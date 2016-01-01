Iniciatives de voluntariat
Som presents als territoris i col·laborem amb l'Administració i les entitats socials d'allà on tenim estudiants i graduats i graduades per a potenciar el voluntariat social.
El Programa de voluntariat social acosta la Universitat al tercer sector, potenciant relacions institucionals més duradores, més integrades estratègicament i amb més impacte social. Alhora, facilita l'apoderament de l'estudiant UOC com a ciutadà global gràcies a l'experiència vivencial que facilita el voluntariat.
- Voluntariat de programes propis
Voluntariat de programes propis
El curs 2016-2017 vam posar en marxa per primer cop el Programa d'acollida per a persones refugiades amb l'objectiu de facilitar l'accés a la Universitat a les persones que han vist truncada la seva vida acadèmica i professional a causa de l'exili per conflictes armats, crisis humanitàries, persecucions per motius religiosos, ideològics i culturals, etc.
Des de llavors, nombroses persones voluntàries de la nostra comunitat universitària (estudiantat, alumnis, professorat i personal de gestió) han acompanyat persones sol·licitants d'asil, refugiades i apàtrides que han obtingut una beca a la UOC per fer més fàcil la seva adaptació al món universitari i al model educatiu en línia de la UOC.
L’estudiantat refugiat becat pot sol·licitar de manera voluntària aquest programa d'acompanyament (mentoria universitària).
Pel que fa a l'estudiantat becat, el programa contribueix a:
- Facilitar la transició cap a la vida universitària proporcionant suport individualitzat i informació d'utilitat per abordar els diferents moments del semestre.
- Assolir autonomia i sentiment de pertinença a la comunitat universitària de la UOC.
- Complementar de forma opcional l'atenció específica a l'estudiantat refugiat becat.
En referència a les persones mentores, el programa permet el següent:
- Promoure la conscienciació i la sensibilització de la comunitat universitària de la UOC sobre problemàtiques socials i els reptes vinculats al refugi.
- Fomentar l'intercanvi entre nacionalitats, cultures, perspectives, realitats, etc.
- Fomentar el desenvolupament de valors i competències globals com ara l'empatia, l'escolta activa o la comunicació intercultural.
Durant el semestre, una persona voluntària que forma part de la comunitat universitària de la UOC acompanya una persona becada que ha sol·licitat aquest acompanyament. El temps de dedicació de la mentoria és d'entre 2 i 3 hores setmanals, segons la disponibilitat.
Les tasques de les persones mentores són les següents:
- Acollir i acompanyar l'estudiant durant la seva experiència acadèmica a la UOC.
- Facilitar la integració de l'estudiant en la comunitat universitària.
- Assessorar l'estudiant respecte dels canals adequats per fer arribar les seves consultes sobre processos i tràmits de la Universitat.
- Fomentar que l'estudiant sigui autònom en l'ús del Campus Virtual.
- Establir els temps i les vies de comunicació amb l'estudiant.
- Detectar els signes de desmotivació de l'estudiant i informar-ne la UOC.
- Participar virtualment en les trobades i sessions del programa.
- Comunicar-se periòdicament amb la UOC per fer el seguiment de la tasca com a acompanyant i per fer-li arribar qualsevol informació que es consideri oportuna.
Vols ser mentor o mentora del nostre programa de mentoria per a persones refugiades? Escriu-nos a socialglobal@uoc.edu.
Per a més informació sobre la convocatòria de beques, consulta el següent apartat o el tauler d’anuncis de la seu electrònica.
D'altra banda, el Xerra que Xerra és el programa de voluntariat lingüístic i cultural de la UOC, en col·laboració amb el Consorci per a la Normalització Lingüística, que busca fomentar la pràctica oral del català. La iniciativa connecta persones voluntàries catalanoparlants amb aprenents a través de parelles lingüístiques que es reuneixen per parlar una hora a la setmana durant deu setmanes. El projecte està obert a tota la comunitat UOC i permet triar entre una modalitat presencial, virtual o híbrida.
El Xerra que Xerra és el programa de voluntariat lingüístic i cultural de la UOC, desenvolupat en col·laboració amb el Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) i obert a estudiantat, personal docent i de recerca, personal de gestió i persones que hagin format part de la UOC en el passat.
L'objectiu és doble: fomentar la pràctica de la llengua catalana entre els membres de la Universitat, promovent-ne la inclusió, i cohesionar la comunitat universitària.
Es basa en la creació de parelles lingüístiques: una persona voluntària que parla català fluidament i una persona aprenent que en té coneixements bàsics i vol millorar l'expressió oral.
Cal emplenar un formulari i dir si es vol ser voluntari o aprenent. Els dinamitzadors del programa Voluntariat per la Llengua del CPNL formen les parelles lingüístiques, tenint en compte les disponibilitats horàries i les afinitats indicades.
Un cop feta la parella, el CPNL facilita tota la informació i els recursos necessaris per començar. S'estableix una trobada d'una hora a la setmana durant deu setmanes amb una única premissa: parlar en català.
El Xerra que Xerra disposa de tres modalitats per adaptar-se a les necessitats dels participants: presencial, virtual i híbrida.
Per a més informació, posa't en contacte amb xerraquexerra_grup@uoc.edu.
Web: https://www.uoc.edu/portal/ca/servei-linguistic/acollida-linguistica/index.html
Reconeixement del voluntariat
RefugeESuoc guanya el premi RetinES 2017.
RefugeESuoc rep la subvenció de cooperació del Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC) 2016.
El Programa de voluntariat de la UOC participa anualment en l'informe de voluntariat universitari de la Fundació Telefónica.
El Programa de voluntariat de la UOC participa en l'estudi sobre competències de voluntariat Erasmus+ STEP.
El Programa d'acollida per a persones refugiades es presenta a la I i la II Jornada Universitats Espanyoles i Refugi de la CRUE.
La UOC presenta les dades principals del Programa d'acollida per a persones refugiades al Congrés EADTU 2017.