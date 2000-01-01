Impacto de la formación UOC en el mundo rural

Queremos saber hasta qué punto y de qué modo la formación y la investigación en la UOC dan respuesta a los retos de las ruralidades contemporáneas y contribuyen a reducir la brecha territorial y las desigualdades socioeconómicas y ambientales que la acompañan.

Estudio exploratorio sobre la cuestión de la vivienda en el mundo rural

Un estudio exploratorio que caracteriza la cuestión de la vivienda en el mundo rural en los municipios estudiados y que incluye una evaluación de la influencia del entorno socioeconómico y una valoración de la eficacia del marco normativo, además de identificar iniciativas privadas de acción y activismo sobre la vivienda rural.