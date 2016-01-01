Campus

Iniciatives de voluntariat

Som presents als territoris i col·laborem amb l'Administració i les entitats socials d'allà on tenim estudiants i graduats i graduades per a potenciar el voluntariat social.

El Programa de voluntariat social acosta la Universitat al tercer sector, potenciant relacions institucionals més duradores, més integrades estratègicament i amb més impacte social. Alhora, facilita l'apoderament de l'estudiant UOC com a ciutadà global gràcies a l'experiència vivencial que facilita el voluntariat.

Iniciatives de voluntariat

Voluntariat amb entitats socials i del tercer sector

  • Impulsem projectes de voluntariat relacionats amb la consecució de l'Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible.
  • Promovem el desenvolupament de les competències socials i els valors de cooperació i justícia social en el nostre estudiantat.
  • Contribuïm a la presa de consciència vivencial de les desigualtats socials, a la transformació de l'entorn mitjançant la transferència de coneixement de la nostra comunitat universitària.
  • Reconeixem en forma de crèdits optatius RECAAU (reconeixement de crèdits acadèmics per activitats universitàries) les experiències de voluntariat amb les entitats amb les quals tenim una relació de col·laboració institucional.
  • Oferim a les entitats socials i del tercer sector l'oportunitat de comptar amb el perfil de l'estudiantat voluntari de la UOC: altament expert i reconegut.

Línies principals d'actuació

1. Projectes per a la lluita contra l'escletxa sociodigital, computacional i de gènere adreçats a col·lectius de risc o en situació de vulnerabilitat per tal d'afavorir la seva inserció laboral i social.

2. Projectes de mentoria inclusiva per a jovent i infants en situació de risc social en l'àmbit del reforç escolar o de la inserció sociocultural, amb especial èmfasi en l'apoderament de joves preuniversitaris.

3. Projectes d'apoderament de les dones fomentant l'autoocupació i l'esperit emprenedor.

4. Projectes d'acompanyament psicoemocional i jurídic a persones malaltes i a les seves famílies.

5. Projectes per a una economia social i solidària que fomentin l'ocupabilitat del jovent i de col·lectius vulnerables.

6. Projectes de conscienciació de les desigualtats globals.

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Estàs fent un voluntariat amb alguna de les nostres entitats col.laboradores? Vols compartir la teva experiència?

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Actualment, col·laborem amb les entitats següents:

AFA PUERTO
AFEV
LA KALLE
AZAHARA
BLANQUERNA
CARITAS
COLECTIC
CRUZ ROJA
FARMAMUNDI
ECCA
FUNDACIÓ ENLLAÇ
FUNDACIÓ ESPLAI
QUILOMETRE ZERO
ONCOLLIGA
ACCEM
ESPIRAL
EL LLINDAR
ABD
AYO
JUSTICIA PAU
AYUDAR JUGANDO
FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO
PUNT DE REFERÈNCIA
VOLUNTARIOS POR OTRO MUNDO
FUNDESPLAI
ESPIRAL EDUCATIVA

Voluntariat de programes propis

El curs 2016-2017 vam posar en marxa per primer cop el Programa d'acollida per a persones refugiades amb l'objectiu de facilitar l'accés a la Universitat a les persones que han vist truncada la seva vida acadèmica i professional a causa de l'exili per conflictes armats, crisis humanitàries, persecucions per motius religiosos, ideològics i culturals, etc.

Des de llavors, nombroses persones voluntàries de la nostra comunitat universitària (estudiantat, alumnis, professorat i personal de gestió) han acompanyat persones sol·licitants d'asil, refugiades i apàtrides que han obtingut una beca a la UOC per fer més fàcil la seva adaptació al món universitari i al model educatiu en línia de la UOC.

L’estudiantat refugiat becat pot sol·licitar de manera voluntària aquest programa d'acompanyament (mentoria universitària).

Pel que fa a l'estudiantat becat, el programa contribueix a:

  • Facilitar la transició cap a la vida universitària proporcionant suport individualitzat i informació d'utilitat per abordar els diferents moments del semestre.
  • Assolir autonomia i sentiment de pertinença a la comunitat universitària de la UOC.
  • Complementar de forma opcional l'atenció específica a l'estudiantat refugiat becat.

