdisciplinària i la connectem amb els grans reptes de futur.
+ 32 M€
de finançament de projectes de recerca anuals
+ 200
projectes concurrents
5
investigadors entre els més citats del món
5
Acadèmia d'Excel·lència aconseguits
1.167
persones de la comunitat UOC acompanyades en emprenedoria i transferència (13 edicions de l'SpinUOC).
6
spin-offs creades
139
projectes emprenedors acompanyats en fase de preacceleració del sector de la tecnologia i l'educació (7 edicions del programa Edutech Emprèn).
PressupostPressupost
202,33 M€ de despesa
(pressupost 2026)
12,66 M€ d'inversió
(pressupost 2026)
202,9 M€ d'ingrés
(pressupost 2026)