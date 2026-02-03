Ayudas de matrícula para personas residentes en zonas rurales

Las personas interesadas que quieran obtener alguna de las becas de matrícula convocadas en las bases tendrán que:

Cumplimentar en primer lugar el formulario de solicitud de beca de la UOC.

Siguiendo las instrucciones que se encontrarán en el mismo formulario, se debe adjuntar la documentación siguiente:

Para todas las solicitudes:

Documento nacional de identidad o documento identificativo equivalente según el país de residencia y que acredite la residencia legal.

Certificado de empadronamiento o certificado de convivencia que acredite la residencia en zonas rurales según el requisito establecido en el artículo 4.1.2. Se deberá tener en cuenta que la validez de los volantes o certificados de empadronamiento y de los volantes o certificados de convivencia es de 3 meses desde la fecha de expedición del documento.

Carta de motivación en la que se exprese la propuesta de cómo se vincula la formación con la residencia en una zona rural (requisito 4.1.3). Se podrá acreditar documentalmente el desarrollo de actividad económica, social o cultural en el territorio rural.

Declaración responsable de la trayectoria académica. Se adjunta el modelo en el anexo I de esta convocatoria.

Documentación acreditativa de situaciones de vulnerabilidad que se establecen como criterio de valoración (artículo 8.1.4).

En el caso de las personas que inician un programa formativo, será necesario aportar:

Documentación de acceso para acceder a los estudios solicitados.

En el caso de disponer de titulación, se deberá aportar la certificación académica personal, ya que se valorará la nota obtenida.

Quedan excluidas de las presentes ayudas las personas que no adjunten, a través del formulario, la documentación establecida en el apartado anterior o la adjunten caducada o sin estar vigente.

El plazo de presentación de las solicitudes finaliza el 06/07/2026, inclusive.

El órgano competente de la UOC podrá contactar con las personas candidatas para que subsanen los posibles defectos o aporten los documentos preceptivos en el plazo previsto a tal efecto; en caso de no hacerlo, se entenderá que desisten de la solicitud de la ayuda.