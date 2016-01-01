Estamos presentes en los territorios y colaboramos con la Administración y las entidades sociales allí donde tenemos estudiantes y graduadas y graduados para potenciar el voluntariado social.

El Programa de voluntariado social acerca esta universidad al tercer sector, potenciando relaciones institucionales más duraderas, más integradas estratégicamente y con más impacto social. Asimismo, facilita el empoderamiento del estudiante UOC como ciudadano global gracias a la experiencia vivencial que facilita el voluntariado.