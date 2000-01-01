Compromiso con la comunidad
El impacto social de la UOC es global gracias a la virtualidad, pero, sobre todo, gracias a ti.
A lo largo de los años, hemos conectado con estudiantes de todo el mundo para abrir nuevas oportunidades vitales y profesionales. Nuestro modelo educativo nos permite formarte como agente de cambio: alguien capaz de transformar su entorno y mejorar la calidad de vida de las personas.
Este compromiso social se hace realidad cuando unimos fuerzas. Por eso, colaboramos con gobiernos, administraciones y entidades sociales para impulsar la investigación, el voluntariado y las prácticas con sentido social. Súmate a nuestra comunidad y hagamos que el conocimiento se convierta en una herramienta de transformación real.