Ajudes de matrícula per a persones residents en zones rurals
Es convoquen dos-cents [200] ajuts parcials per ajudar a persones que resideixin en zones rurals, així com vint [20] ajuts parcials (10 corresponents a la demarcació de Tarragona i 10 a la demarcació de Lleida), per a cursar estudis a la UOC durant el primer i el segon semestre del curs acadèmic 2026-2027, de conformitat amb les bases
Termini de sol·licitud tancat.
En cas de discrepància, la informació vàlida serà la que consti a les bases de la convocatòria publicades a l'e-tauler de la UOC.
Cent [100] ajuts destinats a persones que inicien un programa de Grau o de Màster Universitari. Aquests ajuts es distribueixen segons la via d’accés:
Trenta [30] ajuts: Persones amb titulació universitària.
Trenta [30] ajuts: Persones amb la prova d’accés PAU o EBAU.
Trenta [30] ajuts: Persones amb un Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS) o una formació professional de segon grau (FP2).
Deu [10] ajuts: Persones amb altres vies d’accés.
Cent [100] ajuts destinats a persones que continuen cursant un programa formatiu ja iniciat de Grau o Màster Universitari a la Universitat Oberta de Catalunya, és a dir, que en aquest curs 2026-2027 es troben ja en el segon semestre o successius del programa que cursen.
Deu [10] ajuts de mil euros [1.000 €] destinats a cursar qualsevol Grau o Màster Oficial durant el primer i segon semestre del curs acadèmic 2026-2027, només per a persones residents en zones rurals de la demarcació de Lleida.
- Deu [10] ajuts de mil euros [1.000 €] destinats a cursar qualsevol Grau o Màster Oficial durant el primer i segon semestre del curs acadèmic 2026-2027, només per a persones residents en zones rurals de la demarcació de Tarragona.
Aquests ajuts són aplicables exclusivament als programes oficials de Grau i de Màster Universitari.
Queden expressament excloses d’aquesta convocatòria les titulacions pròpies i altres programes que no tinguin la consideració d’ensenyaments oficials, així com les titulacions realitzades conjuntament amb altres universitats de les quals la UOC no en sigui coordinadora.
Ser més gran de 18 anys o complir-los en l'any que es comença a cursar el programa objecte de l'ajut.
Residir en una població amb menys de 2.000 habitants o de fins a 5.000 si està situada en una comarca amb una densitat de població de fins a 100 hab./km2.. En les modalitats d’ajuts parcials per a les demarcacions de Lleida i Tarragona, cal residir a la demarcació corresponent i complir els mateixos criteris de població i densitat esmentats anteriorment.
Tenir la voluntat, expressada mitjançant una carta de motivació, de vincular la formació a la seva implicació amb el món rural.
Realitzar la sol·licitud de l’ajut i presentar la documentació corresponent.
Requisits dels ajuts de les Diputacions: cal realitzar una matrícula d’un mínim de 15 crèdits en el primer semestre i una altra de 15 crèdits en el segon semestre.
Ser admesa al programa per al qual s'ha sol·licitat l’ajut.
Complir els requisits legals d'accés i, si escau, admissió al programa formatiu objecte de l’ajut. La persona sol·licitant ha de seguir en tot cas les especificacions de la matrícula i complir els requisits d'accés i/o admissió al programa que vol cursar amb independència de la sol·licitud de l'ajut i el seu resultat.
No tenir aplicada cap sanció disciplinària en l'expedient acadèmic durant tot el procés de postulació i de resolució de l’ajut.
No tenir aplicada cap sanció per impagament en l'expedient acadèmic durant tot el procés de postulació i de resolució de l’ajut.
En la convocatòria dels 200 ajuts, l'import individual de l’ajut comporta un descompte del trenta per cent [30%] sobre l'import de la matrícula del programa que la persona beneficiària vol cursar dins el període comprès entre el primer i el segon semestre del curs acadèmic 2026-2027.
Aquesta bonificació no és aplicable a l'import que s'ha d'abonar en cas de segones matrícules i posteriors d'una mateixa assignatura, ni és acumulable a altres descomptes que la UOC hagi acordat aplicar a determinats col·lectius. Així mateix, aquesta bonificació només s'aplica en el semestre objecte de les bases següents.
En la convocatòria dels 20 ajuts corresponents a les demarcacions de Lleida i Tarragona, l’import individual de l’ajut és de 1.000 €, destinats a cursar un programa de Grau o de Màster Universitari a la UOC durant el curs acadèmic 2026-2027.
Les persones interessades que vulguin obtenir alguna de les beques de matrícula convocades a les bases hauran de:
Emplenar el formulari de sol·licitud de beca de la UOC.
Seguint les instruccions que es trobaran en el mateix formulari, han d’adjuntar la documentació següent:
Per a totes les sol·licituds:
Document nacional d'identitat o document identificatiu equivalent segons el país de residència i que acrediti la residència legal.
Certificat d'empadronament o certificat de convivència que acrediti la residència en zones rurals segons el requisit establert en l'article 4.1.2. Cal tenir en compte que la validesa dels volants o certificats d'empadronament i dels volants o certificats de convivència és de 3 mesos des de la data d'expedició del document.
Carta de motivació on s'expressi la proposta de com es vincula la formació amb la residència en una zona rural (requisit 4.1.3). Es pot acreditar documentalment el desenvolupament d’activitat econòmica, social o cultural en el món rural.
Declaració responsable de la trajectòria acadèmica. S'adjunta el model en l'annex I d'aquesta convocatòria.
Documentació acreditativa de situacions de vulnerabilitat que s’estableixen com a criteri de valoració (article 8.1.4)
En el cas de les persones que inicien un programa formatiu caldrà entregar:
Documentació d’accés per accedir als estudis sol·licitats.
En el cas de disposar de titulació cal entregar la certificació acadèmica personal, ja que es puntuarà la nota obtinguda.
- 06 de juliol de 2026: Data límit per postular a la beca
- 06 de juliol de 2026: Data límit per lliurar la documentació requerida.
- 10 de juliol de 2026: Publicació del llistat provisional de persones seleccionades a l'e-tauler de la seu electrònica de la UOC.
- Del 11-12 de juliol de 2026: Termini de presentació d'al·legacions.
- 16 de juliol de 2026: Publicació del llistat definitiu de persones seleccionades a l'e-tauler de la seu electrònica de la UOC.
- Del 18de juliol al 31 de juliol de 2026: Període per a la formalització de la matrícula.
Els cursos de la UOC es fan en línia.
L'activitat docent té lloc al Campus Virtual, un entorn virtual on trobareu les aules, el vostre espai personal i les eines necessàries per a l'estudi i la comunicació.
Per saber més sobre el model educatiu consulta aquí.