En referència a les persones mentores, el programa permet el següent:

  • Promoure la conscienciació i la sensibilització de la comunitat universitària de la UOC sobre problemàtiques socials i els reptes vinculats al refugi.
  • Fomentar l'intercanvi entre nacionalitats, cultures, perspectives, realitats, etc.
  • Fomentar el desenvolupament de valors i competències globals com ara l'empatia, l'escolta activa o la comunicació intercultural.

Durant el semestre, una persona voluntària que forma part de la comunitat universitària de la UOC acompanya una persona becada que ha sol·licitat aquest acompanyament. El temps de dedicació de la mentoria és d'entre 2 i 3 hores setmanals, segons la disponibilitat.

Les tasques de les persones mentores són les següents:

  • Acollir i acompanyar l'estudiant durant la seva experiència acadèmica a la UOC.
  • Facilitar la integració de l'estudiant en la comunitat universitària.
  • Assessorar l'estudiant respecte dels canals adequats per fer arribar les seves consultes sobre processos i tràmits de la Universitat.
  • Fomentar que l'estudiant sigui autònom en l'ús del Campus Virtual.
  • Establir els temps i les vies de comunicació amb l'estudiant.
  • Detectar els signes de desmotivació de l'estudiant i informar-ne la UOC.
  • Participar virtualment en les trobades i sessions del programa.
  • Comunicar-se periòdicament amb la UOC per fer el seguiment de la tasca com a acompanyant i per fer-li arribar qualsevol informació que es consideri oportuna.

Vols ser mentor o mentora del nostre programa de mentoria per a persones refugiades? Escriu-nos a socialglobal@uoc.edu.

Per a més informació sobre la convocatòria de beques, consulta el següent apartat o el tauler d’anuncis de la seu electrònica.

D'altra banda, el Xerra que Xerra és el programa de voluntariat lingüístic i cultural de la UOC, en col·laboració amb el Consorci per a la Normalització Lingüística, que busca fomentar la pràctica oral del català. La iniciativa connecta persones voluntàries catalanoparlants amb aprenents a través de parelles lingüístiques que es reuneixen per parlar una hora a la setmana durant deu setmanes. El projecte està obert a tota la comunitat UOC i permet triar entre una modalitat presencial, virtual o híbrida.

El Xerra que Xerra és el programa de voluntariat lingüístic i cultural de la UOC, desenvolupat en col·laboració amb el Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) i obert a estudiantat, personal docent i de recerca, personal de gestió i persones que hagin format part de la UOC en el passat.

L'objectiu és doble: fomentar la pràctica de la llengua catalana entre els membres de la Universitat, promovent-ne la inclusió, i cohesionar la comunitat universitària.

Es basa en la creació de parelles lingüístiques: una persona voluntària que parla català fluidament i una persona aprenent que en té coneixements bàsics i vol millorar l'expressió oral.

Cal emplenar un formulari i dir si es vol ser voluntari o aprenent. Els dinamitzadors del programa Voluntariat per la Llengua del CPNL formen les parelles lingüístiques, tenint en compte les disponibilitats horàries i les afinitats indicades.

Un cop feta la parella, el CPNL facilita tota la informació i els recursos necessaris per començar. S'estableix una trobada d'una hora a la setmana durant deu setmanes amb una única premissa: parlar en català.

El Xerra que Xerra disposa de tres modalitats per adaptar-se a les necessitats dels participants: presencial, virtual i híbrida.

 

Per a més informació, posa't en contacte amb xerraquexerra_grup@uoc.edu.

Web: https://www.uoc.edu/portal/ca/servei-linguistic/acollida-linguistica/index.html

Reconeixement del voluntariat

La tasca que fa la nostra comunitat d'estudiants en les entitats socials ha estat reconeguda diverses vegades, i també s'han presentat les diferents experiències en congressos i jornades per a fer valer la figura del voluntariat de la UOC.
RECONEIXEMENT

RefugeESuoc guanya el premi RetinES 2017.

RECONEIXEMENT

RefugeESuoc rep la subvenció de cooperació del Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC) 2016.

RECONEIXEMENT

El Programa de voluntariat de la UOC participa anualment en l'informe de voluntariat universitari de la Fundació Telefónica.

RECONEIXEMENT

El Programa de voluntariat de la UOC participa en l'estudi sobre competències de voluntariat Erasmus+ STEP.

RECONEIXEMENT

El Programa d'acollida per a persones refugiades es presenta a la I i la II Jornada Universitats Espanyoles i Refugi de la CRUE.

RECONEIXEMENT

La UOC presenta les dades principals del Programa d'acollida per a persones refugiades al Congrés EADTU 2017.