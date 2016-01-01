Iniciativas de voluntariado
Estamos presentes en los territorios y colaboramos con la Administración y las entidades sociales allí donde tenemos estudiantes y graduadas y graduados para potenciar el voluntariado social.
El Programa de voluntariado social acerca esta universidad al tercer sector, potenciando relaciones institucionales más duraderas, más integradas estratégicamente y con más impacto social. Asimismo, facilita el empoderamiento del estudiante UOC como ciudadano global gracias a la experiencia vivencial que facilita el voluntariado.
- Voluntariado de programas propios
Voluntariado de programas propios
En el curso 2016-2017 pusimos en marcha por primera vez el Programa de acogida para personas refugiadas con el objetivo de facilitar el acceso a esta universidad a las personas que han visto truncada su vida académica y profesional debido al exilio por conflictos armados, crisis humanitarias, persecuciones por motivos religiosos, ideológicos y culturales, etc.
Desde entonces, numerosas personas voluntarias de nuestra comunidad universitaria (estudiantado, alumnis, profesorado y personal de gestión) han acompañado a personas solicitantes de asilo, refugiadas y apátridas que han obtenido una beca en la UOC para hacer más fácil su adaptación al mundo universitario y al modelo educativo en línea de la UOC.
Los estudiantes refugiados becados pueden solicitar de forma voluntaria este programa de acompañamiento (mentoría universitaria).
En cuanto al estudiantado becado, el programa contribuye a:
- Facilitar la transición hacia la vida universitaria proporcionando apoyo individualizado e información de utilidad para abordar los diferentes momentos del semestre.
- Lograr autonomía y sentimiento de pertenencia a la comunidad universitaria de la UOC.
- Complementar de forma opcional la atención específica a los estudiantes refugiados becados.
Con referencia a las personas mentoras, el programa permite lo siguiente:
- Promover la concienciación y la sensibilización de la comunidad universitaria de la UOC sobre problemáticas sociales y los retos vinculados al refugio.
- Fomentar el intercambio entre nacionalidades, culturas, perspectivas, realidades, etc.
- Fomentar el desarrollo de valores y competencias globales como la empatía, la escucha activa o la comunicación intercultural.
Durante el semestre, una persona voluntaria que forma parte de la comunidad universitaria de la UOC acompaña a una persona becada que ha solicitado este acompañamiento. El tiempo de dedicación de la mentoría es de entre 2 y 3 horas semanales, según la disponibilidad.
Las tareas de las personas mentoras son las siguientes:
- Acoger y acompañar al estudiante durante su experiencia académica en la UOC.
- Facilitar la integración del estudiante en la comunidad universitaria.
- Asesorar al estudiante respecto de los canales adecuados para formular sus consultas sobre procesos y trámites de la universidad.
- Fomentar que el estudiante sea autónomo en el uso del Campus Virtual.
- Establecer los tiempos y las vías de comunicación con el estudiante.
- Detectar los signos de desmotivación del estudiante e informar de ello a la UOC.
- Participar virtualmente en los encuentros y sesiones del programa.
- Comunicarse periódicamente con la UOC para realizar el seguimiento del trabajo como acompañante y para hacerle llegar cualquier información que se considere oportuna.
¿Quieres ser mentor o mentora de nuestro programa de mentoría para personas refugiadas? Escríbenos a socialglobal@uoc.edu.
Para más información sobre la convocatoria de becas, consulta el siguiente apartado o el tablón de anuncios de la sede electrónica.
Por otra parte, el Xerra que Xerra es el programa de voluntariado lingüístico y cultural de la UOC, en colaboración con el Consorcio para la Normalización Lingüística, que busca fomentar la práctica oral del catalán. La iniciativa conecta a personas voluntarias catalanohablantes con aprendices a través de parejas lingüísticas que se reúnen para hablar una hora a la semana durante diez semanas. El proyecto está abierto a toda la comunidad UOC y permite elegir entre una modalidad presencial, virtual o híbrida.
El Xerra que Xerra es el programa de voluntariado lingüístico y cultural de la UOC, desarrollado en colaboración con el Consorcio para la Normalización Lingüística (CPNL) y abierto a estudiantado, personal docente y de investigación, personal de gestión y personas que hayan formado parte de la UOC en el pasado.
El objetivo es doble: fomentar la práctica de la lengua catalana entre los miembros de la universidad, promoviendo su inclusión, y cohesionar la comunidad universitaria.
Se basa en la creación de parejas lingüísticas: una persona voluntaria que habla catalán fluidamente y una persona aprendiz que tiene conocimientos básicos y quiere mejorar su expresión oral.
Es necesario rellenar un formulario y decir si se quiere ser voluntario o aprendiz. Los dinamizadores del programa Voluntariado por la Lengua del CPNL forman las parejas lingüísticas, teniendo en cuenta las disponibilidades horarias y las afinidades indicadas.
Una vez hecha la pareja, el CPNL facilita toda la información y los recursos necesarios para empezar. Se establece un encuentro de una hora a la semana durante diez semanas con una única premisa: hablar en catalán.
El Xerra que Xerra cuenta con tres modalidades para adaptarse a las necesidades de los participantes: presencial, virtual e híbrida.
Para más información, contacta con xerraquexerra_grup@uoc.edu.
Web: https://www.uoc.edu/portal/es/servei-linguistic/acollida-linguistica/index.html
Reconocimiento del voluntariado
RefugeESuoc gana el premio Retina 2017.
RefugeESuoc recibe la subvención de cooperación del Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Cataluña (CEESC) 2016.
El Programa de voluntariado de la UOC participa anualmente en el informe de voluntariado universitario de la Fundación Telefónica.
El Programa de voluntariado de la UOC participa en el estudio sobre competencias de voluntariado Erasmus+ STEP.
El Programa de acogida para personas refugiadas se presenta en la I y la II Jornada Universidades Españolas y Refugio de la CRUE.
La UOC presenta los principales datos del Programa de acogida para personas refugiadas en el Congreso EADTU 2017.