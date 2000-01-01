Campus

Compromís amb la comunitat

L'impacte social de la UOC és global gràcies a la virtualitat, però, sobretot, gràcies a tu.

Al llarg dels anys, hem connectat amb estudiants d'arreu del món per obrir noves oportunitats vitals i professionals. El nostre model educatiu ens permet formar-te com a agent de canvi: algú capaç de transformar el seu entorn i millorar la qualitat de vida de les persones.

Aquest compromís social es fa realitat quan unim forces. Per això, col·laborem amb governs, administracions i entitats socials per impulsar la recerca, el voluntariat i les pràctiques amb sentit social. Suma't a la nostra comunitat i fem que el coneixement esdevingui una eina de transformació real.

Persones amb discapacitat
Persones amb discapacitat
 Persones refugiades
Persones refugiades
 Iniciatives de voluntariat
Iniciatives de voluntariat
 Xarxa d'associacions
Xarxa d'associacions
 Xarxa UOC Rural
Xarxa UOC Rural