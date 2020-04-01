Red de asociaciones
Descubre las asociaciones de la UOC y vive una auténtica experiencia universitaria. A través de ellas, tendrás la oportunidad de hacer nuevas amistades y conocer a personas con las mismas inquietudes que tú. Podrás profundizar en tus intereses y proponer y organizar diferentes actividades. Además, es posible que consigas créditos, ya que en algunos casos tienen reconocimiento académico.
Todos los estudiantes de la UOC, como recoge la Normativa reguladora de las asociaciones de estudiantes de la UOC, tenéis el derecho de crear y constituir asociaciones de estudiantes. ¡Anímate a participar!
Pasos para crear una asociación
Paso 1
Constituye una asociación e inscríbela en el Registro de Asociaciones de tu comunidad autónoma
La administración pública de cada comunidad autónoma suele proporcionar plantillas para toda la documentación necesaria. Entra en esos espacios y consulta los siguientes documentos (puedes ver ejemplos de cada documento):
Acta fundacional, con la fecha de constitución y firmada por los fundadores (ejemplo en catalán - ejemplo en castellano).
Estatutos firmados por todos los miembros (ejemplo en catalán - ejemplo en castellano).
Certificado de asociados, que incluya el nombre y el DNI de cada miembro. (ejemplo en catalán - ejemplo en castellano).
Paso 2
Inscribe la asociación en el registro de la UOC con el envío de estos documentos:
- Solicitud de inscripción en el Registro de Asociaciones de Estudiantes de la UOC firmada por 3 estudiantes que formen parte de la asociación (ejemplo en catalán - ejemplo en castellano).
- Documento acreditativo de la inscripción en el Registro de Asociaciones de tu comunidad autónoma.
- Ejemplar de los documentos presentados: acta fundacional, estatutos y certificado de asociados.
Reconocimiento de créditos
Si participas en asociaciones en representación de la UOC, puedes solicitar una evaluación de tus estudios previos y actividades para obtener el reconocimiento de créditos.