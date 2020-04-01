Xarxa d'associacions
Descobreix les associacions de la UOC i hi viu una autèntica experiència universitària. A través de les associacions, tindràs l'oportunitat de fer noves amistats i conèixer persones amb les mateixes inquietuds. Aprendràs més sobre els teus interessos i podràs proposar i fer diferents activitats. A més, podràs aconseguir crèdits, ja que en alguns casos tenen el reconeixement acadèmic.
Tots els estudiants de la UOC, com recull la Normativa reguladora de les associacions d’estudiants de la UOC, teniu el dret de crear i constituir associacions d'estudiants. Anima't a participar!
Passos per crear una associació
Pas 1
Constitueix una associació i inscriu-la en el Registre d'Associacions de la teva comunitat autònoma
L’administració pública de cada comunitat autònoma sol proporcionar plantilles per a tota la documentació necessària. Entra en aquests espais i consulta els següents documents (pots veure exemples de cada document):
- Acta fundacional, amb la data de constitució i signada pels fundadors (exemple en català - exemple en castellà).
- Estatuts signats per tots els membres (exemple en català - exemple en castellà).
- Certificat d'associats, que inclogui el nom i el DNI de cada membre (exemple en català - exemple en castellà).
Pas 2
Inscriu l'associació en el registre de la UOC amb l'enviament d'aquests documents:
- Sol·licitud d'inscripció al Registre d'Associacions d'Estudiants de la UOC signada per 3 estudiants que formin part de l'associació (exemple en català - exemple en castellà).
- Document acreditatiu de la inscripció al Registre d'Associacions de la teva comunitat autònoma.
- Exemplar dels documents presentats: Acta Fundacional i Estatuts.
- Certificat d'associats.
Reconeixement de crèdits
Si participes en associacions representant la UOC, pots sol·licitar una avaluació dels teus estudis previs i activitats per obtenir el reconeixement de crèdits.