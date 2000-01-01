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Red UOC Rural

La contribución de la UOC a los retos actuales de las áreas rurales

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La Red UOC Rural se articula como un espacio de cocreación y transferencia de conocimiento orientado a fomentar procesos de transformación positiva, con el fin de reducir las desigualdades territoriales, favorecer la cohesión y fortalecer las áreas rurales.

  •  Un 17% de nuestra comunidad vive en zonas rurales
  •  Las mujeres representan el 62% de la comunidad UOC en rural.

Semana vista

Eventos, actividades y acciones para impulsar las ruralidades.

Noticias

Más actualidad

Impulso para la educación en el mundo rural

Becas UOC Rural

Dirigidas a personas residentes en municipios de menos de 2.000 habitantes, para favorecer su acceso a formación de nivel universitario, con el objetivo de reducir las desigualdades territoriales y facilitar el arraigo de las personas y sus proyectos profesionales a las áreas rurales.

Premios UOC Rural a los mejores trabajos finales

Reconocen los mejores trabajos finales de grado y de máster que buscan poner en valor el mundo rural y resolver los desafíos actuales a los que se enfrenta.

Prácticas en áreas rurales

Las ayudas al Prácticum Odisseu pretenden incentivar la estancia en prácticas remuneradas en las empresas situadas en municipios rurales, para promover la competitividad empresarial, así como el regreso y arraigo a las zonas rurales.

Investigación y transferencia

Red UOC Rural Research

Mantente al día de todas las novedades de investigación y transferencia a través de nuestra web Red UOC Rural Research.

Impacto de la formación UOC en el mundo rural

Queremos saber hasta qué punto y de qué modo la formación y la investigación en la UOC dan respuesta a los retos de las ruralidades contemporáneas y contribuyen a reducir la brecha territorial y las desigualdades socioeconómicas y ambientales que la acompañan.

Estudio exploratorio sobre la cuestión de la vivienda en el mundo rural

Un estudio exploratorio que caracteriza la cuestión de la vivienda en el mundo rural en los municipios estudiados y que incluye una evaluación de la influencia del entorno socioeconómico y una valoración de la eficacia del marco normativo, además de identificar iniciativas privadas de acción y activismo sobre la vivienda rural.

Proyectos para el desarrollo rural y cultural

ConectArt-e

Promueve la conexión entre la creación artística contemporánea y el turismo regenerativo, integrando ambas como motores sostenibles para el desarrollo social, económico y cultural del territorio. Esta propuesta apuesta por una relación respetuosa con el entorno y comprometida con el futuro.
ConectArt-e

Comunidad UOC Rural

Aina Elies Ruiz

Aina Elies Ruiz

Mujeres rurales, formación y empoderamiento a través de la UOC. En este vídeo exploramos el papel fundamental que tienen las mujeres en las áreas rurales y cómo la formación en la Universidad Abierta de Cataluña (UOC) contribuye a sus procesos de transformación, tanto en el ámbito individual como colectivo.

Asun Colom

Asun Colom

A través de testimonios y experiencias reales como esta, descubriremos cómo la educación online abre nuevas oportunidades, impulsa el empoderamiento de las mujeres y contribuye al desarrollo sostenible de las comunidades rurales.

Colaboraciones

Ataneus Corporatius - logo
Dones del mon rural - logo
Micropobles - logo
Rural Pact - logo
Rural Arca - logo
Odisseu - logo
Diputació Lleida - logo
ACM - logo
Xarxa Productors - logo
Eines Repoblament - logo
AEDI - logo
REPR- logo
AlmaNatura - logo
Fademur - logo
ARA - logo
Cruz Roja - logo
Rural Citizen - Logo
Agalsa - Logo
Localret
Consorsi del Lluçanès - Logo
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