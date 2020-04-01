Descubre las asociaciones de la UOC y vive una auténtica experiencia universitaria. A través de ellas, tendrás la oportunidad de hacer nuevas amistades y conocer a personas con las mismas inquietudes que tú. Podrás profundizar en tus intereses y proponer y organizar diferentes actividades. Además, es posible que consigas créditos, ya que en algunos casos tienen reconocimiento académico.

Todos los estudiantes de la UOC, como recoge la Normativa reguladora de las asociaciones de estudiantes de la UOC, tenéis el derecho de crear y constituir asociaciones de estudiantes. ¡Anímate a participar!