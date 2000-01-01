Campus

Compromiso con la comunidad

El impacto social de la UOC es global gracias a la virtualidad, pero, sobre todo, gracias a ti.

A lo largo de los años, hemos conectado con estudiantes de todo el mundo para abrir nuevas oportunidades vitales y profesionales. Nuestro modelo educativo nos permite formarte como agente de cambio: alguien capaz de transformar su entorno y mejorar la calidad de vida de las personas. 

Este compromiso social se hace realidad cuando unimos fuerzas. Por eso, colaboramos con gobiernos, administraciones y entidades sociales para impulsar la investigación, el voluntariado y las prácticas con sentido social. Súmate a nuestra comunidad y hagamos que el conocimiento se convierta en una herramienta de transformación real.

Personas con discapacidad
Personas con discapacidad
 Personas refugiadas
Personas refugiadas
 Iniciativas de voluntariado
Iniciativas de voluntariado
 Red de asociaciones
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 Red UOC Rural
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