Queremos fomentar la cultura de acogida en la comunidad universitaria, enriquecer la diversidad de las aulas y contribuir a la adquisición de competencias globales y sociales de nuestro estudiantado gracias a la relación con personas de diferentes realidades.

Impulsamos valores como la inclusión y el respeto mutuo, contribuyendo a una sociedad más justa, equitativa y comprometida con los derechos humanos. Mediante la educación, facilitamos la integración de las personas en situación de refugio en la sociedad de acogida, proporcionándoles las herramientas y los conocimientos necesarios para participar activamente en la comunidad y acceder a nuevas oportunidades laborales y personales.

El programa de acogida para personas refugiadas, solicitantes de asilo y apátridas se desarrolla a través de diferentes líneas de acción: