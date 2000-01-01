Xarxa UOC Rural
La contribució de la UOC als reptes actuals de les àrees rurals
La Xarxa UOC Rural s'articula com un espai de cocreació i transferència de coneixement orientat a fomentar processos de transformació positiva, per tal de reduir les desigualtats territorials, afavorir la cohesió i enfortir les àrees rurals.
- Un 17% de la nostra comunitat viu en zones rurals.
- Les dones representen el 62% de la comunitat UOC a rural.
- Estudiants per comarques residents en municipis de < 10.000 habitants.
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Notícies
NotíciesMés actualitat
Impuls per a l'educació al món rural
Ajuts UOC Rural
Adreçades a persones residents en municipis de menys de 2.000 habitants, per afavorir el seu accés a formació de nivell universitari amb l'objectiu de reduir les desigualtats territorials i facilitar l'arrelament de les persones i els seus projectes professionals a les àrees rurals.
Premis UOC Rural als millors treballs finals
Reconeixen els millors treballs finals de grau i de màster que busquen posar en valor el món rural i resoldre els desafiaments actuals als quals s'enfronta.
Pràctiques en àrees rurals
Els ajuts al Pràcticum Odisseu pretenen incentivar l'estada en pràctiques remunerades a les empreses situades en municipis rurals, per tal de promoure la competitivitat empresarial, així com el retorn i l'arrelament a les zones rurals.
Recerca i transferènciaXarxa UOC Rural Research
Impacte de la formació UOC al món rural
Volem saber fins a quin punt i de quina manera la formació i la investigació a la UOC donen resposta als reptes de les ruralitats contemporànies i contribueixen a reduir la bretxa territorial i les desigualtats socioeconòmiques i ambientals que l'acompanyen.
Estudi exploratori sobre l'habitatge al món rural
Un estudi exploratori que caracteritza la qüestió de l'habitatge al món rural en els municipis estudiats i que inclou una avaluació de la influència de l'entorn socioeconòmic i una valoració de l'eficàcia del marc normatiu, a més d'identificar iniciatives privades d'acció i activisme sobre l'habitatge rural.
Projectes pel desenvolupament rural i cultural
Comunitat UOC rural
Aina Elies Ruiz
Dones rurals, formació i empoderament a través de la UOC. En aquest vídeo explorem el paper fonamental que tenen les dones a les àrees rurals i com la formació a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) contribueix als seus processos de transformació, tant en l'àmbit individual com col·lectiu.
Asun Colom
A través de testimonis i experiències reals com aquesta, descobrirem com l'educació en línia obre noves oportunitats, impulsa l'apoderament de les dones i contribueix al desenvolupament sostenible de les comunitats rurals.