Suport a persones refugiades
Som una #universitatrefugi
El nostre model d'aprenentatge en línia (e-learning) ha permès que més de dues-centes persones refugiades estudiïn diferents cursos de formació contínua, sigui quin sigui el seu origen i lloc de residència.
Des del 2016, el Programa d'acollida per a persones refugiades de la UOC facilita l'accés a les persones que són perseguides al seu país d'origen per motius ideològics, culturals, religiosos, ètnics, d'orientació sexual, d'identitat de gènere o que han hagut de fugir per conflictes armats i violència.
Programa d'acollida per a persones refugiades, sol·licitants d'asil i apàtrides
Volem fomentar la cultura d'acollida en la comunitat universitària, enriquir la diversitat de les aules i contribuir a l'adquisició de competències globals i socials del nostre estudiantat gràcies a la relació amb persones de diferents realitats.
Impulsem valors com la inclusió i el respecte mutu, contribuint a una societat més justa, equitativa i compromesa amb els drets humans. Mitjançant l’educació, facilitem la integració de les persones en situació de refugi a la societat d’acollida, proporcionant-los les eines i els coneixements necessaris per participar activament en la comunitat i accedir a noves oportunitats laborals i personals.
El programa d’acollida per a persones refugiades, sol·licitants d’asil i apàtrides es desenvolupa a través de diferents línies d’acció:
Programa de beques per a persones refugiades, sol·licitants d’asil i apàtrides. Aquest inclou un programa d’acompanyament per a l’estudiantat refugiat mitjançant un sistema de mentoria i una aula de tutoria específica per oferir suport acadèmic específic segons el programa becat i amb informació d’interès general com a estudiant. Aquest programa es finança amb fons propis de la UOC i amb part de la matrícula solidària, una aportació econòmica voluntària que els estudiants fan en el moment de matricular-se.
Accions de sensibilització per conscienciar la comunitat universitària sobre la realitat de les persones refugiades.
- Incidència política en diferents espais i xarxes, amb l’objectiu de promoure el compromís social i influir en polítiques que afavoreixin la inclusió, els drets de les persones refugiades i l’equitat des d’una perspectiva interseccional.
Entitats col·laboradores: