Campus
LA UNIVERSITAT

Fets i xifres

Descobreix els fets i les xifres clau que fan de la UOC la institució pionera en aprenentatge en línia i innovació educativa.
  • Rànquing CYD
    La universitat online més ben valorada

    La UOC continua sent la universitat en línia més ben valorada de l'Estat espanyol pel Rànquing CYD 2026.

  • Rànquing THE
    La millor universitat online

    La UOC és la universitat en línia de l'Estat més ben posicionada al rànquing THE World University Rankings 2027.

  • Rànquing CWUR
    Entre les millors universitats del món

    La UOC està en el 7 % de les millors universitats del món, segons el World University Rankings 2026 (CWUR).

Xifres

Comunitat

Portal de Transparència

97.500 estudiants

el curs 2024-2025

1a. universitat de Catalunya

en nombre d'estudiants

+ 130 països

91 %

estudia i treballa

38 %

entre 25 i 34 anys

58 %

dones

2.803 estudiants amb una discapacitat igual o superior al 33 %

Som la segona universitat en nombre d'estudiants amb discapacitat d'Espanya

37,9 % de l'estudiantat de les universitats catalanes que resideix en zones rurals estudia a la UOC

Coneixes la Xarxa UOC Rural?

133.500 graduats i graduades

+150 països

57 %

dones

77 %

tornaria a triar la UOC

81 %

tornaria a triar la mateixa titulació

Personal investigador

213 persones

actives el 31/12/2025

Personal de gestió

1.002 persones

actives el 31/12/2025

Personal docent col·laborador

6.541 persones

el curs 2025-26. Professorat col·laborador i tutors i tutores

Personal docent investigador

454 persones

actives el 31/12/2025

90 % és personal docent investigador doctor

69 % és personal docent investigador acreditat

Oferta formativa

Estudia
Curs 2026-2027

29

graus

54

màsters universitaris

9

programes de doctorat

11

cursos de formació professional

244

cursos de formació permanent

77

altres programes propis

4

cursos de l'Escola de Programació

40

cursos del UOC Skills Lab

5

cursos preparatoris per a màsters universitaris

64

cursos del Centre d'Idiomes Moderns (CIM)

3

cursos d'accés a la universitat

215

assignatures per cursar lliurement

Recerca amb impacte

Recerca

+ 500

investigadors i investigadores

5 centres de recerca

Articulem la nostra recerca aplicada i interdisciplinària i la connectem amb els grans reptes de futur.

+ 32 M€

de finançament de projectes de recerca anuals

+ 200

projectes concurrents

5

investigadors entre els més citats del món

5

Acadèmia d'Excel·lència aconseguits

1.167

persones de la comunitat UOC acompanyades en emprenedoria i transferència (13 edicions de l'SpinUOC).

6

spin-offs creades

139

projectes emprenedors acompanyats en fase de preacceleració del sector de la tecnologia i l'educació (7 edicions del programa Edutech Emprèn).

Pressupost

Pressupost

202,33 M€ de despesa

 (pressupost 2026)

12,66 M€ d'inversió

(pressupost 2026)

202,9 M€ d'ingrés

(pressupost 2026)

Fets

La Universitat