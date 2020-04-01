Campus

Xarxa d'associacions

Descobreix les associacions de la UOC i hi viu una autèntica experiència universitària. A través de les associacions, tindràs l'oportunitat de fer noves amistats i conèixer persones amb les mateixes inquietuds. Aprendràs més sobre els teus interessos i podràs proposar i fer diferents activitats. A més, podràs aconseguir crèdits, ja que en alguns casos tenen el reconeixement acadèmic.

Tots els estudiants de la UOC, com recull la Normativa reguladora de les associacions d’estudiants de la UOC, teniu el dret de crear i constituir associacions d'estudiants. Anima't a participar!

Xarxa d'associacions

Passos per crear una associació

Pas 1

Constitueix una associació i inscriu-la en el Registre d'Associacions de la teva comunitat autònoma

L’administració pública de cada comunitat autònoma sol proporcionar plantilles per a tota la documentació necessària. Entra en aquests espais i consulta els següents documents (pots veure exemples de cada document):

Pas 2

Inscriu l'associació en el registre de la UOC amb l'enviament d'aquests documents:

  • Sol·licitud d'inscripció al Registre d'Associacions d'Estudiants de la UOC signada per 3 estudiants que formin part de l'associació (exemple en català - exemple en castellà).
  • Document acreditatiu de la inscripció al Registre d'Associacions de la teva comunitat autònoma.
  • Exemplar dels documents presentats: Acta Fundacional i Estatuts.
  • Certificat d'associats.
Envia la documentació

Reconeixement de crèdits

Si participes en associacions representant la UOC, pots sol·licitar una avaluació dels teus estudis previs i activitats per obtenir el reconeixement de crèdits.

Associacions

Associació

Debat Verbum

Associació

AG UOC Investment Club

Associació

Neurodiversa

Associació

Forum Estudiantil

Associació

Google Developer Group on Campus UOC

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