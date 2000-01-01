Compromís amb la comunitat
L'impacte social de la UOC és global gràcies a la virtualitat, però, sobretot, gràcies a tu.
Al llarg dels anys, hem connectat amb estudiants d'arreu del món per obrir noves oportunitats vitals i professionals. El nostre model educatiu ens permet formar-te com a agent de canvi: algú capaç de transformar el seu entorn i millorar la qualitat de vida de les persones.
Aquest compromís social es fa realitat quan unim forces. Per això, col·laborem amb governs, administracions i entitats socials per impulsar la recerca, el voluntariat i les pràctiques amb sentit social. Suma't a la nostra comunitat i fem que el coneixement esdevingui una eina de transformació real.