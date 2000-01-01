Campus

Xarxa UOC Rural

La contribució de la UOC als reptes actuals de les àrees rurals

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La Xarxa UOC Rural s'articula com un espai de cocreació i transferència de coneixement orientat a fomentar processos de transformació positiva, per tal de reduir les desigualtats territorials, afavorir la cohesió i enfortir les àrees rurals.

  •  Un 17% de la nostra comunitat viu en zones rurals
  •  Les dones representen el 62% de la comunitat UOC a rural.

Setmana vista

Esdeveniments, activitats i accions per impulsar les ruralitats

Notícies

Notícies

Més actualitat

Impuls per a l'educació al món rural

Ajuts UOC Rural

Adreçades a persones residents en municipis de menys de 2.000 habitants, per afavorir el seu accés a formació de nivell universitari amb l'objectiu de reduir les desigualtats territorials i facilitar l'arrelament de les persones i els seus projectes professionals a les àrees rurals.

Premis UOC Rural als millors treballs finals

Reconeixen els millors treballs finals de grau i de màster que busquen posar en valor el món rural i resoldre els desafiaments actuals als quals s'enfronta. 

Pràctiques en àrees rurals

Els ajuts al Pràcticum Odisseu pretenen incentivar l'estada en pràctiques remunerades a les empreses situades en municipis rurals, per tal de promoure la competitivitat empresarial, així com el retorn i l'arrelament a les zones rurals.

Recerca i transferència

Xarxa UOC Rural Research

Manteniu-vos al dia de totes les novetats de recerca i transferència a través de la nostra web Xarxa UOC Rural Research

Impacte de la formació UOC al món rural

Volem saber fins a quin punt i de quina manera la formació i la investigació a la UOC donen resposta als reptes de les ruralitats contemporànies i contribueixen a reduir la bretxa territorial i les desigualtats socioeconòmiques i ambientals que l'acompanyen.

Estudi exploratori sobre l'habitatge al món rural

Un estudi exploratori que caracteritza la qüestió de l'habitatge al món rural en els municipis estudiats i que inclou una avaluació de la influència de l'entorn socioeconòmic i una valoració de l'eficàcia del marc normatiu, a més d'identificar iniciatives privades d'acció i activisme sobre l'habitatge rural.

Projectes pel desenvolupament rural i cultural

ConectArt-e

Promou la connexió entre la creació artística contemporània i el turisme regeneratiu, integrant ambdues com a motors sostenibles per al desenvolupament social, econòmic i cultural del territori. Aquesta proposta aposta per una relació respectuosa amb l’entorn i compromesa amb el futur.
ConectArt-e

Comunitat UOC rural

Aina Elies Ruiz

Aina Elies Ruiz

Dones rurals, formació i empoderament a través de la UOC. En aquest vídeo explorem el paper fonamental que tenen les dones a les àrees rurals i com la formació a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) contribueix als seus processos de transformació, tant en l'àmbit individual com col·lectiu. 

Asun Colom

Asun Colom

A través de testimonis i experiències reals com aquesta, descobrirem com l'educació en línia obre noves oportunitats, impulsa l'apoderament de les dones i contribueix al desenvolupament sostenible de les comunitats rurals.

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