Red UOC Rural
La contribución de la UOC a los retos actuales de las áreas rurales
La Red UOC Rural se articula como un espacio de cocreación y transferencia de conocimiento orientado a fomentar procesos de transformación positiva, con el fin de reducir las desigualdades territoriales, favorecer la cohesión y fortalecer las áreas rurales.
- Un 17% de nuestra comunidad vive en zonas rurales.
- Las mujeres representan el 62% de la comunidad UOC en rural.
- Estudiantes por comunidades autónomas residentes en municipios < 10.000 habitantes.
Semana vista
NoticiasMás actualidad
Impulso para la educación en el mundo rural
Becas UOC Rural
Dirigidas a personas residentes en municipios de menos de 2.000 habitantes, para favorecer su acceso a formación de nivel universitario, con el objetivo de reducir las desigualdades territoriales y facilitar el arraigo de las personas y sus proyectos profesionales a las áreas rurales.
Premios UOC Rural a los mejores trabajos finales
Reconocen los mejores trabajos finales de grado y de máster que buscan poner en valor el mundo rural y resolver los desafíos actuales a los que se enfrenta.
Prácticas en áreas rurales
Las ayudas al Prácticum Odisseu pretenden incentivar la estancia en prácticas remuneradas en las empresas situadas en municipios rurales, para promover la competitividad empresarial, así como el regreso y arraigo a las zonas rurales.
Investigación y transferenciaRed UOC Rural Research
Impacto de la formación UOC en el mundo rural
Queremos saber hasta qué punto y de qué modo la formación y la investigación en la UOC dan respuesta a los retos de las ruralidades contemporáneas y contribuyen a reducir la brecha territorial y las desigualdades socioeconómicas y ambientales que la acompañan.
Estudio exploratorio sobre la cuestión de la vivienda en el mundo rural
Un estudio exploratorio que caracteriza la cuestión de la vivienda en el mundo rural en los municipios estudiados y que incluye una evaluación de la influencia del entorno socioeconómico y una valoración de la eficacia del marco normativo, además de identificar iniciativas privadas de acción y activismo sobre la vivienda rural.
Proyectos para el desarrollo rural y cultural
ConectArt-e
Comunidad UOC Rural
Aina Elies Ruiz
Mujeres rurales, formación y empoderamiento a través de la UOC. En este vídeo exploramos el papel fundamental que tienen las mujeres en las áreas rurales y cómo la formación en la Universidad Abierta de Cataluña (UOC) contribuye a sus procesos de transformación, tanto en el ámbito individual como colectivo.
Asun Colom
A través de testimonios y experiencias reales como esta, descubriremos cómo la educación online abre nuevas oportunidades, impulsa el empoderamiento de las mujeres y contribuye al desarrollo sostenible de las comunidades rurales.